UKRAINA: – På tross tidlige varsler fra etterretningstjenestene i forkant, har det tatt lang tid å få i gang leveranser av militært materiell. Det vil bli enda mer krevende når broene ikke lenger skal sprenges, men bygges opp igjen. Avbildet er byen Borodyanka i april.

Debatt

En Marshall-plan for Ukraina?

Ukrainas skjebne, og hvilken betydning konflikten vil få på lengre sikt, avhenger bare delvis av bevegelsene på slagmarken. Minst like viktig er hva som skjer når kamphandlingene stanser.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her

MATS INGULSTAD, historiker ved institutt for moderne samfunnshistorie, NTNU.

Den russiske angrepskrigen i Ukraina har vært en vekker for Europa. Territoriell ekspansjon med våpenmakt er ikke lenger noe som hører den europeiske fortiden til.

Det er høy tid å starte diskusjonen om et gjenreisningsprogram for Ukraina. På tross tidlige varsler fra etterretningstjenestene i forkant, har det tatt lang tid å få i gang leveranser av militært materiell.

Det vil bli enda mer krevende når broene ikke lenger skal sprenges, men bygges opp igjen.

Et gjenreisningsprogram handler ikke bare om å bygge og reparere fysisk infrastruktur. Det gir også anledning til å innføre reformer og å stake ut en ny kurs for samfunnsutviklingen.

Nesten umiddelbart etter det russiske angrepet kom de første oppropene om en «Marshall-plan» for Ukraina, i håp om å kopiere suksessen med gjenreisingen av Vest-Europa etter andre verdenskrig.

Internasjonale topp-politikere foreslår ofte en «Marshall-plan» dersom en krise har antatt uhåndterlige dimensjoner, som i Afghanistan eller Afrika.

Det signaliserer politisk vilje til å bruke penger, og forventning om at man kan omforme kriserammede samfunn. Privat håper man kanskje også på en fredspris, slik USAs utenriksminister George C. Marshall fikk.

De gjentatte forslagene vitner om Marshall-planens ikoniske status, men også om manglende kjennskap til hva Marshall-planen faktisk var og hvordan den fungerte. Den er ingen oppskrift for nasjonsbygging som kan anvendes hvor som helst.

Ukraina var allerede før invasjonen et samfunn under ytre press og med indre spenninger. Nå er landets identitet, grenser, språk og historie oppe til revisjon.

Les også Det er lett å forstå at Zelenskyj er oppgitt Volodymyr Zelenskyj har gått hardt ut mot anklagene om at ukrainske styrker setter sivile liv i fare ved å plassere…

Erfaringene med Marshall-planen kan likevel hjelpe oss å tenke gjennom hvordan et gjenreisningsprogram for Ukraina kan organiseres.

Et gjenreisningsprogram koster mye penger, og krever vedvarende politisk aksept. Amerikanske skattebetalere, i likhet med europeiske velgere med galopperende strømregninger, har begrenset tålmodighet.

For å sikre effektiv gjennomføring og fordeling ble det opprettet nye, spesialiserte organisasjoner for å gjennomføre Marshall-planen.

Det kan trenges også i dette tilfellet, ikke minst for å hindre at Russland kan påvirke gjennomføringen gjennom sitt medlemskap i FN eller andre internasjonale institusjoner.

En av suksessfaktorene for Marshall-planen var at den ble basert på regionalt samarbeid i Europa. Tanken var at ressursene måtte brukes der de trengtes mest i øyeblikket, men også at det ville skape tettere økonomisk og politisk samarbeid på lengre sikt.

Norge bygget opp aluminiumsproduksjon med amerikanske penger, mens Frankrike og Storbritannia intensiverte utnyttelsen av ressursene i koloniene. Gjenreisningen fikk dermed store langsiktige konsekvenser for internasjonal handel og politikk.

For å få effekt av de nye produksjonsanleggene bygget under Marshall-planen trengtes adgang til nye markeder, slik også Ukraina vil trenge i årene fremover.

EU har siden 2014 interessert seg stadig mer for mineralene som finnes under den rike ukrainske matjorden. I fjor ble Ukraina lansert som et alternativ til Kina som kilde til flere mineraler som trengs i batterier og grønn teknologi. Men tør man å basere seg på import av råvarer som produseres i skyggen av russiske missiler?

Les også Heldigvis for Putin kommer de døde soldatene fra fattige familier på landet Først skulle Vladimir Putin innta Kyiv og drepe den ukrainske presidenten. Så skulle han bare «frigjøre» Donbas-regionen.

En plan for Ukraina må balansere Europas økte bekymringer for nasjonal og regional forsyningssikkerhet mot landets behov for integrasjon i de europeiske verdikjedene.

Marshall-planen kan også minne oss om at det finnes grenser for givernes innflytelse. Europeiske politikere oppviste stor oppfinnsomhet når det gjaldt å begrense amerikansk kontroll, og påvirkningen tok gjerne andre former enn man hadde tenkt.

Korrupsjon er utbredt i dagens Ukraina, og innblanding kan være politisk ekstremsport, noe selv amerikanske presidenter og deres aller nærmeste har fått erfare.

Desto viktigere er det med god organisering og tydelige krav til transparens hos både mottager og givere.

Gjenreisningen av Vest-Europa er ikke direkte sammenlignbar med dagens situasjon i Ukraina.

Likevel byr historien på glimt av håp, selv om Putin skulle greie å kløyve Ukraina i to med våpenmakt. Et gjenreisningsprogram kan bidra til økonomisk, politisk og militært samarbeid selv med en delt stat, slik som etterkrigstidens Tyskland vitner om.

Om Putin innlemmer Øst-Ukraina i sitt gustne vrengebilde av EU, Den eurasiske økonomiske union, er det duket for konkurranse om hvem som kan tilby de beste vilkår for handel, samarbeid og utvikling.

En slik konkurranse bør EU, USA og Norge vinne, ikke bare av hensyn til Ukraina, men like mye for vår egen fremtid.