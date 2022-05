Leder

Tjente på coronastøtte: I overkant romslig

Tidligere kulturminister Abid Raja kalte forsvarer pengebruken til kultursektoren under pandemien.

Coronamillioner er delt ut til kultursektoren på en måte som umulig kan være i samsvar med intensjonen for den offentlige krisestøtten.

Covid-19 satte samfunnet i en unntakstilstand, og myndighetene befant seg i en situasjon der det var viktig å handle raskt.

Derfor kom ulike støtteordninger hurtig på plass. Kultur, idrett og frivillighet var blant områdene som fikk tilført mye støtte for å holde seg flytende under ulike grader av nedstengning.

Det var klokt.

Men lyktes myndighetene med å finne systemer som kombinerte raushet med kontroll over at støtteordningene ikke kunne bli utnyttet?

Det er et langt mer åpent spørsmål.

Hensikten med coronastøtten var ikke at aktører skulle tjene på hjelpen fra det offentlige. Krisepakkene kom for å demme opp for de negative konsekvensene av pandemien.

Derfor bør tallene VG nå kan legge frem fra kultursektoren danne grunnlag for en selvransakelse rundt ordningenes treffsikkerhet.

En analyse av 1300 kulturselskaper som mottok krisestøtte, viser at seks av ti gjorde det bedre i 2020 enn året før pandemien.

I et så stort materiale vil det selvsagt være ulike forklaringer og sammenhenger. Men en del av eksemplene som nå er kjent, kan vanskelig ha vært i tråd med hensikten for kulturstøtten.

Når du må gi bort gratisbilletter til et arrangement som samtidig soper inn store støttebeløp, er det grunn til å spørre om ordningen var godt nok innrettet.

Et selskap arrangerte 27 konserter på tre uker, med i snitt to betalende tilskuere. Dette utløste et millionbeløp i krisestøtte, og medførte at omsetningen økte kraftig fra tiden før covid-19.

Det er grunn til å spørre om krisestøtten kunne være for lett å utnytte.

Til myndighetenes forsvar skal det sies at det var en ekstraordinær situasjon, og at det uansett ville vært vanskelig å finne ordninger uten svakheter og smutthull.

Likevel mener vi tidligere kulturminister Abid Raja er litt vel rask til å forsvare hvordan støtten fungerte, når vi nå ser hvilke uheldige utslag som fant sted.

«Verdens beste og romsligste» var karakteristikken Raja ga krisestøtten for kultursektoren høsten 2021.

Når vi nå ser resultatene, er det ingen tvil om at pengestøtten har vært god for mange. Men samtidig kan det fremstå som om deler av ordningen var for romslig, eller i alle fall ikke tilstrekkelig sikret mot uønskede konsekvenser.

Ikke minst med tanke på lærdom til kommende kriser, er det viktig at vi nå får en ordentlig diskusjon om hvordan offentlige midler ble brukt i pandemien.

Det var jo ikke meningen at offentlige krisepakker skulle ende opp som en kilde til berikelse.