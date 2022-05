Kommentar

Nåde den som taper

Av Leif Welhaven

PROFILER I STORKLUBBER: Kjetil Rekdal og Dag-Eilev Fagermo trener hver sin storklubb – og begge uten den største suksessen til nå denne sesongen.

Det er ingen bombe at Vålerenga mot Rosenborg blir en hyperinteressant kamp. Problemet er at fortegnet er det stikk motsatte av hva det burde ha vært.

Det oser tradisjon av møtene mellom stormaktene fra Oslo og Trondheim. Gitt potensialet de to klubbene har, skulle Dag-Eilev Fagermo og Kjetil Rekdal ha møttes til en regelrett toppmatch til helgen.

Men fasiten er at det er to trenere under et tiltagende press, og det påfallende tidlig i sesongen, som skal måle krefter søndag klokken 20.

Rosenborg var ordentlig ille ute hjemme mot Haugesund. Litt skyldtes et uforståelig idømt straffespark, men det aller meste av misèren i førsteomgang var særdeles selvpåført.

Vellykkede bytter i pausen reddet Kjetil Rekdal fra et ydmykende nederlag på Lerkendal, men to tapte poeng her er selvsagt langt fra nok.

Det samme kan sies om at bare to av de åtte første matchene er vunnet. Enda mer bekymringsfullt er det hvor plan- og fasongløst RBK har fremstått litt for ofte.

I Vålerenga er ståa slett ikke noe bedre. Tapet mot serieleder Lillestrøm var fullt fortjent, og Fagermos beskrivelse av kampbildet kan han vel knapt ha trodd på selv.

Oslos stolthet sliter med det meste, ligger på en tiendeplass og har en kamp mer spilt enn flere av de andre.

Noe av det mest forutsigbare som finnes i motgang, er som kjent at spekulasjoner om treneres posisjon dukker opp.

Veldig ofte skjer det altfor tidlig, og det er heller ikke grunn til å krisemaksimere ennå.

Det sitter nok langt inne for ledelsen i begge klubber å tenke alternativer på dette tidspunktet.

Like fullt er det noe med noen nådeløse mekanismer i toppfotballen, som gjør at veien kan være kort fra en uttalelse om «full tillit» til det stikk motsatte.

Selv om frykten for egen jobb neppe er akutt, gir situasjonen de to trenerne har havnet i selvsagt kampen mellom VIF og RBK en betydelig ekstra spiss.

Og det er hevet over tvil at presset på den treneren som måtte tape den kampen vil tilta ytterligere. Da vil nemlig tabellsituasjonen begynne å se ordentlig stygg ut.

Det er nok Fagermo som sitter løsest, all den tid han har fått såpass lite utvikling i et Vålerenga-mannskap som bør ha helt andre ambisjoner enn nedre halvdel.

Selv om han neppe mente det helt som det ble tolket av en del i sosiale medier, skal Fagermo passe seg for å fremstå nedlatende overfor ytringer fra supportere. Han trenger Klanen i ryggen, for å si det slik.

Kjetil Rekdal er nyansatt, og Rosenborg-styret ikke vil komme godt ut av nok et mislykket trenerprosjekt. Selv om han bør og skal få tid, er det et interessant spørsmål hva han vil med denne gjengen og hvordan han ønsker å skape et nytt topplag i Trondheim. Så langt i sesongen har vi flere spørsmål enn svar om profil og identitet.

Uansett kommer helgen til å bli en nervebitende affære i hovedstaden - selv om de slåss ut fra helt andre forutsetninger enn det de to klubbenes tilhengere hadde håpet på.