FORTSATT SKAMBELAGT: – Som mamma til to jenter som jeg håper får et trygt forhold til egen kropp hadde jeg håpet vi var kommet mye lenger, skriver Susanne Lende.

Hvorfor skammer norske kvinner seg over mensen?

Etter å ha jobbet med likestilling og kvinners rettigheter i litt over ett år, er norske jenters og kvinners holdninger til mensen noe av det som har overrasket meg mest.

SUSANNE LENDE, kommunikasjonssjef i CARE

I CARE jobber vi med utvikling og likestilling i bred forstand. Kvinners manglende økonomiske rettigheter, vold mot kvinner og høy mødredødelighet er blant de globale samfunnsutfordringene vi prøver å endre på. Vi har også et særskilt fokus på å styrke kvinners seksuelle og reproduktive helserettigheter. Globalt står 500 millioner jenter og kvinner uten tilgang til bind og tamponger.

I Uganda mangler jenter mensprodukter og vann til å vaske seg med, som betyr at de holder seg hjemme fra skolen og går glipp av viktig utdannelse. Skrekkeksempler om jenter som blir satt bort i såkalte mensenhytter finnes også.

I forbindelse med mensdagen 28. mai har CARE i samarbeid med Mindshare/Respons Analyse for andre året på rad gjennomført en befolkningsundersøkelse blant norske menn og kvinner om holdninger til mensen.

Totalt sett synes nær 60 prosent av norske kvinner at det var flaut å fortelle at de hadde fått mensen første gang, men blant kvinner mellom 35 og 44 år var over 80 prosent flaue den gangen de skulle fortelle om det mest naturlige i verden.

Enda mer overraskende er det at nær 60 prosent innen samme aldersgruppe også føler seg skitne i perioden de har mensen sammenlignet med når de ikke har mensen.

Ifølge undersøkelsen vår er det altså de såkalte etablerte kvinnene man antar er trygge på egen kropp som kjenner størst tabu rundt syklus og hormonsvingninger.

Som mamma til to jenter som jeg håper får et trygt forhold til egen kropp hadde jeg håpet vi var kommet mye lenger.

For på kun få år har en stor økning influensere og mediebyråer brukt plattformene sine til å snakke om menssmerter og gjennomblødning. De store dagligvarekjedene reklamerer for mensenprodukter, og overgår hverandre om å fronte den mest kvinnevennlige velkomsten med kampanjer om momsreduksjon på bind og klippekort på tamponger.

Barna våre får seksualundervisning. Vi vet hvordan vi skal lage barn, og vi vet, og har god tilgang på, måter vi unngår det på.

Selv om det er overraskende og leit at norske kvinner har et anstrengt forhold til mensen, og tallene viser at vi åpenbart ikke er i mål, er det viktig å huske på at det er helt annet blodig alvor som utspiller seg andre steder i verden. Hvordan kan vi endre dette? Vel, her hjemme må vi veldig kjapt kvitte oss med unødvendig flauhet over egen menstruasjon.

At nær 90 prosent av oss kvinner mellom 35 og 44 år gjemmer bind og tamponger på vei til toalettet siden vi er flaue, virker ganske unødvendig når vi vet at konsekvensene av mangel på nettopp de samme produktene er avgjørende for utdanning andre steder i verden.

Noen ganger kan det hjelpe å se en sak i perspektiv.