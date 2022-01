Kommentar

Verden lar omikron ta over

Av Shazia Majid

VIL IKKE STENGE: Slik så det ut på julaften på en togstasjon i London. Omikron herjer uten at myndighetene er villig til sosial nedstengning.

Mens vi her hjemme har forsøkt å bremse smitten ved å stenge ned samfunnet, har strategien vært en annen i store deler av verden.

I VG søndag spør Raymond Johansen om vi heller skal ha et passe høyt smittenivå enn et lavest mulig smittenivå?

Nå er tiden inne for å stille det spørsmålet.

For spillereglene er endret. Brorparten er fullvaksinerte. Vi vet nå at omikron gir mildere sykdom. Delta-varianten er farligere – og det er naturlig å spørre seg om vi ikke skal la folk bli smittet av den mildere, men svært smittsomme varianten.

Det spørsmålet stilles også verden rundt. Svaret der ute er ganske samstemt.

Slipp omikron fri.

I alle fall i praksis, om ikke direkte uttalt. Begrunnelsene er det dog stor forskjell på. De fattige landene har ikke noe valg, de rike landene går enten bevisst inn for det, eller vet ikke sitt arme råd.

Britene kjører på

Tøffest i klassen må sies å være britene. De er åpne og ærlige om strategien. De kaller det plan B – her skal smitten slippes løs.

Og omikron leverer, i snitt har det vært 150.000 daglig smittede den siste tiden. Samtidig er det over 18.000 innlagte på sykehusene. Det er like mange som under delta-bølgen i februar i fjor.

Helsevesenet sliter, men Boris Johnson er urokkelig. Han mener at landet skal bite tennene sammen og ri den av.

Alternativet, altså en sosial nedstengning, koster for mye. Både i penger og i mental helse, er begrunnelsen.

Det finnes knapt restriksjoner i landet. Annet enn anbefaling om munnbind på offentlige steder innendørs – og annet som for oss nordmenn høres ut som en utopi akkurat nå.

Uansett hvilke tall som blir servert til Johnson, er vaksineringen svaret. Nylig nådde dødstallene en dyster milepæl, over 150.000 døde. Det plasserer Storbritannia blant topp 10 land med flest coronadødsfall.

Ville vesten i USA

Flest antall corona-døde har det vært i USA. Over 800.000. Det er ikke nok til å stenge ned landet når omikron nå skyller inn med full kraft.

Smittetallene er stratosfæriske – men knapt en restriksjon er i sikte.

USA er «open for business». Til stor fortvilelse, eller glede for innbyggerne. Alt ettersom hvem du spør.

De godt utdannende, urbane amerikanerne i byer som New York går gjerne med doble munnbind, ute på gaten. Og nekter å samles – selv om ingen regler er til hinder for det.

Andre ser på selv det å gå med munnbind som diktatorisk. Og er uanfektet av galopperende antall sykehusinnleggelser.

Manglende klarhet fra styresmakter skaper full forvirring. Hva er det som gjelder? Hva er best å gjøre?

Individet er overlatt til seg selv.

Da er kunnskap viktig. Smitten har økt med 226 prosent i USA de siste 14 dagene. Sykehusinnleggelsene har økt med 78 prosent. Dødsfallene er nærmest upåvirket og stabilt lave. Mens bare 62 prosent av den totale befolkningen er fullvaksinert.

Så viser det seg at også det høye antallet sykehusinnleggelser kan være noe misvisende.

Halvparten er innlagt for helt andre tilstander. Covid-19 er oppdaget ved rutinesjekk. Det samme har vi sett i Danmark. Og også noe norske helsemyndigheter her hjemme nå får kritikk for.

Sykehusinnleggelser og trykket på helsevesenet driver corona-restriksjoner, i alle fall her i Norge. Derfor er det viktig å skille mellom disse tallene. Å oppdage covid-19 tilfeldig forteller oss at tilfellet er mildt, og ikke årsak til innleggelsen.

Den mest intense fasen i pandemien

I sum er det håp i de verdensomspennende omikron-dataene. Når det likevel er vanskelig å treffe rett skyldes det følgende:

Hvis dobbelt så mange mennesker blir smittet, men er bare halvparten så sannsynlig å havne på sykehuset (slik tilfellet ser ut til å være med omikron) – vil etterspørselen etter helsetjenester ende opp med å bli værende på det samme høye nivået.

I USA og Europa er vi nå i pandemienes mest intense og usikre uker.

Det avgjørende er ikke bare hvor mange som er (trippelvaksinert), og hvor mange som havner på sykehus. Men også hvor mange som blir syke samtidig.

Om det er nok folk til å kjøre T-baner, busser, drifte skoler og sykehus, holde butikker åpne og hjulene i gang. Folk i høyinntektsland er ikke vant til at ting ikke fungerer. Det er folk i fattige land.

Europa går etter de uvaksinerte

Derfor fører usikkerheten til de blandede drops av restriksjoner vi ser i Europa. Fra nesten ingen restriksjoner i Storbritannia til litt strengere restriksjoner i Sverige og til at land som Frankrike nå kjeppjager de uvaksinerte.

Italia gjør noe av det samme, de stenger i praksis ned for de uvaksinerte. Samtidig som det nå er obligatorisk for 2,1 millioner uvaksinerte italienere over 50 å vaksinere seg. Fra før er både lærere og helsepersonell pålagt å ta vaksinen.

De rike landene gjør nå alt de kan for å holde landene så åpne som mulig. Unntaket må sies å være land som Norge og Danmark, som velger å innføre mye strengere restriksjoner.

Det har antagelig noe med velstanden å gjøre. Bare de rike kan holde ut lengst.

De fattige har ikke noe valg

Fattige har ikke råd til slik luksus. For dem er kostnaden med å stenge ned større enn nytten. Derfor må de stålsette seg. Slik India nå gjør ved å sette opp provisoriske sykehus. Sør-Afrika på sin side, stengte aldri ned. Selv om det er her utbruddet først startet.

Bølgen har så vidt kommet i gang i Sør-Amerika som var episenteret ved siste bølge. Myndighetene er svært tilbakeholdne med å innføre restriksjoner denne gangen.

Det skyldes blant annet at flere av landene har høy andel fullvaksinerte. Chile har for eksempel fullvaksinert 87 prosent av befolkningen.

Avgjørende uker

I brorparten av verden har omikron altså fått frie tøyler.

Enten så kan man ikke, eller så vil man ikke bremse smitten. Det kjennes unektelig ut som den siste etappen i et altfor langt løp.

Løpet kan avgjøres i de kommende ukene. Så sant det ikke kommer enda en ny, farligere mutasjon.