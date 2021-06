Erika Melhus (18) skriver i dette innlegget om hvilke fordommer man møter på som ikke-binær i Norge. Foto: Privat

«25 under 25»: En kamp om å få være meg selv

Hele mitt liv må jeg akseptere at andre ikke anerkjenner meg.

ERIKA MELHUS (18), direktevalgt til landsstyret i Unge Venstre

De fleste forbinder Pride med retten til å elske den man vil. Det er ikke feil, men Pride handler om så mye mer enn det. For meg handler Pride om kampen om å få være meg selv.

I Norge liker vi å skryte av hvordan vi fordømmer LHBT-frie soner i Polen og det homofobiske regimet i land som Russland og Tyrkia.

Vi heiser regnbueflagg i offentlige bygg for at skeive skal føle seg inkludert.

Butikkene tjener seg rike på å fylle butikkhyllene med regnbuefargede produkter. Når man forteller noen at man er skeiv, snakker de om at de har andre skeive venner.

Likevel synes hver fjerde nordmann at det er verre å se skeive kysse enn heterofile. For meg virker det som om alle prøver å skape et falsk bilde av aksept fordi de selv frykter å bli stemplet som homofob.

Det går ikke lang tid mellom nyhetsoppslagene om skeive som blir slått ned, flagg som blir forsøkt påtent, og politikere som ikke anerkjenner ikke-binære og transpersoner.

I anledning årets Pride-måned, har offentlige bygg blitt farget med regnbueflagg. Dette har fått blandede reaksjoner. Mens noen mener at det er koselig og skaper åpenhet, er det andre som provoseres.

I Oslo har flere flagg blitt revet ned og stjålet. Noen av disse flaggene har blitt forsøkt påtent. Jeg klarer ikke forstå hva som får en person til å brenne et flagg som representerer kjærlighet og mangfold.

Flaggene som rives ned er en påminnelse om den lange veien vi har igjen. Det bekrefter at 25 prosent av befolkningen blir ukomfortable av kjærlighet.

Skeive som viser frem kjærligheten i offentlighet, fortjener ros. De gjør det mange ikke tør. Frykten for kommentarer eller stygge blikk står så sterkt at flere gjemmer kjærligheten.

I Norge blir vi ikke fengslet eller straffet for å elske, men likevel er det mange som slipper hånden til den de elsker når de går forbi større grupper. Vi unngår situasjoner der vi står i mindretall. Alt dette fordi vi frykter reaksjonene.

Som skeiv hører jeg ofte «Jeg har ikke noe imot skeive, men dere trenger ikke presse det på meg». Hvorfor er det så feil at jeg tør å vise verden hvem jeg elsker?

Jeg brukte 14 år av livet mitt på å undertrykke egne følelser fordi samfunnet fortalte meg at jeg måtte like gutter. Jeg brukte 18 år på å være jente fordi alle fortalte meg at jeg var jente. Når jeg endelig turte å fortelle at jeg er ikke-binær, blir jeg fortalt at kjønnet mitt ikke finnes.

Vi kan mer enn gjerne være hvem eller hva vi vil, så lenge vi ikke viser det.

Homofili er greit så lenge det holdes på soverommet. Lesbiske kan ha sex så lenge det legges ut på en pornoside. Ikke-binære kan leve som alle andre, så lenge man bruker pronomenet man ble født med. Transpersoner er velkomne så lenge de ikke krever kjønnskorrigerende behandling eller rettigheter.

Når dette er realiteten, er det åpenbart at vi ikke har et aksepterende samfunn.

Hele mitt liv må jeg akseptere at andre ikke anerkjenner meg. Jeg må forholde meg til venner, familie, fremmede og politikere som nekter å omtale meg som den jeg er.

Nei, Norge er ikke et aksepterende land bare fordi skeive har rettigheter. Aksepten ligger ikke i kun lovverk, den ligger i folks holdninger.