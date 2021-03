Leder

Mafia-kampen

HARD KRITIKK: Pave Frans gikk til nye angrep på mafiaen under angelusbønnen på den nye Minnedagen for mafiaens ofre, som Italia nylig har innført. Foto: VATICAN MEDIA / VG Scanpix

Pavens harde fordømmelse av mafiaen er et viktig bidrag i kampen mot organisert kriminalitet.

Det var under den tradisjonelle angelusbønnen søndag, globalt kringkastet fra Vatikanpalasset, at pave Frans gikk ut mot de såkalte «menn av ære».

Med navns nevnelse sa verdens fremste kirkeleder at mafiaen «utnytter pandemien, og beriker seg selv gjennom korrupsjon». Han ba deretter om å minnes ofrene for deres herjinger og henstilte alle kristne om å stå opp mot mafiaen – et onde som paven kalte «strukturell synd, det motsatte av Kristi evangelium».

Ved samtidig å minne om hvordan også forgjengerne tok sine oppgjør – St. Johannes Paul II fordømte deres «dødskultur» mens Benedikt XVI omtalte de kriminelle organisasjonene som «dødens veier» – sørget Frans for å holde pavestolens bannbulle mot mafiaen varm. Symbolverdien av dette kan ikke overvurderes.

For riktig å punktere mafiosenes forvrengte selvbilde, sa paven også at de hadde «forvekslet tro med avgudsdyrkelse». Dette som et stikk til mafiagrupperinger som bruker religiøse ikoner og helgenbilder i sine innvielsesritualer. Særlig den søritalienske mafiaen har bygd opp en egen kultus rundt helgener, og mange av lederne har gjennom historien påberopt seg dyp religiøsitet.

Den mest kjente i så måte var Cosa nostra-gudfaren Bernardo «Traktoren» Provenzano, som avrundet sine håndskrevne drapsdekreter med bibelsitater for å rettferdiggjøre de umenneskelige handlingene.

Et annet grotesk eksempel er en beryktet siciliansk leiemorder som i et tilståelsesavhør forklarte at han alltid ba om Guds tilgivelse rett før han likviderte noen. Han ba Gud tilgi dem han skulle drepe – vel å merke – fordi de hadde stelt seg slik at de måtte dø.

Gjennom hele sitt lederskap for verdens 1,34 milliarder katolikker har pave Frans brukt sin posisjon til å slå ned på mafiaen nettopp der han vet han kan ramme dem – både de mest hardkokte og deres menige løpegutter. Sakramentene og særlig Maria-skikkelsen er bandittenes svake punkt i deres forskrudde religionsforståelse. Når Den hellige far sier at mafiosene kaster skam på Fader vår og Jesu mor, og at de perverterer Bibelens ord, gjør det inntrykk.

Når pave Frans på toppen av det hele varsler kollektiv ekskommunikasjon av mafiaens medlemmer – altså utestengelse fra Den universelle kirke og nattverdfellesskapet – er det trusler om straff i et perspektiv som svir atskillig mer enn utsiktene for livstid i fengsel. Paven er den eneste autoritet mafiaen respekterer, og det er dessverre talende at det var først i 1993 at en pave offentlig erkjente mafiaens eksistens.

Mens unnfallenhet og fornektelse preget de første 150 år av mafiaens passiv-aggressive forhold til kirken, har pavestolens uttalte fordømmelse endret mye. I senere år har flere sentrale mafiosi meldt seg selv som vitner for påtalemakten, og oppgitt frykt for å bli utestengt fra kirken som årsak.

Samtidig er biskoper og prester blitt drept på grunn av dette. Pavens vedvarende angrep på de kriminelle organisasjonene er derfor ikke uten fare for eget liv. Det er et mot vi bare må beundre.