«DE VERDIGE»: – Frontkjemperne, som ble vervet etter store kampanjer med partiet Nasjonal Samling i sentrum, hadde en spesiell status i Norge. De var i ytterste forstand «de verdige» i det nazistiske prosjektet, skriver Bjarte Bruland. Foto: Lukas Salnas

Hva gjorde frontkjemperne i Norge?

Dokumentar-serien «Frontkjempere», som nå sendes på NRK TV har allerede vært kritisert for fraværet av kontekst i forklaringen av de norske SS-soldatenes motiver og handlinger. I serien er frontkjempernes handlinger i Norge ikke bare underkommunisert: de er fullstendig fraværende.

BJARTE BRULAND, historiker

Frontkjemperne var nordmenn som meldte seg til frivillig krigstjeneste på nazistenes side. Om dette er alle enige. Hva enn de individuelle frontkjemperes motiver for å gjøre dette var, er det uomtvistelig at de – ved å melde seg frivillig – bidro til det nazistiske prosjektet.

Sentralt i dette prosjektet var antisemittismen og den konspiratoriske oppfatningen av «jøden» som en drivende kraft i motstanden mot det germanske folkefellesskapet. Sentralt i konspirasjonsteorien var at «jøden» (alternativt framstilt som «verdensjødedommen») dirigerte både Storbritannia, Sovjetunionen og USA i deres felles bestrebelser for å bekjempe Hitlers Tyskland.

Denne konspirasjonsteorien ble hamret inn av den norske nazifiserte pressen under den tyske okkupasjonen.

Men dette er «bare» det ideologiske bakteppet. Frontkjemperne, som ble vervet etter store kampanjer med partiet Nasjonal Samling i sentrum, hadde også en spesiell status i Norge. De var i ytterste forstand «de verdige» i det nazistiske prosjektet.

Under vervingen hadde mennene fått store lovnader om gårdsbruk og posisjoner i det store germanske verdensrike som angivelig skulle reise seg etter Nazi-Tysklands seier.

Quislings regime opprettet et eget frontkjemperkontor, som blant annet skulle hjelpe hjemvende soldater og deres pårørende. Frontkjemperne skulle prioriteres i et Norge preget av mangel på både varer og boliger.

De første frontkjempere deltok i invasjonen av Sovjetunionen 22. juni 1941. Det kan være vanskelig å forstå i dag hvilken skillevei dette var. Fra Hitler og den tyske krigsledelsens side var dette en skjebnekrig, der den tyske hær skånselsløst skulle bekjempe «jødebolsjevismen». SS bidro både med frontavdelinger (som SS-Division Wiking) og med spesielt oppsatte innsatsgrupper som bak fronten skulle fjerne alle fiender av Tyskland, ikke minst jøder.

Dette var altså ingen vanlig krig, og norske frivillige bidro fra første stund. Norske frontkjempere bidro også med sine meninger i den nazifiserte pressen. En av dem – sitert i Aftenposten i november 1941 – forklarte at «[e]fter det vi har opplevd og sett under felttoget, blir det først og fremst jødespørsmålet vi vil forlange løst, og det på en eftertrykkelig måte». Dette kan stå som symbol på at frontkjemperne ikke bare så kampen i øst som en skjebnekrig. Den samme kampen måtte kjempes på hjemmebane – i Norge.

Frontkjemperne som returnerte fra fronttjeneste deltok i NS-regimet og okkupasjonsmaktens undertrykking i Norge. Mange gikk inn i Statspolitiet, i det tyske sikkerhetspolitiet (Gestapo), var fangevoktere i Berg-leiren utenfor Tønsberg, eller bekledde stillinger i både statlig og kommunalt byråkrati.

På den måten spilte frontkjemperne ikke bare en symbolsk rolle som «germanske krigere» i tilintetgjørelseskrigen på østfronten, men også som krigere mot norske jøder og mot motstandsbevegelsen i Norge.

26. oktober 1942, samtidig som jødiske menn ble arrestert over hele landet, innførte Quisling en lov som inndro jødisk eiendom til fordel for staten. Jøders eiendom skulle likvideres etter prinsippene i konkurslovgivningen, men det var likevel slik at fordelingen av jøders etterlatte eiendeler og – ikke minst – leiligheter og hus var del av et omfordelingsprogram i regi av Quislings regime.

For å likvidere jøders eiendom ble det opprettet et eget Likvidasjonsstyre for de inndratte jødiske formuer og innsatt bobestyrere i jøders bo. I Oslo, byen med den største jødiske befolkning, ble jøders leiligheter og eiendeler sterkt ettertraktet. Uten at det ble stort slått opp, var det ikke minst frontkjempere som skulle tjene på at jødene ble deportert og myrdet.

Frontkjemperkontoret hadde et intimt samarbeid med Likvidasjonsstyret, men også med Oslo kommunes rekvisisjonsmyndigheter. Sammen bidro de til at både frontkjempere og andre «verdige» fra NS-regimet ble tildelt leiligheter etter jøder. Boligmangelen var et strukturelt problem i Oslo allerede før krigen. Okkupasjonsmaktens rekvisisjoner gjorde saken enda mer prekær. I denne situasjonen prioriterte regimet frontkjemperne.

Møbler fra jødiske bo i Oslo ble ført til spesielle samlelagre – utstillingsrom der frontkjempere og deres pårørende kunne kjøpe til 50 prosent av takst (selv om det ofte ikke ble betalt inn en krone).

Forfordelingen av frontkjemperne hadde ideologiske dimensjoner. Jødene var regimets hovedfiende. Det skulle bare mangle at frontkjemperne, som hadde slåss mot «verdensjødedommen» skulle prioriteres. Den interne korrespondansen om leiligheter og andre rettigheter bærer preg av dette.

Som en annen frontkjemper skrev hjem fra fronten, også sitert i Aftenposten november 1941:

«Vi møtte harme da vi klistra litt på jødevinduene hjemme, men jeg tror våre jøssinger skal få opleve litt annet når vi kommer hjem. Vi kjenner jødene nu, vi har fått sett på nært hold hvilken pest de er for et land.»

Det undrer meg at disse norske dimensjonene ved frontkjemperne og deres ideologiske krig ikke er beskrevet i den TV-serien som NRK nå sender.

Hvorfor er disse ytterst problematiske sidene ved frontkjempernes ideer og handlinger nok en gang fraværende i dokumentariske framstillinger av hva frontkjemperne egentlig bidro til?