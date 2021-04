BESTEFAR OG -MOR POLITI: – Vi må slutte å sløse bort motivert arbeidskraft. Vi trenger alle gode krefter i sving for å styrke politiet, også 60-åringene, skriver Høyres Peter Frølich. Foto: Frode Hansen

La 60-åringene jobbe!

Politiet trenger etterforskere og forebyggere. Da er det helt meningsløst å tvinge motiverte 60-åringer ut i pensjon.

PETER FRØLICH, stortingsrepresentant (H)

For noen år siden deltok jeg på en stor politikonferanse. Mot slutten av møtet annonserte ordstyreren: «Neste taler er lederen av Politiets Pensjonistforbund».

Jeg innrømmer det gjerne: Jeg forventet grått hår og knirkende hofter.

Så feil kan man ta.

Opp på scenen sprang en glødende, topptrent kar. For å si det rett ut: Han hadde løpt fra meg på fjelltur. Han hadde gitt meg juling i bokseringen. Og han hadde sikkert trukket revolveren raskere enn Lucky Luke.

Ja, jeg overdriver selvsagt litt. Men faktum er at politipensjonister ikke er helt som andre pensjonister. De går nemlig av med pensjon mellom 57 og 60 år. De fleste glir inn i rolige og fortjente pensjonisttilværelser, men mange velger å gå til det private næringsliv. Man finner dem gjerne i sikkerhetsbransjen, i vekterbransjen eller som privatetterforskere.

De er modne, erfarne, kunnskapsrike – og ofte motiverte for videre innsats i politiet. Likevel må de slutte i sin beste alder, enten de vil eller ikke.

For å si det på en annen måte:

Inspector Foyle, Morse, Derrick, Dalgliesh, Barnaby, Poirot og andre helter fra fredagskrimmen har én ting til felles: I Norge hadde de ikke vært etterforskere, men unge pensjonister.

UNGE PENSJONISTER? Detek-TV-heltene Foyle, Derrick, Poirot og Barnaby.

Det paradoksale er at politiet hvert år skriker etter flere folk, og særlig forebyggere og etterforskere.

Vi må slutte å sløse bort motivert arbeidskraft. Vi trenger alle gode krefter i sving for å styrke politiet. Derfor foreslår regjeringen å fjerne plikten til å gå av ved fylte 60 år.

Det er ekstremt viktig å presisere: Retten til å gå av tidlig med pensjon skal ikke endres. Er du politi som føler at tjenesten tynger, og ønsker å gå av? Helt i orden. Full forståelse. Ingenting endres. Og pensjonen din blir den samme som før.

Men føler du at du har mer å gi? At polititjenesten fremdeles gir mening, at du fortsatt kan gjøre en innsats for samfunnet? Da skal du være velkommen videre!

Dette er en vinn-vinn-situasjon for både politifolk og samfunnet. Den eneste som må betale mer er staten, i form av mer lønn og mer pensjon.

Det er verdt hver eneste krone.