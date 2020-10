UNDERBETALT: – Norske åkere vil neste år atter fylles opp av utenlandske sesongarbeidere med lønninger som tilsvarer under 250 000 kroner i minste-årslønn, langt under det som ellers er standard i arbeidslivet, skriver kronikkforfatteren. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB

Derfor blir det fortsatt luselønn i åkeren

Det er lite som tyder på at underbetalte jordbærplukkere og andre utenlandske sesongarbeidere i det norske landbruket skal få bedre betalt de neste årene. Mange har interesse av å holde lønningene nede, få andre enn sesongarbeiderne tjener på å heve dem.

JOHAN FREDRIK RYE, professor, Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU

Over hele den vestlige verden er utenlandske sesongarbeiderne i landbruket blant de aller dårligste betalte arbeidstakerne. I sommer har det også vært flere skandaleoppslag enn vanlig fra de norske åkrene. VG fortalte om polske jordbærplukkere som bare fikk 1807 kroner for to ukers arbeid. I Lier tjente bangladeshiske statsborgere fra Portugal 64 kroner i timen.

Også Arbeidstilsynet fant brudd på regelverket på samtlige 30 gårdsbruk de inspiserte på Østlandet mellom 2018 og 2020.

Johan Fredrik Rye Foto: Elin Iversen

Utfordringen er at særdeles dårlige lønns- og arbeidsforhold er standard i hele landbruket, også der lover og regler følges til punkt og prikke – slik som de fleste gårdbrukerne forsøker etter beste evne å gjøre. Selv om sesongarbeidere som tjener under 100 kroner per time representerer unntak, er landbruksarbeid lite lukrativt.

Tarifflønna i landbruket er på 123,15 kroner i timen for de som tjener aller minst. Det tilsvarer en årslønn i underkant av 210 000 kroner. Mange utenlandske arbeidstakere tjener litt mer, men 140 kroner i timen – om lag 240 000 kroner i året – anses som en grei lønn, også for mer erfarne arbeidstakere. Ingen andre steder på det norske arbeidsmarkedet tjener arbeidsfolk så dårlig. Til sammenligning er minstetariffen i byggebransjen og renholdsnæringen om lag 188 kroner.

Samtidig har de utenlandske sesongarbeiderne dårlige vern mot å bli utnyttet av arbeidsgiverne enn de fleste andre. Så godt som ingen av dem er fagorganiserte, og de kjenner sjelden sine rettigheter som følger av norske lover. De snakker sjelden norsk, i beste fall litt engelsk

Resultatet er at de utenlandske sesongarbeiderne arbeider under forhold er langt dårligere enn det som er vanlig på det norske arbeidsmarkedet, også der regelverket følges. Sosial dumping – definert som vesentlig dårligere lønns- og arbeidsforhold enn det som er vanlig for norske arbeidstakere – er heller et uttrykk for standarden enn skandaleunntakene i landbruket.

Spesielt to resonnementer går igjen når vi intervjuer gårdbrukere som sysselsetter utenlandske sesongarbeidere, enten det er i Norge, England eller USA. For det første problematiseres hvor dårlige lønns- og arbeidsforholdene egentlig er. Gårdbrukerne trekker frem sesongarbeidere som jobber hardt og mye, og som dermed tjener gode penger på akkordbetaling, langt mer minstelønna og kanskje også mer enn i ‘norske’ jobber. De skryter av utlendingenes innsats, som de mener klart utkonkurrerer den hjemlandske arbeidsmoralen. Dessuten er inntektene enda bedre ut fra det som er vanlig i arbeidsinnvandrernes hjemland. I en norsk jordbæråker kan en vietnameser tjene ei årslønn på noen uker.

Andre peker på statistikk som viser at inntektene til norske gårdbrukere heller ikke er mye å skryte av. Mange tjener like dårlig per time som sesongarbeiderne. Forskjellen er, understreker gjerne våre informanter, at arbeidsinnvandrerne bruker inntekter hjemme i lavkostland der prisene er langt lavere.

Det andre resonementet legger vekt på hvordan arbeidsgiverne er gode ‘velgjørere’ som hjelper arbeidsinnvandrerne og behandler dem med respekt. De fleste gårdbrukere forteller om nære og gode sosiale relasjoner til arbeidsinnvandrerne, og om hvordan de etter beste evne hjelper dem med praktiske utfordringer. Mange forteller om sesongarbeidere som med hardt arbeid i norske åkre har tjent nok penger til å finansiere studier eller kjøpe seg hus i hjemlandet, kanskje også starte opp egne bedrifter.

Det nye med sommerens medieoppslag er ikke de dårlige lønns- og arbeidsforholdene som omtales, men oppmerksomheten som de nå gis. Høyre-statsråd Isaksen varsler nå kamp mot lønnstyveri og vil tette ‘åpenbare hull i lovverket’, mens Ap-leder Støre mener sommerens VG-avsløringer ‘tilhører et annet århundre’. Han lovet kamp for arbeidsvilkårene i frukt- og grøntnæringen og krever utenlandske sesongarbeidere skal behandles ‘i tråd med norsk arbeidsliv’. Spørsmålet er imidlertid om den fremtidige norske arbeidslivsmodellen fortsatt skal kunne by på årslønner i overkant av 200 000 kroner?

Første test kommer i høstens lønnsforhandlinger i grønn sektor. LO krever langt høyere lønn for sesongarbeiderne, mens NHO er bekymret for lønnskostnader og konkurranseevne. Det beste tipset er trolig at minstesatsene heves med noen kroner, kanskje noen flere enn i et vanlig år.

Uansett vil norske åkere neste år atter fylles opp av utenlandske sesongarbeidere med lønninger som tilsvarer under 250 000 kroner i minste-årslønn, langt under det som ellers er standard i arbeidslivet.

Det er mer enn tetting av de åpenbare hullene som trengs for å hindre sosial dumping i den norske arbeidslivsmodellen

