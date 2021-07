– Vi støtter selvsagt myndighetenes vaksinasjonsprogram, skriver innleggsforfatterne. Foto: Torstein Bøe

Debatt

Hele verden må vaksineres

WHO sier at vaksineskepsis er en av de ti største globale helsetruslene. Dessverre smitter denne trusselen gjennom sosiale medier.

KRISTOFFER ROBIN HAUG, 2. stortingskandidat for MDG i Akershus, helsepolitisk talsperson for MDG

MARIUS DALIN, 1. stortingskandidat for MDG i Sogn og Fjordane, kirurg

BIRGITTE STERUD, fylkesleder for Viken MDG, anestesilege

Covid-19 er ikke den første pandemien i Norge.

I nyere tid drepte Spanskesyken (1918-20) ca 15.000 mennesker, og polioepidemien (1952) rammet ca 40.000 og ga 200 barn varige lammelser. I 1956 kom poliovaksinen til Norge.

Først tiår senere kunne man si at det ikke var skadelige langtidsvirkninger av den.

Takket være internasjonalt samarbeid, kunnskap om smittevern, et solid helsevesen, strenge tiltak og lojal befolkning samt vaksinering, har Norge under pandemien så langt unngått skyhøye dødstall og kollaps i helsevesenet.

Over halve befolkningen har fått første vaksinedose, og samfunnet kan åpnes gradvis.

Til sammenligning antas under 300.000 å være naturlig immunisert etter covid-19-infeksjon. Tusener har vært innlagt på sykehus, mange hundre på intensiv.

Nesten 800 har dødd, og flere har til dels alvorlige senvirkninger.

Kristoffer Robin Haug, Marius Dalin og Birgitte Sterud

Det er vanlig med smerter i armen, feber og sykdomsfølelse i et par dager etter vaksinering.

Noen få har dessverre dødd etter Astra-Zeneca-vaksinen, og man antar at det skyldes denne. Den brukes nå ikke her i landet.

Vaksinene som nå brukes gir god beskyttelse mot sykdom, død og smitte. Sannsynligheten for skadelige senvirkninger ansees svært lav.

I uker til måneder etter covid-19-sykdom sliter noen med hukommelsen, hoste, feber, mage-tarm- besvær, utmattelse, vedvarende tap av luktesans og andre fysiske og psykiske plager.

Hjertekomplikasjoner kan oppstå etter flere uker. Ingen vet om plagsomme eller livstruende komplikasjoner kan komme flere år etter infeksjonen slik vi kjenner fra andre infeksjonssykdommer. Det er grunn til å håpe at det ikke skjer, men umulig å vite nå.

Viruset har eksistert i dagens form i drøyt 1 ½ år. Derfor finnes ikke flere tiårs erfaring. Det gir ingen grunn til å stanse vaksineringen.

Vi kan ikke vente i årevis før vi vaksinerer resten av befolkningen.

Det er, etter vår mening, svært lite sannsynlig at det skulle oppstå senskader av vaksinen som kan sammenliknes med alvorligheten og skadene av viruset, befolkningen sett under ett.

Vaksineskepsis bidrar nå til å holde pandemien ved like. Det vil, som vanlig, ramme mest dem som har minst.

MDG vil jobbe for et samfunn rustet til å håndtere de store krisene vi står overfor: Natur- og klimakrisen, pågående og fremtidige pandemier.

Vaksiner er avgjørende for å hindre samfunnskollaps ved alvorlig pandemi. Pandemier kjenner ingen landegrenser.

Alle folk i alle land må bidra til å begrense dem.

MDG legger stor vekt på kunnskap. Dette gjelder både hvordan vi skal løse natur- og klimakrisen, utforme helsetjenester og håndtere pandemier.

Da sykehus ble fylt til randen av covid-19-syke og tusener døde daglig verden over, brukte man eksisterende kunnskap om lignende sykdommer.

Først flere måneder senere kom spesifikke forskningsresultater som gjør at behandlingen nå kan spesialtilpasses.

Parallelt med intensivbehandling av covid-19-syke, ble det rundt i verden jobbet dag og natt med å utvikle vaksiner. Mange takket ja til å teste dem ut med et ønske om å gjøre en innsats for menneskeheten.

Som alle medikamenter har også vaksiner bivirkninger. Effekt, nytte og risiko for samfunnet og den enkelte må alltid avveies.

Etter en pandemi vil det alltid være noe å lære, men når alvorlig syke trenger hjelp må vi handle selv om kunnskapen er ufullstendig.

Vi lot ikke være å behandle dødssyke pasienter i starten av pandemien fordi det ikke fantes forskning på covid-19. Selvsagt bør vi heller ikke pause vaksineringen nå.

Åpenhet om vaksinebivirkninger er stor i Norge, noe stans i bruken av Astra-Zeneca- vaksinen viser.

Når fagmyndighetene nå sier at vaksinene er trygge og fordelene langt større en ulempene, er vi trygge på at det stemmer med all tilgjengelig kunnskap.

Vaksiner danner ryggraden i infeksjonsforebygging for barn. Diskusjonen om coronavaksinering av barn dreier seg om hvorvidt de har størst ulemper ved vaksinering eller ved infeksjon, og om flokkimmunitet for beskyttelse av barn med alvorlige sykdommer.

Mindre barn kan reagere annerledes på medisiner og vaksiner enn voksne. Det ligger i ryggmargen til alle som jobber med barnemedisin å ta høyde for dette.

Også andre momenter vektlegges, som at covid-19 trolig har kommet for å bli, at barn har lav risiko for alvorlig covid-19-sykdom, og at de skal leve lenge. De fleste uvaksinerte som i dag er barn vil antagelig få COVID-19 i løpet av livet - om de ikke vaksineres.

Det ser ut til at ungdom fra 12-17 år tåler vaksinen like godt som voksne. Når myndighetene anbefaler vaksinering av friske 16- og 17-åringer gjøres det ut fra beste tilgjengelige kunnskap og godt faglig skjønn.

Livet kommer ikke med noen form for garanti. Men vi bor i et av verdens rikeste og tryggeste land, med et av verdens beste helsevesen. Vaksiner er solidaritet med andre i samfunnet.

Det er frivillig om man vil og kan bidra med en slik aktiv, solidarisk handling. Samtidig er det livsviktig at flest mulig bidrar ved å la oss vaksinere.

De viktigste utfordringene når det gjelder coronavaksinen er ikke hvorvidt det foreligger en liten teoretisk mulighet for bivirkninger om mange år.

Den viktigste utfordringen i denne pandemien er rettferdig tilgang til covid-19-vaksiner i hele verden.

Norge er dessverre et av de landene som, i motsetning til USA og Europaparlamentet, blokkerer Indias og Sør-Afrikas forslag overfor verdens handelsorganisasjon (WTO), etter vestlige lands vaksineoppkjøp før utviklingslandene rakk å forhandle med produsentene.

Forslaget går ut på å unnta relevante covid-produkter fra legemiddelfirmaenes immaterielle rettigheter, slik at vaksiner kan produseres mange flere steder i verden.

Vi mener Norge bør støtte dette forslaget.