Leder

Må strammes inn

KRAFTIG ØKNING: Skadetallene har eksplodert i Oslo. De fleste ulykkene med elsparkesykkel skjer når den skadede er alkoholpåvirket. Dette må gjøres noe med. Foto: Terje Pedersen, NTB

Antall skader forårsaket av elsparkesykkel er ute av kontroll i hovedstaden. Strengere tiltak må vurderes.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

Nye skadetall fra Oslo sjokkerer. Byer og særlig hovedstaden er i en spesiell situasjon. De offentlig rommene er ikke tilrettelagt for fri elsparkesykkel-kjøring. Mange av ulykkene skjer på trikkeskinner og i fortauskanter.

I tillegg er det rett og slett mange som kjemper om den samme plassen: Biler, gående, syklende og sparkesyklene.

Derfor trengs det tiltak. Det kommer antagelig i Oslo i august med et natteforbud.

Og det virker fornuftig. For det har aldri tidligere vært så mange til dels alvorlige skader grunnet elsparkesykler.

Nye tall fra Ullevål universitetssykehus, lagt frem tirsdag denne uken viser en dobling i slike skader sammenlignet med i fjor. Særlig har tilfellene eksplodert i den ene måneden hovedstaden har vært åpen. Omtrent halvparten av de 856 ulykkene så langt i år har skjedd i juni.

les også Leger frykter flere dødsulykker: – Faren er stor for livstruende skade

Dette sammenfaller med gjenåpningen av restauranter, uteliv og skjenking. Altså det normale livet. Hadde vi ikke hatt en nedstengt Oslo i syv måneder før det, hadde totalt antall skader mest sannsynlig vært mye høyere.

Det er særlig kombinasjonen promille, helg og mikromobilitet som ikke overraskende er farligst. Over halvparten av dem som skadet seg i helgene var påvirket av alkohol. I timen før midnatt var andelen alkoholpåvirkede skadede på 75 prosent. Tidspunktet sammenfaller med skjenkeforbudet til klokken 22.

5. juli er skjenkeforbudet opphevet til etter 24, og vil antagelig føre til at skader fordeler seg mer utover natten.

Legene forteller om beinbrudd, knuste ansikter, alvorlige hodeskader og to nordmenn som har mistet livet grunnet ulykker med elsparkesykkel så langt.

Den voldsomme økningen i antall skader har overbelastet legevakten i hovedstaden. Oslo universitetssykehus har vært nødt til å bemanne opp i helgene. Elsparkesykkel-ulykkene kommer i tillegg til alle andre ulykker.

Situasjonen er alvorlig.

Men dette er ikke bare et Oslo-problem. Senest mandag denne uken ble en mann i Sandefjord flydd til Ullevål sykehus i Oslo, med mulige hodeskader etter en velt med elsparkesykkel.

En kan mane om å bruke hjelm, men det holder ikke. De fleste går ikke rundt med en hjelm i vesken i tilfelle de skulle kjøre elsparkesykkel. Det må sees på om det kan innføres saftige bøter for promillekjøring med elsparkesykkel.

Utleiefirmaene må også ta sin del av ansvaret. Særlig med opprydding av syklene fra bybildet. Det må også utredes muligheter for alkolås.

Legene i Oslo krever natteforbud fra og med klokken 23. Oslo har allerede ute til høring forslag om natteforbud mellom klokken 01–05 alle ukedager. Dette blir mest sannsynlig vedtatt over sommeren. Men tiltakene innføres ikke før tidligst i august.

Det er forskjell på by og land, og tiltakene må tilpasses lokale forhold. Loven er nå endret og det er opp til kommunene å stramme inn på både fart, parkering og antall personer på elsparkesykkel. Det er bra.

Elsparkesykler er kommet for å bli. De er for mange en enkel, billig og grønn fremkomstmiddel som forenkler hverdagen og er bra for miljøet.

Skadetallene gjør det likevel tydelig at det er viktig med klare reguleringer. Her har regjeringen vært for treig. Oslo varsler innstramninger så snart loven nå åpner for det.

Men å redde liv og helse er ikke myndighetenes ansvar alene. Her må hver enkel person ta ansvar for seg selv og sine omgivelser. Veien er til og skal være trygg for alle.