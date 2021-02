NYE TALENTER: – Blåsemafian Feat. Hazel mobiliserer hele korps-Norge gjennom sin deltakelse i MGP, skriver NRK i et svar på kritikken fra artist Ellen Sofye Rabbevåg, om at kanalen ikke gir plass til nye og ukjente artister. Foto: Julia Marie Naglestad

NRK satser på nye talenter

Jobben med å formidle ny norsk musikk på NRKs plattformer er viktig. Og, vi kan alltid bli bedre.

ARNE HELSINGEN, TV-sjef i NRK

NRK har ansvar for å løfte frem ny norsk musikk. På tross av at nordmenn er de ivrigste i Skandinavia på strømmetjenester, er det ikke noe enklere for nye norske artister å slå igjennom nå sammenlignet med tidligere. NRK har mange plattformer å løfte frem norske artister på, og det gjør vi.

TV-markedet har endret seg mye de siste årene, tidligere kunne programmer og konserter få seere gjennom å ligge i en lineær flyt på en kanal. I strømmemarkedet, velger seerne selv hva de vil se og når de vil se det. Og kampen om folks tid og oppmerksomhet er utfordrende med inntoget av stadig flere internasjonale strømmegiganter med hyppige premierer og store kataloger.

Arne Helsingen. Foto: Ekroll, Anne Liv

Derfor jobber vi knallhardt med å utvikle innholdet i alle sjangre slik at publikum velger norsk innhold også i denne nye virkeligheten, og vi ser gode resultater av dette arbeidet. I NRK TV viser vi frem både ukjente og kjente norske artister – her ligger det ikke bare masse god musikk, men også mange spennende historier om norske musikere. Her er det ikke kun snakk om høye seertall, men at folk faktisk finner og velger det innholdet vi produserer og formidler. Og vi publiserer bredt på radio, tv og nett for å nå fram til folk der de er.

Det siste året har vært en utfordrende tid for musikkbransjen, og publikum har savnet muligheten til å oppleve konserter live. NRK har gjort flere satsinger for å bringe norske musikkopplevelser ut til folk.

Vi har bl.a sendt «Coronakonserter», Festivalsommer og KORK-konserter med norske artister, og alt har blitt bredt publisert i TV-kanaler og på strømmetjenesten NRK TV. Vi kommer til å dekke festivalsommeren bredt på TV i år også, forhåpentligvis med publikum til stede.

I mars sender vi et helt nytt musikk-program på NRK1. Her vil seks artister som ikke har slått gjennom, men som vi har stor tro på, løftes frem på søndagskvelden.

Samtidig er det en styrke at vi fremdeles samler et stort publikum rundt musikk-eventer på TV. Nå i helga er det Melodi Grand Prix som i år løfter frem flere artister enn noen gang. Mange av disse artistene er ukjente talenter for mange av oss. De får vist seg frem for hele Norge i beste sendetid på lørdagskvelden, alle med nyskrevne låter.

Bredere eksponering er det vanskelig å få.

Lista er lang, men noen eksempler er RIVER som har laget musikk og stått på scener i årevis uten å ha blitt fanget opp av de store mediene, Blåsemafian Feat. Hazel som mobiliserer hele korps-Norge gjennom sin deltakelse i MGP, og Royane i RnB-sjangeren som på egenhånd skriver og produserer musikk og som gjennom MGP får vist fram sitt arbeid.

Jobben med å formidle ny norsk musikk på NRKs plattformer er viktig. Og, vi kan alltid bli bedre. Derfor har vi laget en ny musikkstrategi og utlyst en ny musikksjefstilling i NRK med helhetsansvar for NRKs musikktilbud på alle plattformer.

Endringen i publikums mediebruk og forventninger gjør at vi hele tiden må strekke oss for å utføre oppdraget på en best mulig måte.