Coronavaksiner og de fattige

Av Shazia Majid

GLOBAL URETTFERDIGHET: Verdens fattige krever rettferdig fordeling av coronavaksiner. Her et bilde fra en protest i Lahore i Pakistan 29. januar i år. Foto: RAHAT DAR / EPA

Uten global vaksineutrulling, ingen ende på pandemien. Det har de stadig nye mutasjonene lært oss.

De rike er ikke trygge, før de fattige er trygge. Slik har det i grunnen alltid vært, men kanskje ikke så påfallende som nå. Denne gangen er det dog vanskeligere å snu ryggen til.

Det kan kjennes merkelig å måtte bry seg om det nå, når vi selv står i pandemiens 11. måned, og vaksinene som var lovet ikke kommer, og utrullinger her hjemme ikke går fort nok.

Men saken er følgende: Det er i vår egeninteresse at vaksinen distribueres samtidig over hele verden. Det er den mest effektive måten å slå ned pandemier på. For vi vet nå at dersom coronasmitten får spre seg fritt i et samfunn, vil det oppstå farligere mutasjoner, og da kan det hende eksisterende vaksiner ikke virker.

Og disse mutasjonene kjenner ikke de høye murene mellom verdens fattigste og rikeste land.

Desperat kamp

Likevel, da vaksinen var i ferd må bli rullet ut i Europa og USA i begynnelsen av desember i fjor, kjempet de fattigste landene en desperat kamp om sine første vaksinedoser. Det var et rotterace, forteller en som sto midt i det.

De aller fleste land sør for Sahara må vente helt frem til mars for å få satt sine første doser. Det er dyrt å være fattig.

Bakerst i køen

De fattige landene sto med luen i hånden, helt bakerst i køen da de første skuddene ble satt her hjemme.

Disse landene hadde hverken sponset forskningen som resulterte i vaksinegjennombruddene, eller hatt råd til å bestille millioner av doser før noen av vaksinene var i nærheten av en godkjenning. Slik både Storbritannia, EU og Norge gjorde.

LEVER PÅ DONASJONER: Afghanistan har fått en halv million AstraZeneca-doser i donasjon av indiske myndigheter, mens de venter på sendinger fra den internasjonale vaksinealliansen Covax. Foto: Rahmat Gul / AP

Med sine små lommebøker ventet de til godkjenningene var på plass. Da var det for sent. Vaksineprodusentene returnerte landene i døren. Glem det, sa de. De hadde nok å styre med i Europa og USA, hvor de rike kjempet seg imellom. De fattiges bestillinger var ikke store nok. Vaksinedoser var lovet til 92 av de fattigste landene i verden gjennom det globale vaksinesamarbeidet, Covax, men når disse kom var det ingen som visste sikkert.

Da hjalp det ikke med en av verdens mest effektive vaksinelogistikk, slik tilfellet var i Pakistan. Landet hvor 250 000, for det meste kvinner, oppsøker barnefamilier, for å gi 40–50 millioner barn poliovaksiner fem til seks ganger i året.

Kineserne og russerne kom fattige land til unnsetning. De solgte og donerte vaksiner, vaksinekappløpet ble et geopolitisk spill – spillet har fått et navn, vaksine-diplomati. Men som i Europa slet også disse produsentene med å holde sine avtaler.

Pandemiprofitørene

Midt i desperasjonen kaster gribbene seg på. Vi har sett det før, blant annet i Storbritannia, hvor mellommenn skodde seg på salg av smittevernutstyr til desperate briter.

Den tsjekkiske statsministeren har fortalt at landet ble tilbudt AstraZeneca-vaksinen gjennom «et firma, en mellommann fra Dubai». Mellommannen skal ha krevd 50 prosent i forskudd. Til gjengjeld skulle tsjekkerne få vaksinen hurtigere enn EU-land. AstraZeneca nekter for å ha noe befatning med dette.

En rekke fattige land har opplevd det samme. De er blitt tilbudt millioner av ulike vaksinedoser over bordet av private mellommenn. Det er jeg blitt fortalt av flere sentrale kilder. Det fremmes to mulige forklaringer på fenomenet: Enten er vaksinedosene kjøpt direkte fra fabrikkene, mest sannsynlig i Kina, India og Russland. Eller enda verre, dosene er saltvann.

Norges rolle

Ja, det er dyrt å være fattig. Men, det kunne vært verre.

Som da svineinfluensaen kom i 2009, og de rike landene støvsugde vaksinemarkedet, mens de fattige ble gående helt uten veldig, veldig lenge.

Men denne gangen har verdens rike tatt et ansvar, og Norge står i spissen av det arbeidet, og når støvet har lagt seg, er det dette vi nordmenn bør være stolt av.

At det var Norge som tok initiativet for at verden fikk et epidemi-senter, CEPI, som skulle ende opp med å investere 10,5 milliarder kroner i utviklingen av 11 vaksinekandidater da pandemien kom. Hvorav Norge investerte 2,2 milliarder kroner. Og de som fikk penger, fikk det på en betingelse, de er pliktig til å selge til Covax – som CEPI var med å danne og lede. Både AstraZeneca og Moderna har fått vaksinestøtte fra den norsk-ledede CEPI.

PÅDRIVEREN: 4. mai i fjor ledet statsminister Erna Solberg Global Response Summit i kjølvannet av coronapandemien. Hun trekkes frem som viktig i å samle støtte for initiativet. Bildet er fra hennes besøk ved CEPI i april 2020 Foto: Heiko Junge

Tre måneder etter

I tillegg har Norge sammen med Sør-Afrika også lederansvar for koordinering og distribusjon av vaksiner, medisiner og coronatester (ACT).

Og ikke minst er det norske styresmakter med Erna Solberg i spissen som har vært en av de fremste pådriverne for å sikre internasjonal støtte til Covax, og som har resultert i at verdens 92 fattigste land om et par uker vil få tilsendt 336 millioner AstraZeneca-doser og 1,2 millioner Pfizer-doser.

Det betyr at 3,3 prosent av de fattigste vil bli vaksinert. De rike landene betaler 80 prosent av kostnaden.

Det verste og det beste

Målet har hele tiden vært å vaksinere risikogruppene og helsepersonell samtidig over hele verden. Det målet ble ikke nådd, utrullingen i fattige land ligger tre måneder etter. Det er lett å forstå at disse landene føler seg annenrangs. Situasjonen er bildet på den globale urettferdigheten.

Men samtidig, der pandemien har avslørt de verste skjevhetene, har den også vist oss hva menneskeheten kan få til sammen: Historiske gjennombrudd i vitenskapen – og en av de viktigste alliansene i nyere tid. For selv om de rikes epidemi- og vaksineallianse til dels er drevet av egeninteresse, har virus lært oss dette: Du er ikke trygg før din neste også er det.

Dette er COVAX * Internasjonalt vaksinesamarbeid som skal kjøpe inn og distribuere covid-19 vaksiner. * Vaksinene skal gå til lav- og mellominntektsland (brutto nasjonalinntekt per innbygger på under 4000 dollar). * Vaksinemottakere skal betale en liten egenandel for vaksinene. Rike giverland står for innbetaling av 80 prosent av kostnaden. *Covax er del av paraplyorganisasjonen Access to covid-19 Tools (ACT accelerator). Act har tre oppgaver, vaksinedistribusjon gjennom Covax, skaffe corona-tester til fattige land og distribuere medisiner. ACT ledes av Sør-Afrika og Norge * Norge var med på å grunnlegge Covax, og er også med og leder arbeidet gjennom pandemien. * Covax ledes av Verdens helseorganisasjon (WHO), Vaksinealliansen Gavi og Den globale koalisjonen for forebygging av epidemier og pandemier (CEPI). Vis mer

Dette er CEPI * Etablert etter ebolaepidemien i 2014–15 for å utvikle vaksiner mot smittsomme sykdommer med epidemisk potensial. * Skal sørge for tilgang til disse vaksinene til dem som trenger dem. * Utvikler vaksiner mot sykdommene: MERS, Lassa, Nipah, Chikengunya, Rift Valley Fever og sykdom X. * Norge tok initiativet for etablering av CEPI og er organisasjonens største investor med et bidrag på 3,8 milliarder kroner siden 2017. * Innsats under covid-19-pandemien: Signerte første avtaler med vaksineutviklere i allerede i januar 2020. * Så tidlig at lik fordeling av vaksiner var nødvendig og tok initiativ til COVAX sammen med WHO og Gavi (Vaksineallianse etablert i 2000, som har vaksinert mer enn 822 millioner barn). * Investert i 11 vaksinekandidater mot COVID-19, hvorav 9 fremdeles er aktive – total investering på 1,2 milliarder USD Kilde: CEPI Vis mer

