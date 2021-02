SJOKKERT: I denne kronikken etterlyser Iris van Brunschot (20) politisk handling mot overforbruket. Foto: Privat

«25 under 25»: − I denne sneglefarten vil sløsekrisen aldri tilhøre fortiden

Jeg er sjokkert over hvor lite sjokkert politikerne er. Hvor blir de av i kampen mot overforbruket?

IRIS VAN BRUNSCHOT (21), praktikant i Framtiden i våre hender

Det er tankene jeg sitter igjen med etter å ha sett NRK sin nye serie «Sløsesjokket». Jeg er like sjokkert over hvor lite sjokkert politikerne er, som over faktaene NRK presenterer.

Sorteringsanlegg i Norge får inn 50 tonn klær og 1000 lastebiler med møbler per dag, og ingen i verden kjøper og kaster så mye elektronikk som oss.

Ifølge FN trenger vi 3,6 jordkloder hvis alle på planeten skulle hatt samme forbruk som en gjennomsnittlig nordmann. Dette er sjokkerende tall.

I «Sløsesjokket» viser programleder Christian Strand at flere enkeltpersoner, blant dem Jan Thomas, Alexandra Joner, Slagsvold Vedum, TIX og Funkygine tar grep for å redusere forbruket sitt og promotere en mer bærekraftig livsstil.

Men forbrukerne kan ikke endre verden alene. Vi trenger hjelp fra politikk som støtter et lavere forbruk, reparasjon og resirkulering.

Politikerne må innse alvoret i sløseproblematikken og iverksette konkrete tiltak som vender vårt lineære bruk og kast-samfunn om til et sirkulært.

Det er både mer komplisert og dyrere å reparere enn å kjøpe nytt i dagens samfunn. I siste episode av «Sløsesjokket» peker Christian på en splitter ny sykkel han har stående i garasjen. «Her var det enklere for meg å kjøpe en ny enn å fikse den gamle,» sier han.

En sykkelreparatør i Bergen har også protestert mot den «doble» momsen han betaler for å reparere og selge brukte sykler. Grønne bedrifter betaler i dag 25 prosent moms på tjenester som reparasjon og gjenbruk av sykler. Det gjør meg trist å se at regjeringen her straffer, i stedet for å hjelpe, de virksomhetene som forsøker å bekjempe det enorme ressursforbruket vårt

Her er det på tide å lære, ikke av andres feil, men av våre egne.

Vi ser at flere land i Europa har satt i gang ambisiøse tiltak for å stimulere økonomiens sirkulasjon fremfor dens vekst. Hadde sykkelreparatøren bodd i Nederland hadde han betalt 9 prosent moms for å tilby reparasjon av sykler.

I tillegg investerte den nederlandske regjeringen mer enn 400 millioner kroner i den sirkulære økonomien i 2020, og Amsterdam viet seg samme år til å ta i bruk Kate Raworth’s «Doughnut Economy,» et økonomisk kretsløp som tar hensyn til planetens grenser.

Om sykkelreparatøren synes det blir kjedelig å bo i et land uten fjell, så kan han alltids vurdere å flytte til Sverige, hvor regjeringen allerede i 2017 halverte momsen på klær- og sykkelreparasjon.

Også i Frankrike og Storbritannia bekjempes sløsekulturen ved å innføre redusert moms. Likevel velger politikerne våre å fortsette inn i fremtiden til fots.

I denne sneglefarten vil sløsekrisen aldri tilhøre fortiden. Vi trenger konkret handling, og vi trenger det nå.