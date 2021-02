DYSTER UTVIKLING: – 72 millioner barn i verden i dag lever i umiddelbar nærhet til væpnede grupper som utøver seksuell vold mot barn. Det er nær ti ganger så mange barn som i 1990, skriver overlege og tidligere fredsprisvinner Denis Mukwege i denne kronikken. Foto: Espen Rasmussen

Debatt

Når krigen blir ført mot barnekropper

Mens du leser dette, håper jeg at du kan tenke på den yngste overlevende jeg noen gang har behandlet: Hun var bare seks måneder gammel da hun ble voldtatt. Tenk på henne og tusenvis av barn som lider i stillhet.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

DENIS MUKWEGE, grunnlegger og overlege ved Panzi-sykehuset i Kongo, og tildelt Nobels fredspris i 2018 for sin kamp mot seksualisert vold som våpen i krig og konflikt.

I en fløy på Panzi-sykehuset vårt er det et rom med tegneseriebilder av Mikke Mus og Pluto som jager sommerfugler på veggen, rett ved en undersøkelsesbenk. Du tenker kanskje at du har funnet veien til barneavdelingen. Men du står faktisk midt i avdelingen vår som ene og alene er viet til å behandle overlevende ofre for seksuell vold, og i dette rommet tar vi først og fremst imot barn som har vært utsatt for seksuelle overgrep og vold.

Jeg åpnet Panzi-sykehuset i 1999. Da var tanken å bygge et senter med ekspertise på mødrehelse i Den demokratiske republikken Kongo. Jeg hadde selv sett altfor mange kvinner dø i barnefødsel i samfunnet vårt i Bukavu, hovedstaden i provinsen Sør-Kivu øst i Kongo. Jeg ville at kvinnene og mødrene skulle få et trygt sted å føde.

les også Millioner i fare: Voldtekt av barn blir våpen i krig

les også Et stort tilbakeskritt

Jeg kunne aldri forestilt meg at i stedet for å hjelpe fødende mødre og deres nyfødte barn, så ble mine første pasienter babyer som hadde blitt voldtatt. Da den andre krigen i Kongo raste, ble seksuell vold et vanlig våpen å ta i bruk. Jeg ble mer og mer forferdet over brutaliteten som våre pasienter, både purunge og gamle, ble utsatt for.

Det er mange grunner til at seksuell vold blir brukt som et strategisk våpen i konflikt. Det sprer frykt innad i sårbare befolkningsgrupper som drives på flukt, det ødelegger familier og hele samfunn, og det truer utsiktene til en varig fred. Når krigen blir ført mot barnekropper, blir konsekvensene enda større og mer grusomme.

En ny rapport fra Redd Barna, Våpen i krig: Seksuell vold mot barn i krig og konflikt viser at over 72 millioner barn i verden i dag lever i umiddelbar nærhet til væpnede grupper som utøver seksuell vold mot barn. Det er nær ti ganger så mange barn som i 1990.

Disse barna risikerer å bli utsatt for voldtekt, å bli holdt som sexslaver eller å bli tvunget ut i prostitusjon. Det fører til at barn blir gravide, tvangssterilisert og tvunget til aborter. Barn blir utsatt for seksuell lemlestelse, seksuelle overgrep og seksuell tortur. Både væpnede grupper, regjeringshærer og politistyrker begår disse grusomme overgrepene.

les også Redd Barna: - Stopp krigen mot barna. Hver dag blir 25 barn drept eller lemlestet

Dette er fullstendig uakseptabelt. Det internasjonale samfunnet kan og må gjøre mer, ved å sikre mer penger og ressurser til nødvendig helsehjelp og innsamling av data. I tillegg må det internasjonale samfunnet styrke de strafferettslige mekanismene, og lage rettssystemer som kan sette en stopper for at de ansvarlige går fri. Dessuten må behovene til de utsatte barna få førsteprioritet i arbeidet som gjøres for å stanse seksuell vold i krig og konflikt.

Tallene fra FN på bekreftede tilfeller av seksuell vold mot barn begått av statlige styrker, nærmest doblet seg fra 2018 til 2019. Likevel representerer disse tallene sannsynligvis bare en brøkdel av hvor mange barn som faktisk er ofre for seksuell vold.

Ved å bruke banebrytende metoder, har Redd Barna i samarbeid med Institutt for fredsforskning (PRIO) regnet ut hvor mange barn som bor 50 kilometer eller nærmere til konflikter hvor minst én bevæpnet aktør begår seksuell vold mot barn. Slik får vi en beregning på antall barn som risikerer å bli utsatt for seksuell vold i alle væpnede konflikter rundt om i verden.

De barna som overlever den seksuelle volden, møter mange utfordringer, som henger sammen med konflikten. De mangler et system eller muligheten til å anmelde forbrytelsen, de blir stigmatiserte i samfunnet, de er redde for hevnaksjoner, og de får ikke støtte eller helsehjelp. Dette er noen av årsakene til at seksuell vold blir underrapportert, og det gjelder i enda større grad i konfliktområder.

Vi må også aldri glemme at de overlevende vi her snakker om, er barn.

Den nye rapporten presenterer nøkterne tall om en brutal virkelighet som så mange av verdens mest uskyldige og sårbare barn møter hver dag.

Mens du leser dette, håper jeg at du kan tenke på den yngste overlevende jeg noen gang har behandlet: Hun var bare seks måneder gammel da hun ble voldtatt. Tenk på henne og tusenvis av barn som lider i stillhet. Og så må du handle, med din mulighet til å påvirke, med dine midler, med ditt krav om å stille de ansvarlige for retten, og ved å være med i kampen for å hindre at voldtekt blir brukt som et våpen i krigen mot barn.