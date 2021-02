RUSREFORM: – Tiden er inne for å bytte ut det som ikke virker, med det som virker. Tiden er inne for å slutte å jage og plage mennesker som jager og plager seg selv, skriver helseminister Bent Høie. Foto: Lech Klaudia

Debatt

Bent Høie om rusreformen: − Tiden er inne for å bytte ut straff med hjelp

I stedet for å ta imot mennesker som faller og hjelpe dem på beina, har vi gjort det vondt å falle og vanskelig å komme på beina igjen.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

BENT HØIE, helse- og omsorgsminister (H)

Foto: Helge Mikalsen

For tjue år siden malte politiet en strek på asfalten der de mest slitne rusavhengige menneskene i Oslo pleide å samles. De fikk beskjed om å holde seg bak streken, for ikke å skremme eller plage folk i området.

Historien om streken handler ikke om hvordan politiet behandlet rusavhengige mennesker. Det handler om hvordan vi som samfunn behandlet dem.

Det er bare ett av mange eksempler på hvordan rusavhengige mennesker har blitt jaget fra det ene hustrige hjørnet til det andre i små og store byer, fordi de var lovbrytere som kunne skremme ordentlige folk eller friste ungdommer inn i rusavhengighet.

Det er på høy tid med en rusreform.

Ikke bare en reform som endrer lover. Men en reform som endrer holdninger.

les også KrF hardt ut mot «egen» rusreform – håper opposisjonen griper inn

I dag legger vi fram en rusreform der vi bytter ut straff med hjelp.

Jeg vet hvilke motargumenter som kommer, fordi jeg pleide å bruke dem selv.

Lenge trodde jeg at straff stoppet mennesker fra å ruse seg. Men slik er det jo ikke.

Redselen for fengsel og bøter gjør det vanskelig å søke hjelp, både for rusproblemer og andre problemer. Du nøler med å be om hjelp for rusavhengighet hvis du frykter at du kan bli straffet. Du tør ikke gå til politiet og anmelde voldtekt hvis du er redd for å bli arrestert for bruk av illegale rusmidler.

Straff kan hindre deg i å starte et nytt liv. Hvis besittelse av narkotika havner på rullebladet ditt, kan det sette en stopper både for skole og jobb.

Å gi bøter til mennesker uten inntekt, fører til at de blir sittende med gjeld som gjør det vanskelig å begynne på nytt. Jeg har hørt fortvilte foreldre fortelle at de tar opp lån for å betale bøtene til sine rusavhengige barn.

Mange som strever med rusavhengighet har vært utsatt for overgrep, omsorgssvikt eller vold. Mange har falt utenfor fellesskapene der flertallet ferdes.

De ruser seg for å dempe angst og døyve følelsen av ikke å høre hjemme.

Straff og trusselen om straff forsterker begge deler.

les også Tidligere tolldirektør: – Avkriminalisering vil resultere i økt narkotikabruk

Det var dette jeg innså, langt om lenge. Det skjedde litt etter litt.

Takket være møter med mennesker som er rusavhengige og deres pårørende.

Takket være et opprop der flere brukerorganisasjoner på rusfeltet tross for sine forskjeller og uenigheter var enige om dette: At bruk av narkotika skal ikke straffes.

Utvalget som har utredet reformen vi legger fram i dag, slo også fast at straff og trusselen om straff ikke forebygger bruk av narkotika, men at den skader, og har både tilsiktede og utilsiktede negative konsekvenser.

Tiden er inne for å bytte ut det som ikke virker, med det som virker.

Tiden er inne for å slutte å jage og plage mennesker som jager og plager seg selv.

les også Kilder til VG: Slik blir rusreformen

Rusreformen innebærer at alle som blir stoppet med rusmidler til egen bruk, skal følges opp av helsetjenesten, og ikke politiet. De vil bli fratatt stoffet og få pålegg fra politiet om å møte i en kommunal rådgivende enhet. Der vil de få informasjon om skadevirkninger ved bruk av narkotika og tilbud om ulike typer hjelp og oppfølging.

En ung jente som røyker cannabis vil ha andre behov enn en middelaldrende mann som har gått lenge på heroin.

Hvis den som blir tatt med narkotika er under 18 år, kan politiet pålegge foreldrene å møte sammen med ungdommen i den kommunale enheten.

De som ikke møter opp, kan få et gebyr, men det skal benyttes skjønn. Personer uten inntekt skal slippe denne belastningen hvis livssituasjonen tilsier det.

Jeg vet at noen frykter reformen vil føre til mer bruk av narkotika blant unge. Det var også et av mine viktigste argumenter mot å erstatte straff med hjelp. Vi pleide snakke om hvor viktig det var å sende et tydelig signal til unge om at narkotika var farlig og forbudt. Men for mange unge er det forlokkende å flørte med det farlige og forbudte, spesielt hvis rusen gjør det som er vondt til godt for en liten stund.

Trusselen om straff er ikke nok til å hindre dem. Den kan tvert imot gjøre det vanskeligere å fange dem opp hvis de får problemer.

Når trusselen om straff forsvinner, trenger de ikke lenger stikke seg bort og stikke av.

De kan søke hjelp uten å risikere fengsel, bøter eller et ødelagt rulleblad. Da kan det å bli tatt med rusmidler bli et vendepunkt. Ikke det første av mange stopp på en kriminell løpebane.

Politiet har og vil fortsatt ha en viktig rolle i det rusforebyggende arbeidet der unge ferdes. De vil fortsatt bruke det viktigste virkemiddelet de har – å snakke med dem de møter. Salg av narkotika vil bli etterforsket og straffeforfulgt på samme måte som i dag.

les også Kjemper for rusreform: – Jeg viser meg på mitt mest sårbare

Når vi bytter ut straff med hjelp, må vi stå klare til å hjelpe.

Vi har satset på forebygging og tidlig innsats rettet mot barn og unge hvert eneste år i regjering. Skolehelsetjenesten og helsestasjonene har blitt styrket. Vi har sørget for flere psykologer, og at flere får tilbud om rask psykisk helsehjelp.

Vi har rustet opp kommunenes tilbud til mennesker med rusproblemer og psykiske problemer gjennom opptrappingsplanen på rusfeltet, og sørget for flere fagfolk som jobber med behandling, hjelper med bolig, skole, jobb og aktiviteter. Behandlingskapasiteten for rusbehandling på sykehusene har gått opp.

Ventetidene har gått ned.

Vi ønsker å fortsette å forsterke både forebygging, behandlings- og oppfølgingstilbudet i forbindelse med rusreformen.

Streken på asfalten i Oslo forsvant etter noen år.

Det var Lars Gule i Human-Etisk Forbund som tok med et spann svartmaling til sentrum og malte over streken, til stor applaus fra dem som var forvist til å stå bak den.

Det er akkurat det vi gjør nå.

Vi fjerner straffen og ydmykelsen. Vi fjerner streken mellom oss og dem.

Vi skal ta imot dem som faller, og hjelpe dem på beina igjen.

Ikke straffe dem for å falle.