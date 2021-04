Leder

Skremmende og uklokt

De siste ukene har de rødgrønne partiene tatt et stort skritt mot en historisk liberalisering av abortloven.

Det er uklokt, og rokker ved det skjøre, men verdifulle kompromisset dagens abortlov er. Nå risikerer vi en langt mer opprivende og polarisert debatt om abort i Norge. «Amerikanske tilstander» i vanskelige etiske spørsmål er det siste vi trenger.

Arbeiderpartiets landsmøte vedtok å utvide grensen for selvbestemt abort til uke 18. Både SV og Rødt har vedtatt å utvide grensen for selvbestemt abort til uke 22. Også nestleder i Senterpartiet, Anne Beathe Tvinnereim, har tatt til orde for å utvide abortgrensen. Utspillet kom bare måneder etter at hennes egen partileder, Trygve Slagsvold Vedum, tok til orde for en bred politisk løsning for å slå ring rundt dagens abortlov. Det illustrerer hvordan abortgrensen er gått fra å være noe det er stor ro rundt, til å ligne mer på en slags budkrig.

Både Ap-leder Jonas Gahr Støre og SV-leder Audun Lysbakkens mer eller mindre mislykkede forsøk på å forklare hva de hadde vedtatt på sine landsmøter, viser at partiene slett ikke har tenkt gjennom alle sidene av saken. De hevder begge at det skal være en forskjell på abort etter hvor langt ute i svangerskapet man er kommet, men står helt uten verktøy.

Det eneste som står igjen, er kvinnens selvbestemmelse. Da tar man bunnen ut av det som har vært selve bunnplanken i abortloven: Et kompromiss mellom kvinnens selvbestemmelse og fosterets rettigheter, der sistnevnte blir tillagt mer vekt jo lenger ut i svangerskapet man kommer.

Dagens nemndsystem bestående av to leger er helt sikkert ikke perfekt, men sikrer at det finnes ulike terskler i abortloven slik at man faktisk kan skille mellom et svangerskap i uke 12, uke 18 og uke 22. Dessverre har de rødgrønne politikerne vært mer opptatt av å problematisere og lage skremmebilder av nemndene enn å se på at de ikke kan utvikles eller endres.

For det er kraftig underkommunisert i debatten at nemndene kan spille en viktig funksjon. Abort er aldri et enkelt valg. For mange er det en ensom beslutning, andre kan oppleve et stort press fra omgivelsene. Mange kan ha stor nytte av råd, støtte og veiledning. Men også et forslag om obligatorisk veiledning etter uke 18 ble stemt ned av SVs landsmøte. Heller ikke Ap vil ha noe av at rådgivning skal være obligatorisk.

I dagens abortlov står det at «etter utgangen av attende svangerskapsuke kan et svangerskap ikke avbrytes med mindre det er særlig tungtveiende grunner for det. Er det grunn til å anta at fosteret er levedyktig, kan tillatelse til svangerskapsavbrudd ikke gis». Med SVs forslag er abort helt frem til uke 22 kvinnens valg ene og alene.

Det er ikke sikkert at det blir mange flere senaborter. Likevel medfører det en betydelig endring i samfunnets syn på fosterets rettigheter som vi ikke aner rekkeviddene av.