En stor dose håp

Av Per Olav Ødegård

HISTORISK: President Joe Biden taler i Kongressen. For første gang ved en slik anledning var en president flankert av to kvinner, visepresident Kamala Harris og flertallsleder Nancy Pelosi. Foto: POOL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

President Joe Bidens første tale i Kongressen i natt var fylt av optimisme, fra begynnelse til slutt.

Han gjenspeilet noe dyptliggende i amerikansk mentalitet og historie: At mulighetene er grenseløse. At alt er mulig.

Gang på gang i løpet av talen vendte han tilbake til det samme mantra: Vi får det til. Vi vet hvordan vi skal gjøre det. Det står i vår makt å handle.

Håp og optimisme var alfa og omega i Bidens tale til Kongressen og nasjonen. En krise betyr muligheter. Biden er opptatt av å utnytte dette øyeblikket. De som trodde at den 78-år gamle presidenten ville være tilfreds med en moderat kursendring har tatt feil. Biden viser seg å være en radikal reformator.

I form og innhold var Bidens budskap et dramatisk brudd med sin forgjenger, Donald Trump. De ambisiøse reformer Bidens foreslår kan best sammenlignes med president Lyndon B. Johnsons “Great Society” på 1960-tallet, og president Franklin D. Roosevelts “New Deal” på 1930-tallet. Som Johnson og Roosevelt vil Biden radikalt utvide de offentlige velferdsordningene i USA.

LEDENDE KVINNER: Visepresident Kamala Harris og flertallsleder Nancy Pelosi hilser på hverandre i Kongressen. Foto: POOL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Biden har vært president i 99 dager. Hans tale i Kongressen var ikke den årlige rapport om rikets tilstand. Det får vente til begynnelsen av 2022. Nattens tale handlet om USAs nære fremtid. Om hva Biden ønsker å utrette som president. Og hva han ønsker at Kongressen skal gjøre.

Da Joe Biden ankom Kongressen kl. 21, lokal tid, var det umulig å la være å tenke på at tilhengere av Donald Trump stormet denne salen 6 januar. Biden kalte det en eksistensiell krise for USA. Vi stirret inn i avgrunnen, sa presidenten.

Men krisen ble avverget. Og samtidig er USA på vei ut av pandemien og den verste økonomiske krise siden den store depresjonen for 90 år siden. Biden arvet ikke én, men en hel serie av kriser.

Det var en anledning til å skryte av de fremskritt Biden mener er gjort i de første dagene av hans presidenttid. Hans opprinnelige mål var at det skulle settes 100 millioner vaksinedoser de første hundre dagene. Det er satt over 220 millioner doser.

Presidenten har også fått vedtatt den amerikanske redningsplanen, en omfattende og kostbar krisepakke. Det skjedde uten støtte fra republikanerne i Kongressen, men Biden strakk igjen ut en hånd til opposisjonen. Han ba om samarbeid: Om vi ikke er enige om alt, la oss gjøre det vi kan bli enige om.

-Å la være å gjøre noe, er ikke er alternativ, sa Biden.

Biden har foreslått en svært ambisiøs infrastruktur- og sysselsettingsplan. Han foreslår også en storstilt plan for amerikanske familier som innebærer offentlig støtte til omsorgspermisjon og utvidet statlig finansiering av barnehager, skoler og høyskoler. Det som er vanlig i Europa er radikale forslag i USA.

Han vil møte hard motstand i Kongressen. Biden vil trenge all den erfaring han har opparbeidet etter 38 år i Senatet, i tillegg til åtte år som visepresident, for å få vedtatt flest mulig av disse reformene.

Det Biden foreslår er svære offentlige løft i en tid da USA går med enorme budsjettunderskudd. Noe vil Biden dekke inn ved å øke selskapsskatten og skattlegge de rikeste i USA hardere. Det er også politisk kontroversielt.

Biden valgte å fokusere en stor del av sin tale på det som betyr mest for den amerikanske middelklassen, arbeid, inntekt og familie. Når han snakket om sine grønne løfter, å redusere USAs utslipp av klimagasser med 50–52 prosent innen 2030, snakket han mest om alle de nye, godt betalte arbeidsplassene det ville skape.

På mange måter var omstendighetene denne gang helt annerledes enn alle tidligere anledninger presidenter har kommet til Kongressen. For første gang var en president flankert av to kvinner, visepresident Kamala Harris og flertallsleder i Representantenes hus, Nancy Pelosi.

På grunn av pandemien fikk bare 200 lov til å være til stede i salen hvor det vanligvis er 1600 når presidenten taler. Presidenten inviterer gjerne gjester for å knytte deres historier til sin egen agenda. Denne gang var det ingen gjester. Men førstedame Jill Biden var på plass sammen med visepresident Kamala Harris´ ektemann Doug Emhoff, også kalt nasjonens “second gentleman”. Alle i salen var iført munnbind, men unntak av Biden på talerstolen.

I den 80 minutter lange talen var Biden best når han snakket om sine visjoner. Det aller mest handlet om å pandemi, økonomi, innvandringspolitikk og forskjellsbehandling. Men Biden kom også inn på at USA er tilbake i en lederposisjon internasjonalt, sammen med sine allierte. Flere ganger omtalte han konkurransen med det autoritære Kina. Og om hvordan USA skulle vinne ved hjelp av innovasjon og modernisering. Og ved å demonstrere at demokratiet er den beste styreform.

-Vi må vise at demokratiet fortsatt fungerer. At våre offentlige myndigheter fortsatt fungerer. Og at vi kan levere resultater for vårt folk.

Biden sa at han aldri hadde vært mer optimistisk for landets fremtid.

Det var uvanlige ord etter et særdeles krevende år og en mørk vinter. Biden siterte en vaksinearbeider som sa at det hun gjorde var å sette en dose med håp. I sin tale ga presidenten USA en dose med håp.