Hei, jeg heter Pablo og var tidligere utlending

Jeg har norsk statsborgerskap. Jeg er norsk. Den erkjennelsen i sin tid gav meg ro.

JUAN PABLO TJOMSLAND VARGAS, student

Debatten om hvem som hører til i Norge og hvem er norsk er ikke ny. I stor grad har alle menneskegrupper i alle tider debattert hvem som hører til og hvem som ikke gjør det. «Utlending» er et interessant ord som kun beskriver at en person ikke hører til, og det virker som om bare ved å se på mennesker kan mange gjøre seg en mening om hvem som er utlending. De som ikke er like. De med annerledes farge. Stort sett.

Jeg er opprinnelig fra Ecuador, er brun i huden, brune øyne og svart hår. Så er jeg litt lav (men rekker helt ned til gulvet). Jeg har bodd mesteparten av livet mitt i Norge og lenge tenkte jeg at jeg var litt norsk, litt ecuadorianer og at det til sammen ble til mer eller mindre en hel person. Jeg husker at jeg misunte de som var lyse, hadde lyst hår og hadde bodd én plass hele sitt liv, gjerne en liten bygd, på Sørlandet. De var ikke annerledes. De var ikke utlendinger.

Etter å ha bodd lenge i Norge begynte jeg å se på andre som var annerledes som utlendinger. Jeg husker en episode der jeg spurte ei jeg hadde nettopp truffet hvor hun kom fra. Hun svarte på kav dialekt at hun var fra Jæren. Men så spurte jeg igjen: «Ja men hvor kommer du fra egentlig?»

Det samme spørsmålet har jeg fått ofte. Når jeg treffer nye mennesker, stiller de ofte det oppfølgingsspørsmålet når jeg sier at jeg kommer fra Greipstad/Kristiansand. «Ja, men hvor kommer du fra, egentlig?» Underforstått impliserer det at man ikke kan komme fra Norge på grunn av utseendet. Det var en vekker for meg at jeg plutselig var én av de som stilte dette spørsmålet.

Samtidig har jeg mange gode minner. Jeg føler at jeg hører til. Jeg har vært i en identitetsprosess. En utfordring har vært at jeg ikke blir blondere med årene. Og heller ikke blir jeg fullstendig ecuadorianer. Til det har jeg så mye norsk tankegang i meg at det blir umulig. Jeg var ikke helt norsk eller helt ecuadorianer. Jeg var ikke et helt menneske. Men i den prosessen oppdaget jeg noe.

For hva er kriteriene for å være norsk? Svaret vil variere ut fra hvem man spør.

Noen vil si norsk språk, helst dialekt. Hva da med lyse barn som har vokst opp i utlandet og ikke har noen spesiell dialekt? Jeg har flere kompiser som er lyse, blå øyne og som snakker litt rart og ikke har noe spesiell dialekt. Stiller man spørsmål til dem om deres opprinnelse?

Noen vil si norsk kultur. Men hva er det? Bunad, brunost, 17. mai, skirenn? Mange lyse mennesker har ikke bunad, liker ikke å feire 17. mai og foretrekker fotball fremfor å se Johaug i Holmenkollen.

Noen vil si at du må se norsk ut. Implisitt at norske er lyse i huden, blondt hår, og blå øyne, helst. Men hva med de som har svart hår og har brune øyne? Det finnes en hel del av dem på Vestlandet. Stiller man spørsmål til dem om deres opprinnelse?

Noen vil si norsk ætt og da gjerne vikinger. Men hva med den norske kongen, selve representant for Norge? Muligens han har koblinger til vikingene, men da danske i tilfellet.

Jeg har landet på at en norsk person er en som har norsk statsborgerskap. Og det har vel den norske staten også landet på. Til tider kan det også være for snevert, men generelt sett tror jeg dette er en bra pekepinn.

Jeg har norsk statsborgerskap. Jeg er norsk. Den erkjennelsen i sin tid gav meg ro. Og det er der jeg er nå. Jeg er norsk. Jeg er også ecuadorianer. Men det er en berikelse. Jeg er et helt menneske. Det å ha to kulturer gir meg et større perspektiv. Man ser verden annerledes. Man ser på seg selv annerledes. Og det er bra.

For alle mennesker er annerledes, alle norske er annerledes. Og kanskje kan vi være mer inkluderende når vi ser på hverandre. Og kanskje kan vi tenke mer romslig når vi snakker om det å være norsk og hvem som hører til.

Publisert: 22.09.20 kl. 11:55

