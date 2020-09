Kommentar

Få problemer innad i Høyre

Av Tone Sofie Aglen Kommentator

Foto: Roar Hagen

Det må i så fall være: Er det virkelig dette som er høyresiden i Norge?

Høyre snuser for alvor på muligheten for gjenvalg, og prøver for alt i verden å ikke gå i den såkalte Stoltenberg-fella. Etter snart åtte år i regjering er det lett å gå tom for både ideer, energi og profiler. Statsrådene Linda Helleland og Henrik Asheim presentert mandag et 73-sider program som i alle fall viser at de prøver. Litt grønnere. Litt strengere innvandringspolitikk. Litt mer valgfrihet. Ingen store reformer. Ingen store kutt. Men likevel så mye ugjort at de trenger fire nye år. Slik ønsket de i alle fall selv å fremstå.

Vel så interessant er noe som skjedde for tre uker siden. I en tale til partiets folkevalgte snakket statsminister Erna Solberg uavbrutt i en time om å utjevne forskjeller og inkludere, om det er elever som faller ut av skolen, innvandrere, arbeidsløse eller rusmisbrukere.

Det er også en rød tråd i mange av de talene Solberg har holdt de siste årene. Ingen skal gå ut på dato. Alle skal få en ny sjanse. Vi skal lære hele livet. Man tar seg nesten i å savne kalkulatoren. Det er ikke mye for Ap-leder Jonas Gahr Støre å protestere mot.

Strategisk er det nødvendigvis ikke så dumt. Valgundersøkelsen fra 2017 viste at velgerne beveget seg mot venstre i økonomiske spørsmål. De viktigste enkeltsakene var innvandring og miljø, hvor Høyre nå skjerper profilen. Når den borgerlige regjeringen likevel ble gjenvalgt, skyldes det neppe et sug etter mer høyrepolitikk. De borgerlige var rett og slett dyktigere.

Mens Solberg breier seg ut mot sentrum i norsk politikk, er det tilsvarende trangt på venstresiden. Det er ikke mye rom å boltre seg på for Arbeiderpartiet klemt inn som de er mellom Høyre og venstreopposisjonen SV, Rødt og MDG. At Sp ligner stadig mer på et bredt distriktsparti enn et smalt landbruksparti gjør det ikke lettere.

Det betyr selvsagt ikke at Høyre er blottet for høyrepolitikk. De vil selge seg ned i statlige selskap og formuesskatten henger fortsatt med, selv om det virker mest som et pliktløp. Jernbane skal bygges etter samme modell som Nye Veier, og det skal bli mer valgfrihet i omsorgstjenestene.

I utgangspunktet en ideologisk viktig sak, men når ropet etter valgfrihet ikke kommer fra kommunene og nesten ingen storbyer er høyrestyrte, kan man tenke seg at dette er sirup. Selv i årene med borgerlig regjering har antall private sykehjemsplasser gått ned. Og det store tapet av ordførere som fungerer både som ambassadører og lytteposter ute i kommunene, er faktisk et problem for Høyre.

Den åpenbare mangelen er likevel en klar plan for hvordan Norge skal kutte de offentlige utgiftene. Også i Høyre argumenterer de med at akkurat deres oljepengebruk skal ruste oss for fremtiden. I likhet med omtrent alle andre begrunner de pengebruken med at det vil være penger spart på sikt. Det er ingen nye reformer, men alt som det offentlige gjør skal «økes», «styrkes», «forbedres» og «heves». Selv ikke fylkeskommunen er det lenger flertall for å legge ned. Den skal «evalueres».

Finnes det noen velgere der ute som ønsker seg et parti for betydelig mindre stat og offentlige utgifter, er det ikke mange plasser å snu seg. Kanskje bør de få NHO til å stille til valg?

Det som til gjengjeld vies stor plass, er næringsliv. Om det er stor konkurranse om å være mest for offentlig sektor, er rommet vidåpent for partier som er opptatt av de private. Her har programkomiteen plukket ivrig kulepunkter fra diverse innspillsmøter med næringene. Her er alt du ønsker å vite, og mere til, om skogplanting, mineraler og ulike typer fiskeoppdrett.

En gjennomgangstone er likevel at lokalsamfunnene og grunneierne skal bestemme mer. Over naturressurser, over vann- og vindkraft, over arealplaner, over motorferdsel og cruisetrafikk. Også i verneområder. Fylkesmannen og nikkersadelen skal holde fingrene av fatet. Plan og bygningsloven skal liberaliseres. Her vil Høyre og Sp finne hverandre.

Mest grunn til å deppe, er det KrF som har. En vag formulering om å være «føre var» er siste rest av det verdikonservative partiet om bioteknologi. Kontantstøtten står for fall. I skjenkepolitikken kan det se ut som liberalistene har vunnet frem med pils i park og kraftig utvidede åpningstider for salg av øl og vin. Men KrF trenger neppe å gå helt i kjelleren: Så mye spetakkel det var bare for å flytte Vinmonopolets åpningstid en time på lørdager, ender dette fort opp som en papirtiger.

Også i familiepolitikken skjer det endringer. Valgkomiteen fremhevet det som en viktig milepæl å likestille mor og far ved å gi far selvstendig opptjeningsrett. I det nye programmet er det også mye omtanke for LHBT+ (lesbiske, homofile, bifile, transpersoner og andre som bryter med normer for kjønn og seksualitet), om det så er i barnehagen, skolen, på eldrehjem, blant flyktninger og i tredje verden. Det er for så vidt ikke overraskende at partiet er liberalt, men langt unna det partiet som stadig formante om «grenser for politikk» og hva staten skulle legge seg borti.

Helgens nedskalerte landsmøte blir nok like spennende som webinarer flest. Olje- og energiminister Tina Bru skal inn som ny nestleder, mens Bent Høie skal ut. Helseministeren klarer noe så sjeldent som å gi seg på topp etter ti år som nestleder. Dersom ikke han mot alle odds får fortsette som helseminister etter valget skal han hjem til Rogaland for å bli guvernør/lenshøvding/fylkesfantorang eller hva nå fylkesmannen skal døpes om til. Han kan for øvrig se frem mot en enklere hverdag dersom Høyres nye program blir en realitet.

Høyre sparer kanskje fylkeskommunen, men det blir lite igjen av fylkesmannen. Ikke engang navnet.

Publisert: 11.09.20 kl. 09:43

