STÅR TIL STRYK:– Det er ikke beskjeden om digital undervisning de neste ukene alene som gjør at frustrasjonen er stor. Det er den kontinuerlige mangelen på dialog fra regjeringen, skriver seks studentledere i VGs kronikkserie for unge «25 under 25». Foto: Tore Kristiansen, VG

Debatt

«25 under 25»: Seks studentledere: − Vi er forbanna, Asheim!

Kjære Asheim og regjeringen. Strikken er tøyd for langt. Nå er det på høy tid at vi studenter blir behandlet med samme respekt som alle andre.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

RUNA KRISTINE FISKE (23), studentleder UiO

TUVA TODNEM LUND (24), studentleder NMBU

ANDREAS KNUDSEN SUND (24), studentleder NTNU

SANDRA AMALIE LID KRUMSVIK (25), studentleder UiB

OLEA NORSET (23), studentleder UiA

HERMAN SIGGERUD (24), studentleder UiT

Kofferten var ferdig pakket og billetter for lengst bestilt.

Flere av oss hadde allerede ankommet studiestedene våre, hjemmene våre, og var klare for å ta fatt på et nytt semester.

Etter et utfordrende år sto håpet om et bedre og mer forutsigbart semester sterkt. Men sent på kvelden lørdag 2. januar dukket det opp et nyhetsvarsel om at regjeringen anbefaler at studenter venter med å komme tilbake til studiestedet sitt etter juleferien.

Regjeringen har bestemt at det ikke blir fysisk undervisning før 18. januar.

«25 under 25»: «25 under 25» er en serie kronikker og debattinnlegg skrevet av unge under 25. Er du under 25, og ønsker å bidra? Send debattinnlegget ditt til 25under25@vg.no. Mer informasjon finner du her. Vis mer

Dersom målet var å forhindre reiser innad i Norge burde beskjeden kommet mye tidligere. Å forvente at studenter kan gjøre om på reiseplaner halvannet døgn før semesteret begynner er i beste fall naivt.

Gjennom hele pandemien har studenter fått egne restriksjoner, og i høst blitt dratt gjennom gjørma som den verste smittebæreren siden rotta gikk i land under Svartedøden i 1349.

Ikke visste vi at det var krav om ikke betalt semesteravgift for å reise innenlands under corona.

Hva med å heller be alle tilreisende utsette sine reiser tilbake til bostedsadresser i to uker?

KRITISK: – Vi får gang på gang beskjed om at vi utgjør en trussel for samfunnet simpelthen ved å være student, skriver innleggsforfatterne. Foto: Lars Martin Bogen/Hege Aalvik/Linnea Barberini/Henriette Frøysland Thorkildsen/Ruben Rygh

Undersøkelser har vist at studentene er de som er blitt hardest rammet økonomisk under corona.

Hvem tar regningen for den kansellerte studentbilletten?

Å begrense smittespredningen er viktig. La det aldri være tvil om at vi ser alvoret i situasjonen. Vi studenter har ofret mye av det som skulle være vår mest minnerike og formende tid i livet, for å begrense spredningen av smitte.

Vi tar gladelig del i den felles dugnaden, men for å kunne fortsette med det fordrer det tydelige beskjeder og forutsigbarhet.

les også Nye tiltak: Bekymret for studentene

Helgens nyheter går ikke bare utover studentene, men en hel sektor. Forelesere får ikke engang en arbeidsdag eller to til å områ seg og planlegge for endringene som ble kastet på dem.

Det er som om regjeringen ikke ser viktigheten av studier og tror at det bare er noe som kan flyttes på etter eget forgodtbefinnende.

Vi opplever dette som en respektløs behandling.

Noen studier krever tilgang på laboratorium, medstudenter eller pasienter. Seminarledere og undervisere bruker mye tid og krefter på å planlegge fysisk og hybrid undervisning.

les også – Asheim blir som «Grinchen» som stjeler fra studentene

Å endre dette over natten er ikke noen selvfølge. Dersom man forventet økning i smitte etter juleferien, kunne regjeringen ha gitt beskjed om de nye reglene i god tid før man dro fra studiestedene, slik at vi kunne tatt med nødvendige bøker til ferien, og planlagt for dette.

Det er ikke beskjeden om digital undervisning de neste ukene alene som gjør at frustrasjonen er stor.

Det er den kontinuerlige mangelen på dialog fra regjeringen.

Vi får gang på gang beskjed om at vi utgjør en trussel for samfunnet simpelthen ved å være student.

les også «25 under 25»: Pandemien har gjort studietiden vanskeligere

I snart ett år har vi blitt gjort til syndebukk når en økning i R-tallet ikke kan forklares på noen annen måte.

Samtidig som regjeringen åpnet for sydenturer i sommerferien og karantenefritak for utenlandske arbeidere, fikk studentene skylden for spredningen av coronasmitten.

Etter lang tid uten deltidsarbeid eller sommerjobber står mange studenter i en personlig økonomisk krise. Likevel har vi ingen reell krisepakke til studentene i sikte. Trivselen er lavere, og tilknytningen til studiestedene er mer diffus enn noen gang.

Mange sliter med ensomhet, og flere oppsøker studentsamskipnadenes psykolog- og rådgivningstilbud. Dette er ikke nytt for verken statsråden eller regjeringen.

De har fått tydelig beskjed hele veien fra studenttillitsvalgte.

De har valgt å ikke lytte. Denne typen kommunikasjon med en hel samfunnsgruppe svekker tilliten og troen på at vi er med på en dugnad.

Vi mener ikke at vi skal slippe å følge nasjonale smittevernregler og pålegg.

Vi er selvsagt med i dugnaden, eller krafttaket som regjeringen nå kaller det. Men det kan ikke være andre regler for oss som har studentbevis.

les også Kun studenter over 30 år kan få dagpenger

Det vi ber om er forutsigbarhet slik at vi har mulighet til å følge de tiltakene regjeringen kommer med.

Ikke minst at vi som samfunnsgruppe ikke blir behandlet annerledes eller nok en gang gjort til syndebukker. Sist, men ikke minst krever vi en løsning for de studentene som er permitterte eller har mistet deltidsjobben sin, slik at ikke både økonomien, helsa og studiene går rett vest.

Kjære Asheim, kjære regjering. Strikken er tøyd for langt. Det er vi studenter som skal løse morgendagens utfordringer.

Nå er det på høy tid at vi blir behandlet med samme respekt som alle andre.