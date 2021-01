Kommentar

Sensasjon i Georgia

Av Per Olav Ødegård

VINNER: Raphael Warnock er erklært som vinner av senatsvalget i Georgia. Foto: SANDY HUFFAKER / AFP

Donald Trump har sagt det utallige ganger: Det er utenkelig at han kan tape Georgia. Men denne sørstaten er ikke lenger en sikker bastion for republikanerne.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Trump kalte Georgia den siste forsvarslinje mot demokratisk kontroll i en tale på mandag. Nå står hele forsvarsverket for fall. I morgentimene ligger demokratene godt an til å vinne begge senatsvalgene i Georgia. Med noen få tusen stemmer avgjøres USAs politiske fremtid.

Associated Press har erklært demokratisk seier i ett av senatsvalgene. Hvis begge de demokratiske kandidatene forsvarer sin ledelse vil partiet ta kontroll over både Det hvite hus og Senatet. Fra før har de flertall i Representantenes hus. Donald Trump har titalls millioner entusiastiske tilhengere, men enda en gang ser vi at de utgjør ikke et flertall av amerikanske velgere. Under hans ledelse risikerer republikanerne å tape alt.

les også CNN: Mot demokratisk dobbeltseier i Georgia

En dobbeltseier i Georgia vil gi Joe Biden langt friere hender til å kunne gjennomføre sitt politiske program. I første omgang vil det også bli langt enklere å få Senatet til å godkjenne personene som Biden nominerer til sin regjering. Men hvis republikanerne klarer å holde en av senatsplassene i Georgia vil de også beholde sitt flertall.

Tre uhyre jevne valg, presidentvalget og de to senatsvalgene, viser at Georgia er i spill politisk. Joe Biden vant i november med færre enn 12 000 stemmer. Det var første gang siden 1992 at en demokratisk presidentkandidat vant i Georgia.

I den liberale storbyen Atlanta og i forstedene stemte et stort flertall på de demokratiske kandidatene. På landsbygda og i konservative småsteder finner republikanerne styrke. Men et langsiktig arbeid med å registrere og mobilisere svarte velgere og andre minoriteter har gitt demokratene et skikkelig løft de siste årene.

ØYNER SEIER: Joe Biden vant og senatskandidat Jon Ossoff øyner seier i senatsvalget. Her er de sammen på et valgmøte i Atlanta 4. jaunar. Foto: CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

les også Trump på talerstolen i Georgia: – Håper Mike Pence innfrir for oss

De siste tiårene har republikanerne dominert Georgia politisk. De har klart flertall i delstatsforsamlingen. Guvernør Brian Kemp er republikaner og begge delstatens senatorer kommer fra samme parti. I november forsøkte de republikanske senatorene Kelly Loeffler og David Perdue å bli gjenvalgt. Da ingen fikk minst 50 prosent av stemmene var det klart for en ny valgrunde, slik loven i Georgia krever. Det ble ansett som usannsynlig at demokratene kunne klare å vinne begge.

Med 97 prosent av stemmene talt opp etter tirsdagens valg leder demokraten Raphael Warnock med 50,5 prosent av stemmene mot Loefflers 49,5. Han er blitt erklært som vinner av Associated Press og andre medieorganisasjoner. Demokraten Jon Ossoff har tatt en hårfin ledelse med 50,11 prosent mot Perdues 49,89. Hvis forskjellen er under en halv prosent vil det automatisk utløse en ny opptelling av stemmene.

Årsaken til at demokratene er optimistiske med tanke på å vinne begge valg er at de fleste stemmene som ikke er talt opp er i byområder hvor de står sterkt. Et endelig resultat vil ikke foreligge før stemmene før stemmene fra Georgia-borgere i utlandet er talt opp senere denne uken.

les også Kritiske timer i Washington

De siste dagene av valgkampen har både president Donald Trump og påtroppende president Joe Biden drevet valgkamp i Georgia. Begge gjorde det uttrykkelig klart at svært mye sto på spill. Trump fortalte sine velgere at dette kunne være den viktigste stemme de avlegger i sin levetid.

Problemet for republikanerne er at Trump fortsetter å hevde at det var omfattende valgfusk i Georgia og kommer med grunnløse påstander om at han egentlig vant med klar margin. Når mange republikanske velgere mister troen på at valget er fritt og rettferdighet er det ikke uventet hvis valgdeltakelsen blant republikanerne faller.

les også Trump-velgere i Georgia: – Dette er et korrupt valg

Demokratene ser ut til å vinne med kandidater som viser et parti i fornyelse. Hvis filmskaperen Jon Ossoff (33) vinner blir han den yngste som tar plass i Senatet etter at Joe Biden for første gang ble valgt inn. Raphael Warnock kommer fra fattige kår i Savannah og er pastor i Ebenezer-kirken i Atlanta, som var Martin Luther King jr. kirke.

Demokratenes appell blant unge, liberale og svarte velgere ser ut til å gi en oppsiktsvekkende trippelseier i det som var en konservativ sørstat.

Georgia er en stat Trump sa at han umulig kunne tape, før han faktisk gjorde det. Nå er to av hans mest lojale representanter i ferd med å erfare det samme.