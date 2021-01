OVERGREP: – At den skremmende utviklingen nå har skutt fart under pandemien, viser hvordan overgriperen utnytter situasjonen når resten av samfunnet stenger ned, skriver justisminister Monica Mæland. Foto: Gisle Oddstad

Debatt

Svikter vi barna våre, svikter vi som samfunn

Flere norske medier har hatt saker de siste ukene som viser frem en skremmende, men kjent utvikling: De siste årene har det vært en dramatisk økning i nettovergrep mot barn og unge. Under pandemien har det blitt verre.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

MONICA MÆLAND, justis- og beredskapsminister (H)

Det er en tanke ingen av oss liker å tenke, men som vi ikke kan lukke øynene for: Nettet betyr stadig flere nye muligheter for barna våre. Men også for de som jakter på dem.

Samtidig som nettovergrep mot barn og unge øker i omfang, ser vi også at sakene kan være komplekse og vanskelige.

Det er et stort problem at mange som opplever seksuelle overgrep ikke forteller det til noen. Terskelen er høy når det kommer til å kontakte politiet.

Ofte kommer politiet og rettsvesenet også til kort. Bevissituasjonen kan være krevende. Gjerningspersoner og de utsatte barna kan være i forskjellige land, noe som kompliserer etterforskningen. Noen ganger er gjerningspersonen selv mindreårig.

les også Kontaktes av barn som utsettes for nettovergrep: – Det har vært en økning i julen

Heldigvis har vi i det siste fått på plass en lovendringer som hever strafferammen fra ett til to år for å tvinge eller forlede et barn under 16 år til å utvise seksuelt krenkende eller annen uanstendig atferd.

Bestemmelsen rammer blant annet tilfeller der et barn forledes til å kle av seg foran et webkamera. Lovendringen innebærer samtidig at straffeansvaret først foreldes etter 5 år. Hvorfor er det viktig?

Barn som utsettes for slike overgrep klarer ofte ikke å fortelle om det før det har gått noe tid. I mange saker har straffeansvaret derfor vært foreldet før forholdet kommer frem. I tillegg kan etterforskningen forutsette gjennomgåelse av beslaglagte mobiltelefoner, datamaskiner og andre digitale lagringsmedier, som ofte er tid- og ressurskrevende.

I tillegg må politiet gis de rammene de trenger for å forhindre og etterforske overgrep som skjer på nettet. Kripos utarbeidet i fjor rapporten «Seksuell utnyttelse av barn og unge over internettet» hvor de har tolv tydelige anbefalinger. Rapporten er – og vil fortsette å være – et viktig innspill i regjeringens arbeid.

En av de viktigste tingene Kripos trekker frem er lagring av IP-adresser. I dag er nettleverandører i Norge forpliktet til å slette IP-adresser – som er avgjørende for å identifisere nettbrukere – etter 21 dager. Det er for kort tid.

Regjeringen har derfor sendt på høring et forslag om å pålegge internettleverandører en plikt til å lagre IP-adresser lenger.

les også Ny rapport: Barn og unge rammet av vold og overgrep da skolene stengte

Politiet har i dag bedre forutsetninger for å gjøre en god jobb på dette feltet enn tidligere gjennom grep i politireformen – på etterforskningsfeltet og gjennom bedre kriminalitetsforebygging.

Nasjonalt cyberkrimsenter er politiets spydspiss og sammen med utviklingen av digitalt politiarbeid i politidistriktene vil innsats mot IKT-kriminalitet utvikles i tiden som kommer.

Flere politidistrikt har de siste årene hatt flere store og vellykkede operasjoner på feltet.

Men justissektoren kan ikke møte disse problemene alene. Her må vi alle bidra.

Barn og unge trenger kunnskap om risiko og trygghet på internett og må vite hvem som kan hjelpe dem om noe skjer. Trygge voksne som gjør det lettere å si fra må være på plass i de ulike tjenestene. Barn og unges adferd på nett henger sammen med hvordan de har det utenfor nettet. Ungdoms erfaringer med vold og overgrep viser at de fleste som har vært utsatt for én type vold eller overgrep, også har opplevd andre former for vold eller overgrep.

Det viser at vi må se ting i sammenheng.

Ulike medieplattformer og internettbaserte spillmiljøer som barn og unge bruker har et særlig ansvar. Vi bør også se hvordan teknologien kan bidra i arbeidet mot overgrep.

Vi vil i tiden som kommer ha et stort behov for forskning, kunnskap og kompetanse.

Regjeringen har laget en opptrappingsplan mot vold og overgrep som skjerper innsatsen på feltet. I tillegg er vi nå i ferd med å ferdigstille en helt egen strategi mot internettrelaterte overgrep. Samordning, koordinering, bevisstgjøring og kompetansebygging er sentrale stikkord i dette arbeidet.

Oppfølging av de som er utsatte og forebyggende innsats rettet mot mulige overgripere er også sentrale temaer.

At den skremmende utviklingen nå har skutt fart under pandemien, viser hvordan overgriperen utnytter situasjonen når resten av samfunnet stenger ned.

Derfor er det bra vi blir minnet på den ubehagelige sannheten og arbeidet vi har foran oss.

Denne kampen skal vi ikke tape. Svikter vi barna våre, svikter vi som samfunn.