Debatt

Avlys nyttårsfeiringen!

Vi mener årets nyttårsfeiring bør avlyses av statsministeren. Som kompensasjon kan vi feire en felles «smittevernsdag» hvis – og når – pandemien tar slutt.

DAG JACOBSEN, avdelingsleder, dr. med, spesialist i klinisk farmakologi, indremedisin og kardiologi, Oslo universitetssykehus

GUNNAR KVÅLE, dr.med., professor emeritus i internasjonal helse, Bergen

MADS GILBERT, overlege, dr.med., spesialist i anestesiologi, Tromsø

DAG SVANÆS, dr.philos., professor i informatikk, NTNU, Trondheim

Statsminister Erna Solberg og helseminister Bent Høie uttrykker bekymring for dagens smittesituasjon. Folkehelseinstituttet skriver også at det er stor risiko for økende spredning i kommende halvår i Norge.

Vi har en ustabil smittesituasjon hvor smittetallene igjen øker nasjonalt. Etter et ukelangt fall til under 400 nye tilfelle i snitt daglig, er trenden nå stigende til over 500. Jule- og nyttårsfeiringen medfører fare for raskere smittespredning slik vi nå ser bl.a. i Trøndelag. Nye og hissigere, muterte virusvarianter er også påvist i Norge – og vaksinens effekt er her usikker. Samlet taler dette for strengere nasjonale tiltak umiddelbart. Dette kan bli epidemiens siste fase i Norge, og vi må ikke miste kontrollen på oppløpet, før vaksinen har rukket å beskytte befolkningen vår.

I midten av oktober var smittetallene i Danmark på nivå med det vi har i Norge nå, rundt 500 nysmittede daglig. Først da smitten økte til over 1000 daglig i begynnelsen av desember iverksatte danske myndigheter ytterligere tiltak. I midten av desember hadde Danmark over 3000 nye smittede daglig og nesten ‘hele Danmark’ ble nedstengt fra 25. desember til 3. januar. De danske smittetallene er fortsatt ute av kontroll. Fra november tom 26. desember har 432 dødd av covid-19 i Danmark, flere enn samtlige dødsfall i Norge. De danske erfaringene viser skadepotensialet og hvor viktig det nå er å hindre ytterligere smitteøkning i Norge.

De siste fire ukene har over 90 personer dødd etter smitte med covid-19 i Norge. Med dagens smittenivå, og beregnet dødelighet i ulike aldersgrupper for siste halvår, kan vi regne med at ytterligere 20-30 personer kan forventes å dø av covid-19-sykdom hver uke fram til en sannsynlig beskyttende effekt av vaksinen forhåpentlig vil vise seg i slutten av januar.

Med dagens smittenivå fram til sommeren vil trolig rundt 1000 pasienter under 60 år få behov for sykehusbehandling. Hvis vi straks velger å iverksette like effektive tiltak som i mars, kan vi trolig forvente at antall sykehusinnleggelser blir betydelig redusert i løpet av få uker (se figur). Uten en reduksjon i smittetallene må vi derimot regne med at rundt 360 personer vil trenge sykehusbehandling i løpet av januar og 80-120 vil dø av virussykdommen.

Antall covid-pasienter innlagt på norske intensivavdelinger er nå 29, av dem 15 på respirator og trenden er stigende. Helsesektoren har ikke ubegrenset kapasitet for smittesporing, prøvetaking, overvåke kommunale covid-isolater, sikre ambulansetransport, behandle og overvåke covid-syke på sykehjem, i sykehus, og på intensivavdelinger. Alle ledd er nødvendig og krever innsats fra store grupper helsepersonell. Nå er det stor belastning, høy risiko og mange utslitte helsearbeidere i kommunehelsetjenesten, på sykehjem, sykehus og blant intensivpersonellet som alle går i tøffe vaktturnuser. Vi har ikke ubegrenset kapasitet, og andre syke, skadde og pleietrengende skal også tas forsvarlig hånd om av uthvilt helsepersonell.

Et gjennomført vaksineringsprogram vil kunne påvirke smittespredningen noe, men det er fortsatt usikkerhet om hvor lenge det vil gå før dette vil få vesentlig effekt på epidemiens spredning. I januar vil vaksinering ha hatt liten eller ingen effekt på total dødelighet, behovet for nye sykehusinnleggelser eller på spredning av infeksjonen, bortsett fra for de aller eldste. Det viktigste nå må derfor være å satse resolutt og kraftig på å slå ned smitten før den øker ytterligere.

Erfaringsmessig kreves det tre viktige faktorer for å stoppe smittespredning:

Politisk ledelse må signalisere tydelig hvor alvorlig en økende smittespredning er.

Økende smittetrend må følges av strenge smitteverntiltak og påbud eller forbud som strengt håndheves. De få som ikke ønsker å respektere smitteverntiltakene, må ikke få ødelegge for flertallet. Dette vil være særlig viktig nå foran feiringen av nyttår.

Tiltakene må vare en tid etter at smitten er slått ned og slippes opp gradvis og kontrollert for å hindre ny oppblussing.

Slik var regjeringen smittevernpolitikk fra mars til mai. Da så vi at - forutsatt politisk vilje og tydelig ledelse - det var mulig å slå ned smitten til et akseptabelt nivå og opprettholde lave smittetall. Det er også mulig nå! Det er best både for folkehelsen og nasjonaløkonomien.

Nedstengingen av Norge 12. mars kom tidlig nok til at vi forhindret mange dødsfall. Den kommende nyttårshelgen og de første januarukene blir svært avgjørende. Da kommer mange tilbake fra juleferie, og skoler og universiteter starter opp slik at smitten kan øke ytterligere. Vi kan hindre en slik oppblussing hvis vi er tidlig nok ute med strenge nasjonale tiltak. Aller helst bør tiltakene iverksettes før nyttårsaften slik at feiringen ikke slår uheldig ut. Vi mener årets nyttårsfeiring faktisk bør avlyses av statsministeren. Som kompensasjon kan vi feire en felles «smittevernsdag» hvis – og når – pandemien tar slutt.

De nye tiltakene bør være tilnærmet like omfattende som de som ble iverksatt 12. mars. De bør i første omgang vare to uker fra 4. januar.

Klarer vi en felles innspurt i en siste nasjonal dugnad for smittekontroll i januar, kan vi unngå store skader både på den enkeltes liv og helse, på vår folkehelse og landets økonomi. Sammen skal vi så gjennomføre en nasjonal vaksinekampanje som forhåpentligvis vil kunne stoppe smittespredningen.