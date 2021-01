AMME-KRANGEL: – Jeg syns Sanna Sarromaa er en herlig og befriende ærlig skribent, men hvor er det alt dette sinnet og de voldsomme følelsene egentlig stammer fra, spør Kari Løvendahl Mogstad. Foto: Frank May / picture alliance

Den betente puppen

Det er stadig flere kjente kvinner som i sosiale medier legger ut bilde av tåteflasken, og forteller at de ikke ammer. Er dette tegn på at ammepress og skam har tatt nye veier?

KARI LØVENDAHL MOGSTAD, fastlege og leder i faggruppen for svangerskap og barns helse i Norsk forening for allmennmedisin.

Nybakt firebarnsmor og frittalende finne, Sanna Sarromaa, som jeg for øvrig syns er herlig og befriende ærlig, kom nylig med en kronikk, der hun gyver løs på oss som jobber for å fremme amming hos våre pasienter og medkvinner. I likhet med stadig flere meningsbærere, ikke minst blant kjendiser og «influencere», fremstiller hun dem som jobber for å hjelpe nybakte mødre med å komme i gang med ammingen, som fæle mennesker som ikke har noen respekt for kvinners integritet og selvbestemmelse.

Jeg kan som kvinne og mor til fem barn selv, kjenne meg igjen i noen av beskrivelsene. Det er tøft å komme i gang med amming, det krever helt nye ting av oss, der vi er sårbare, ømme og såre etter fødsel, og kjenner oss hjelpeløse i møtet med nye utfordringer både kroppslig og mentalt.

UENIGE: Kronikkforfatteren og Sanna Sarromaa. Foto: Geir Otto Johansen/Line Møller

Det er så fort gjort å legge skylden på dem faktisk har forsket, jobbet og frontet ammingen, fordi de blir sterke negative symbolfigurer, særlig dersom man ikke får til å gi bryst til barnet sitt. Derfor er ammeekspert Gro Nylander en naturlig skyteskive, på grunn av sin utrettelige kamp for morsmelk som et viktig helsefremmende tiltak, både for barn og for mor.

Men hvor er det alt dette sinnet og de voldsomme følelsene egentlig stammer fra? Det er liksom ikke måte på hvor sterke betegnelser og innlegg kvinner legger ut på sine plattformer, og i kronikker, om hvor fryktelig dette ammepresset er. Det er ikke småtteri den retorikken som gjerne blir brukt nå man snakker om amming; ammepress, propaganda, ammetyranni, ammepoliti, ammejunta, hysteri, dårlig samvittighet, for å nevne noe.

Det blir veldig fort satt en forbindelseslinje mellom det å fremme amming som det mest anbefalte for barnet i de aller første månedene, til at dette betyr at man dolker de kvinnene som enten ikke får det til eller ønsker å amme. Denne problemstillingen kommer vi stadig vekk borti, vi som er leger; det er mange helsefremmende tiltak vi vet er viktig å fortelle til pasienter, selv om vi vet at noen kan kjenne seg støtt og truffet av det. Det kan være seg overvekt, alkoholforbruk, trening og røyking.

Men vi kan ikke la være å si til folk at det er lurt å begynne å bevege seg mer eller spise litt sunnere, for å ta hensyn til at vi kanskje sårer noen. Men det er selvsagt veldig viktig hvordan vi ordlegger oss og hvordan vi følger opp de rådene vi gir på en støttende måte. Det å amme barnet sitt er en svært intim ting, og det berører oss mye mer enn vi kanskje tror, på mange ulike plan. Det er også forbundet med morsfølelse og mestring, og det er naturlig å forstå at det kan kjennes som et stort nederlag om man ikke får det til.

Da er det helt essensielt at det er god hjelp nært og tilgjengelig, særlig til å komme over den første kneika. Om man er innstilt på å amme, vel og merke. Det er nok ikke alle som er det, og det er folks personlige valg. De skal ikke bli pådyttet skyld og skam for det, men det er nok fort å oppfatte det slik. Men det er ikke bare jordmødre og ammehjelpere sin feil. Mye av dette ligger nok inni den enkelte. Og jeg lurt på om dette med nettopp å kunne få ta egne valg er så viktig for dagens generasjon av nybakte mødre, at det nødvendigvis vil gå utover ammingen? Stadig nye innlegg som faktisk fremmer morsmelktillegg, bidrar til å understreke at man ønsker å ta valget selv.

Hvor går grensen mellom hjelp og mas? Begrepet ammepress har omtrent blitt et mantra, og det blir sagt og nevnt så ofte at man til slutt tror og mener at det er press over alt og til enhver tid. Det er jeg ikke enig i. Det har også undersøkelser vist. Så klart kjennes det som et press når helsepersonell står over deg og puppen og «maser» om hvordan du skal få barnet til å suge uten at du blir både sår og sur, og barnet blir enda mer frustrert. Det er slik det er å komme i gang med amming for veldig mange!

Det er veldig viktig at kvinner blir gjort oppmerksom og informert om det at det er bare de aller færreste som får til ammingen fra første sug, og at dette tar tid og må ta tid. Det er bare det at det selvfølgelig også må være helt greit å kaste inn håndkledet og si nok er nok. Men når nok er nok, det er ikke alltid så greit å vurdere, verken for mor eller for de velmente som prøver å hjelpe. Men jeg tror allikevel at det er en del som ikke har blitt godt nok forberedt på at det koster litt strev og frustrasjon før det går lettere.

Jeg tror noe av det reelle ammepresset handler om at alt skal gå så forferdelig fort nå for tiden. Én ting er at vi har fått et samfunn der ikke minst vi kvinner skal fikse alt, og leve liv der heller ikke svangerskap og barsel skal merkes, verken på oss selv eller i timeplanen. Hvor amming kanskje ikke passer inn for noen.

Men det som er fryktelig trist er at helsevesenet har blitt effektivisert slik at det går ut over liv og helse. Dette er veldig merkbart ved fødeavdelingene, der det er krympet uforsvarlig inn på liggetiden etter fødsel. Jeg tror det er hovedårsaken til at ammetallene går ned, og kvinnene ikke får den nødvendige motivasjonen til å amme. Nå skal alt av informasjon, pleie og hvile skvises inn på ekspresstid, og det sier seg selv at man ikke kommer i gang med melken til man blir kastet ut og hjem.

Hvis myndighetene vil at kvinner skal amme mer, og vi skal hindre en videre nedgang i amming, så må de ta dette innover seg, og snu! Det må gis rom for mer ressurser ved barselavdelingene, og kvinnene må få god hjelp og støtte når de kommer hjem. Og de som bestemmer seg for at de ikke vil amme, eller kan amme, må få være mamma og kose seg med barnet sitt som alle andre.

Jeg har en bønn om at det blir slutt på den giftige og destruerende retorikken når det gjelder å beskrive dem som jobber for å fremme amming som et positivt helsetiltak og fint og godt kosthold for spedbarna. Den negative og saftige ordbruken er i alle fall ikke med å trygge og hjelpe usikre og nybakte foreldre til å søke hjelp og å motivere seg til amming. Jeg tror en del av dem etter hvert kjenner på like mye press som på dem som slutter å amme.

Skjellsordene minner om de som ble brukt når «røykekrigen» pågikk som verst. Det var ikke pent.

Vi kan bedre enn dette, kjære medkvinner!