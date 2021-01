RAS I ASK: – Hendelsen på Ask i Gjerdrum er et tragisk eksempel på et område som har blitt undersøkt gjentatte ganger gjennom de siste 35 år, og på tross av forekomst av kvikkleire i området, er blitt tatt i bruk til boligformål, skriver Siggerud i denne kronikken. Foto: Tore Kristiansen, VG

Bedre geologisk kunnskap trygger liv og helse

Skredet ved Ask på Gjerdrum avdekker sentrale spørsmål ved kartlegging og vår forståelse av dannelse, utbredelse og dynamikken i de geologiske forholdene som fører til skred.

Dr. ERLING SIGGERUD, geolog

Det som har skjedd i Ask er en ufattelig tragedie for alle involverte parter. Den diskusjonen vi nå ønsker å starte er for å hindre flere slike tragedier.

Etter det store skredet i Rissa i 1978 er det laget retningslinjer for grunnundersøkelser og forskrifter for vurdering og bygging i kvikkleiresoner (NVEs veileder av 2014).

Dette har vært et omfattende arbeid som har ført til at store deler av de områder som befinner seg under øvre marine grense er blitt undersøkt.

Nedpressingen av den skandinaviske halvøy under siste store istid førte til at store landområder ble oversvømmet av havet da isen trakk seg tilbake. Gjennom denne perioden ble det avsatt store mengder (titalls meter) med marin leire i de oversvømte landområdene.

Ved nedsmelting av det store isdekket begynte den skandinaviske halvøya å stige, og de områder som tidligere var under havoverflaten ble ble liggende på land. Disse områdene med marine leirer ble så påvirket av overflatevann (ferskvann) i form av regn (og snøsmelting), som har dannet det skulpturerte landskapet med de mange ravinedalene (v-formede dalene) som skjærer seg ned gjennom de marine leirmassene.

Saltinnholdet i havvannet er ca. 3,5 prosent. I den marine leiren som nå ligger på land er saltinnholdet over tid blitt redusert til under 0,5 prosent. Betydningen av salt som den kjemiske bindingen mellom leir-mineralene ble beskrevet av professor Rosenquist allerede tidlig på 1950-tallet, men forståelsen for fordeling og utbredelse av kvikkleire har tradisjonelt vært lite forstått.

Ulike forklaringsmodeller er blitt fremmet uten at noen av dem på en god nok måte kan forklare mange av de skredhendelser som har forekommet og vil forekomme.

Hendelsen på Ask i Gjerdrum er et tragisk eksempel på et område som har blitt undersøkt gjentatte ganger gjennom de siste 35 år, og på tross av forekomst av kvikkleire i området, er blitt tatt i bruk til boligformål.

Det er kartlagt «kvikkleire-soner» og foretatt faregradsvurdering i henhold til gjeldende veileder i området. Videre er det foretatt «avbøtende» tiltak for å redusere skredfaren i det aktuelle boligområdet, også dette i henhold til veileder og forskrifter.

På denne bakgrunn synes jeg det er naturlig å stille følgende spørsmål;

a) Er vår forståelse av de fysiske og geologiske prosessene som fører til skred god nok slik de fremkommer i dag?

b) Er de undersøkelser som foretas og den måten data integreres på for å danne seg ett helhetlig romlig bilde gode nok?

c) Er kunnskapen til de som vurderer data god nok ?

d) Er dataene og tolkningene av dataene som er samlet inn i undersøkelsene gode nok til å svare på om slike ras kan skje?

Svaret på alle spørsmålene er etter min mening nei. Dagens praksis i forhold til datainnsamling og datatolkning fanger ikke opp denne type skred-utsatte områder.

Den kunnskap som brukes i dag fanger heller ikke opp årsaken til at kvikkleireskred utløses. Skredet på Ask er ikke unikt, det er mange eksempler på tilsvarende tidligere skred i nærområdene omkring Ask.

Dette er altså en hendelse som er kjent fra mange steder i Norge der dagens veileder og forskrifter ikke fanger opp hvor og under hvilke variasjoner i de fysiske forhold denne type skred-hendelser inntreffer.

Spørsmålet er så om det finnes nyere og/ eller utvidet kunnskap om de prosesser som er styrende for utvikling av kvikkleire og som dermed gir en bedre presisjon i kartlegging av områder der skred-hendelser som den ved Ask kan forekomme?

Svaret er etter min mening ja. Moderne dynamisk geologisk (og sedimentologisk) kunnskap gir en forklaringsmodell for hvor slike skred kan forekomme.

Dette omfatter systematisk bruk av geofysikk for 3D-kartlegging som innspill til kvantitativ (digital) fire-dimensjonal geomodellering.

Bruk av geomodeller muliggjør grunnvannsmodellering i 3D og dermed digital monitorering av de ulike parametrene som gjør at denne typen skred utvikles. Ved å integrere denne nye typen kunnskap og verktøy kan man komme videre og unngå at skred-utsatte områder benyttes til for eksempel boliger.