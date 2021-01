Kommentar

Don Juan uten land

Av Yngve Kvistad

Foto: TEGNING: Roar Hagen

Ekskongen av Spania vil hjem. Etter seks måneder i eksil på et luksushotell i De forente arabiske emirater, har Juan Carlos fått nok. Men det har også det spanske folk.

Ingen står på pinne for å ønske ham velkommen. Ikke en gang hans egen sønn.

I sin nyttårstale nylig snakket kong Felipe VI, om moral og etiske prinsipper som «en forpliktelse for alle, uten unntak», og at dette «står over alle andre vurderinger, inklusive personlige og familiære». Uten å nevne Juan Carlos ved navn, var det opplagt at Felipe hadde farens økonomiske disposisjoner og sin korrupsjonsdømte svoger i bakhodet.

For første gang i moderne tid ble Rey Emérito – kong emeritus, som han nå tituleres – ikke hyllet med så mye som en smellbongbong i hjemlandet da han tirsdag denne uke fylte år. Helligetrekongersaften rundet Don Juan Carlos I 83 år. Kun hertuginnen av Lugo, datteren Elena (57), kom for å hilse på.

FEIRET I OSLO: Kong Juan Carlos og Dronning Sofia av Spania, fotografert da de besøkte Norge i forbindelse med at Kongeparet fylte 80 år i 2017. Foto: Frode Hansen

Dagen ble feiret i presidentsuiten til 100 000 kr. natten i Abu Dhabi – hvor han residerer som gjest hos kronprins Mohamed bin Zayed (59), halvbror av Emiratenes president, Khalifa bin Zayed Al-Nahyan (70) – i korte trekk en familie med diskutabel forretningsmoral og intet fungerende kompass hva menneskerettigheter angår.

I en bevegende henvendelse til sin sønn, behendig lekket til spanske medier, ba Juan Carlos i desember Kongen om å få komme hjem og feire den tilstundende høytid sammen med familien. «Selv fanger slipper ut av fengsel til jul», lød farens bønn. Den ble ikke besvart.

Siden kom det en offisiell uttalelse om at 83-åringen av hensyn til egen helse, alder og smittesituasjonen i Spania, ikke ville forlate Emiratene i julen.

Det er heller ikke veldig sannsynlig at helten fra kuppforsøket mot Cortes, det spanske parlamentet, vil være til stede når 40-årsdagen for det væpnede angrepet markeres neste måned.

Nærmest egenhendig reddet Juan Carlos nasjonen 23. februar 1981. Iført øverstkommanderendes uniform gikk han på TV og beordret den høyreorienterte oberstløytnant Tejero og soldatene inne i selve parlamentsbygningen om å overgi seg. Den ferske kongen ble selve garantisten for spansk demokrati.

Dette er noe alle spanjoler vet, og som de aller fleste fortsatt berømmer ham for. Likevel mener over en tredjedel av dem, ifølge en undersøkelse i den konservative avisen El Mundo, at gammelmonarken har skjemt ut seg selv, sin hustru, familien og landet på en måte som tilsier at han godt kan holde seg der han er.

Noen flere tenker det er greit at han vender tilbake, syk og skrøpelig som han er. Men noe folkekrav er det ikke. Spania er splittet i synet på Juan Carlos. Den samlende, helende kraft han en gang hadde, er forvitret. Han har ingen andre enn seg selv å takke for det.

Samtidig står monarkiet støtt. Vaksinert av erfaringene fra Franco-republikken, har kongehuset som institusjon bred legitimitet. Kong Felipe og dronning Letizias personlige popularitet er stor – og økende.

At han har fratatt ekskongen apanasje, strippet ham for privilegier og frasagt seg farsarven, har styrket Felipes integritet. Det samme har kongens initiativ overfor regjeringen om å modernisere monarkiet og lovregulere kongefamiliens virke, slik at det heller ikke kan herske tvil om hva majesteten og hans hus kan tillate seg.

Det gjør han med underforstått henvisning til skandalene som hefter ved faren. En av dem handler om en kompensasjon på 650 millioner kr. i forbindelse med bistand til en saudiarabisk kontrakt for høyhastighetstog. Det er uklart hvilken spesialkompetanse Juan Carlos besitter om moderne jernbane.

Han har heller ikke gjort rede for hvordan dette konsulenthonoraret kunne gjenfinnes på en konto i Sveits tilhørende kongens mangeårige elskerinne, Corinna zu Sayn-Wittgenstein, eller Corinna Larsen som den danske 56-åringen egentlig heter. Hun etterforskes nå for hvitvasking, og risikerer ti års fengsel.

Et plutselig innskudd til spanske ligningsmyndigheter like før jul, da nærmere syv millioner kr. fant veien tilbake til fellesskapet via en forretningsadvokat med rojale forbindelser, anses som en prøveballong fra Juan Carlos, forut for en nær forestående hjemreise for den svekkede og isolerte ekskongen.

Beløpet skal tilsvare skatt pluss straffeskatt pluss det forelegg som et gitt beløp ville utløst dersom en sivil spansk statsborger hadde mottatt en større pengegave. Summene samsvarer med «refusjoner» som Juan Carlos skal ha mottatt for utgifter han har pådratt seg og husholdningen i forbindelse med abdikasjonen.

Ifølge Luis Pastor ved den spanske påtalemyndigheten og lederen for Spanias antikorrupsjonsbyrå, Alejandro Luzón, har Juan Carlos systematisk latt sin tidligere adjutant og venn, oberst Nicolás Murga Mendoza, betale for ekskongefamiliens kostnader og større innkjøp ved bruk av oberstens kredittkort.

Så kan man spørre, slik korrupsjonsjegeren Luzón har gjort: hvordan lønnstrinnet til en offiser i det spanske flyvåpenet kan drifte en hel kongefamilie – om enn aldri så avgått – med de rojale vaner slike gjerne omgir seg med. Utgiftsposten «klassebevisst elskerinne i annet land» kan trenge et oljefond i seg selv.

Svaret, som påtalemakten etter hvert har kommet frem til, er at den Sareptas krukke, forkledt som oberst Mendozas brukskonto, jevnlig er blitt fylt opp av den London-baserte milliardæren Allen Sanginés-Krause. Dette kan bli komplisert nok å forklare for ekskongen.

Det som legger skam til skade er at disse transaksjonene har funnet sted i årene 2016-18, etter abdikasjonen, og altså etter at Don Juan Carlos Alfonso Víctor María de Borbón y Borbón har mistet monarkens immunitet.

Å sende en fet sjekk til kemneren uoppfordret er muligens formildende. Om det fritar for straff dersom staten finner det nødvendig å ta ut tiltale mot sitt tidligere overhode, er imidlertid en annen sak.