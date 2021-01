Leder

Kims våpen

ATOMTRUSSEL: En militærparade avsluttet det nordkoreanske partiets kongress. Ifølge det offisielle nyhetsbyrået viser bildet en ny type ballistiske missiler som kan avfyres fra en ubåt. Foto: KCNA / KCNA

Donald Trump ville gjøre noe som ingen annen president hadde fått til. Han ønsket å møte Nord-Koreas diktator Kim Jong-un for å inngå en historisk avtale om atomnedrustning og varig fred på den koreanske halvøy. Trump oppnådde ingen av delene.

Det nordkoreanske kommunistpartiets kongress ble avsluttet med en stor militærparade før helgen, hvor de angivelig viste frem nye masseødeleggelsesvåpen.

Kim Jong-un erklærte at USA fortsatt er fiende nummer en. Det eneste som kom ut av Trumps uortodokse diplomati i forhold til Kim var noen vakre brev og bilder av ledere som utvekslet håndtrykk.

I det første året av Trumps presidenttid steg spenningen til faretruende høyder. Trump kalte Kim for den lille rakettmannen og truet ham med «ild og raseri som verden aldri har sett maken til».

Kim omtalte Trump som en gammel og mentalt svekket mann. Det snudde brått i 2018. Kim signaliserte at han var klar for å forhandle og det kan være at han øynet muligheter i forhold til en uerfaren og ukonvensjonell president. Trump ønsket en utenrikspolitisk triumf.

Trump og Kim møttes tre ganger. I tillegg skrev diktatoren brev som presidenten synes var så vakre at de ble forelsket. I Hanoi for vel 13 måneder siden var forelskelsen over.

Trump sa at noen ganger er det riktige bare å gå. USA ville ikke akseptere Nord-Koreas krav om at alle sanksjoner mot det isolerte landet skulle oppheves mot at de stengte et anlegg for anriking av uran. Kim har ikke skrotet et eneste atomvåpen. Regimet har i stedet utvidet sitt arsenal.

Fra militærparaden som avsluttet partikongressen meldte det offisielle nyhetsbyrået KCNA at landet har «verdens kraftigste våpen». Opprustningen fortsetter og landet skal nå ha utviklet missiler som kan avfyres fra en ubåt.

På partikongressen sender Kim Jong-un et tydelig budskap til Joe Biden. Han viser frem regimets militære slagkraft. Atomvåpnene er hans eneste pressmiddel. Det Kim ønsker er å sikre sin egen posisjon og regimets overlevelse.

For å komme i en bedre forhandlingsposisjon må USA samarbeide nært med allierte i regionen. I tillegg må Biden forsøke å få andre stormakter med på et initiativ. Her spiller Kina en nøkkelrolle som Nord-Koreas eneste allierte.

Trump valgte å holde toppmøte først og deretter sette diplomatene i arbeid. Biden vil trolig først la diplomatene sondere mulighetene. USA bør alltid holde døren åpen for forhandlinger med Nord-Korea. Dette er en konflikt som bare kan løses med diplomati. Biden er erfaren og innser at dette er en av de vanskeligste utenrikspolitiske utfordringer han står overfor.