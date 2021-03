Kommentar

Ernas usedvanlig dårlige uke

Av Hanne Skartveit

Vi har en statsminister som ikke vil gå foran i vaksinekøen - og som bryter med smittervernreglene hun har pålagt alle oss andre. Begge deler er galt.

Erna Solberg brøt med de smittevernreglene hun selv hadde pålagt alle oss andre da hun inviterte familien til 60-årsfeiring på Geilo i vinterferien. Flausen ble kjent på et kritisk tidspunkt, mens smittetallene eksploderer, og folk flest er slitne og urolige etter ett år med tøffe tiltak.

Det er kort tid til påske. Lokale myndigheter rundt om i landet spør seg selv hvordan de skal klare å holde sine egne ungdommer unna fester og store forsamlinger. Hvordan skal politiet kunne ilegge ungdommer bøter for å bryte reglene, når statsministeren selv har gjort det? Når statsministeren havnet under politietterforskning etter sin egen 60-årsfeiring?

Utålmodigheten øker

Hvordan kan byrådsleder Raymond Johansen og andre med tyngde advare mot store sosiale samlinger gjennom påskedagene, og politiet ilegge bøter for brudd på de samme smittevernreglene som statsministeren har brutt?

Dette er kanskje den mest alvorlige konsekvensen av det som skjedde på Geilo. Vi har sett hvordan smittetallene tidligere har økt dramatisk etter høytider og feriedager. Folk har tid, og utålmodige ungdommer har fri, og kan treffes mer enn ellers. Det er også blant ungdommen smitten sprer seg mest akkurat nå.

Det andre store problemet vi har nå, i tillegg til å få folk til å følge reglene, er å få tak i nok vaksiner. Vi vet at det er dette som er veien tilbake til en mer normal tilværelse. Men vaksineringen tar tid. Utålmodigheten øker. Mange lurer på når de kan få vaksinen. Solberg og hennes folk har stilt seg i kø. Antagelig vil de ikke “snike” foran andre.

Det har vært en usedvanlig dårlig uke for statsminister Erna Solberg. Foto: Terje Pedersen

Men det er uklokt. For hvis det er noe vi trenger under denne pandemien, så er det at de som har ansvaret for å håndtere coronaen, holder seg friske. De som skal lede oss gjennom den største krisen vi gjennomlever siden krigen, må stå på bena.

Solberg bør vaksinere seg

I sikkerhetsorienteringen ombord på fly får du alltid beskjed om at hvis det blir krise, må du ta på din egen oksygenmaske før du kan hjelpe den som sitter ved siden av deg. Bare når du selv har fått oksygen, kan du støtte sidemannen.

Statsministeren og hennes statsråder har gjort det klart at de skal stå i den samme vaksinekøen som alle oss andre. I utgangspunktet er det en sympatisk og god refleks. Det ligger i nordmenns natur at vi ikke liker køsniking. Men vi er også et fornuftig folkeferd. Det er for eksempel bred forståelse for at helsepersonell må få vaksine før mange andre grupper. For hvordan kan de ellers holde seg friske, og dermed ta seg av de av oss som blir syke?

Slik er det også for våre øverste ledere. Statsministeren, helseministeren og justisministeren er blant dem som bærer det tyngste ansvaret for landet vårt akkurat nå. Sammen med sjefene i Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet. Sykepleiere og leger er viktige. Men det er vanskelig å argumentere for at statsministeren har en mindre viktig rolle enn dem, i den situasjonen vi befinner oss i.

Utenriksministeren og Nato

Den som styrer landet, bør kunne bevege seg fritt blant dem hun skal lede, uten å risikere å bli smittet. Dersom Erna Solberg og andre med ansvar for pandemi-håndteringen var vaksinerte, kunne de både reist mer og tatt pulsen på Norge. Møtt flere ansikt til ansikt.

Det samme gjelder ute i verden. Denne uken ble det kjent at utenriksminister Ine Eriksen Søreide ikke hadde tenkt å reise til Nato-toppmøtet i Brussel. Alle andre utenriksministre i alliansen skulle være til stede. Dette møtet er første anledningen de har til å møte USAs nye utenriksminister, Anthony Blinken.

USA er vår nærmeste og viktigste allierte. Det er helt avgjørende for Norge at vi har tett kontakt med amerikanske myndigheter. Eriksen Søreide har helt siden hun gikk inn i Solberg-regjeringen, først som forsvarsminister, deretter som utenriksminister, hatt et nært og fortrolig forhold til sine amerikanske kollegaer.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide blir med på Nato-møte i Brussel - likevel. Foto: Hanna Hjardar

Og så skulle hun altså ikke møte opp nå, men delta via videolink. På det aller første møte der hun kunne etablere en personlig kontakt med president Joe Bidens nye utenriksminister. Eriksen Søreide skulle sitte i Oslo, mens alle andre utenriksministre skulle treffes ansikt til ansikt, veksle noen ord over en kopp kaffe, eller i heisen.

Vi er under angrep

Heldigvis snudde Eriksen Søreide. Hun drar til Brussel likevel, og tar karantene inn i påskeferien. For det må hun. Dersom det dukker opp noe annet presserende i løpet av denne perioden, for eksempel en invitasjon til et viktig internasjonalt møte, så må hun melde pass. Det at hun ikke er vaksinert, kan gjøre det vanskeligere for henne å ivareta Norges interesser ute i verden, det som er selve kjernen i jobben hennes.

Det er lett å tro at det er frykten for hva folk vil tenke som har gjort at Solberg og andre ikke har vaksinert seg. At de er opptatt av omdømmet, av hvordan det tar seg ut, heller enn hva som gjør dem best i stand til å utføre jobben de er satt til.

Vi er under angrep - av et virus. Da må våre øverste ledere ta nødvendige forholdsregler: Vaksinere seg - fordi det er riktig. Uavhengig av hvordan enkelte måtte oppfatte det.

Og ikke minst - overholde smittevernreglene. Det gjelder også statsministeren. Særlig statsministeren.