«25 under 25» på kvinnedagen: − Vi kvinner med minoritetsbakgrunn er alle ulike

Folk synes det er imponerende at jeg snakker godt norsk. Det gjør meg oppgitt.

ARINA AAMIR (15), nestleder i Aker Unge Høyre

På kvinnedagen hedrer vi kvinner for jobben de gjør. Som mødre, som døtre, søstre, venninner, arbeidstakere eller arbeidsgivere. Likevel klarer ikke jeg å la være å fokusere på utfordringene vi kvinner møter på, både i det norske samfunnet, og i minoritetsmiljøene.

Personlig føler jeg meg like norsk som mine etnisk norske venninner, men jeg blir dessverre ikke alltid sett på som like norsk av resten av samfunnet.

Det har jeg en til en viss grad forståelse for, men det er viktig for meg å ikke bli dømt for min etniske bakgrunn. Fokuser heller på meg som person.

Jeg er ikke hele bakgrunnen min, og bakgrunnen min er ikke meg. Vi kvinner med minoritetsbakgrunn er alle ulike. Noen er med på å ta en aktiv del i det norske samfunnet, mens andre fortsatt sliter med å balansere kulturforskjellene mellom den norske kulturen og hjemkulturen.

Går jeg ut av huset mitt, og viser frem min kompetanse og mine erfaringer, henger folk seg heller opp i språket mitt. Mange blir overrasket og synes det er imponerende at jeg snakker godt norsk. Det gjør meg oppgitt.

Kvinner med minoritetsbakgrunn blir ofte sett på som om vi ikke har noen mål for livet, at vi er isolert fra resten av samfunnet og ikke aner hvor eller hva vi skal med livet. Slik er det ikke.

Minoritetskvinner er ikke en homogen gruppe hvor enten alle er i arbeid i status-yrker eller alle er hjemmeværende. Vi er individer med selvstendige tanker og egne, individuelle mål.

Denne dagen er viktig for å hedre kvinner. Hedre henne som er grunnen til at du kom til denne verden. For å hedre henne som oppdro deg, eller venninnen som hjalp deg gjennom vanskelige tider.

Men det er også viktig å bruke denne dagen til å sette søkelys på tabubelagte temaer som man snakker for lite om i samfunnet.

Hver dag bruker noen sin frihet og makt til å innskrenke andres rett til å ta selvstendige beslutninger. Fra jenter er små blir de kontrollert, styrt og giftet bort av sin egen familie. Mange steder blir jenter sett på som familiens «ære» og stolthet. Denne såkalte «æren» blir brukt for å undertrykke kvinnene allerede fra de er små.

Dette er en mentalitet som fortsatt eksisterer i dag. Man snakker ofte ikke høyt om det, men det betyr likevel ikke at det ikke er et viktig problem å ta tak i.

Vi bør alle prøve å skape forandring, og gjøre det vi kan for å få til en holdningsendring. Altfor lenge har minoritetskvinner blitt undertrykket og diskriminert. Det kan vi ikke akspetere.