«En riktig tiltalende neger»

Edvard Munchs kunst og tiden den ble skapt i kan hjelpe oss å forstå vår tids debatt om strukturell rasisme.

MOHAMMED ABDI, kurator og skribent

LARS TOFT-ERIKSEN, førstekonservator MUNCH

Med denne nedlatende formuleringen omtales en av Edvard Munchs modeller, den østafrikanske sirkusartisten Sultan Abdul Karem. Ordene tilhører Munchs slektning Ludvig Ravensberg, som omtalte Karem flere ganger i dagboken sin.

Et sted sidestiller han Karem med Munchs hund og to griser, og kommenterer videre at Munch har fått sitt eget lille sirkus ute på Ekely. Uskyldig som dette isolert sett kan virke, er det like fullt åpenbart rasistisk.

Det tyske Circus Hagenbeck, som Karem var engasjert ved, hadde nemlig spesialisert seg på bruken av etnisitet som underholdning. Sirkuset var ikke alene om dette; fenomenet var utbredt i store deler av Europa tidlig på 1900-tallet.

I disse iscenesettelsene ble afrikanere og andre etniske grupper, blant annet samer, framstilt i tråd med datidens stigmatiserende, umenneskliggjørende og rasistiske forestillinger om disse menneskene som primitive, underutviklede, ville og nærmest dyriske.

Forestillingene disse iscenesettelsene bygget på var så utbredt, at man kan snakke om at de dannet et idémessig mønster eller en kulturell struktur som muliggjorde diskriminering, ekskludering, undertrykkelse og utnyttelse av mennesker med en annen etnisitet enn den hvite europeiske. Det vil si forestillinger eller ideer dypt forankret i en kulturs ideologi, politikk, sosiale liv eller for den saks skyld dens former for underholdning.

Ravensbergs omtale av Karem inngår slik i et idémessig mønster som la grunnen for datidens rasisme. Munchs maleri «Kleopatra og slaven» kan forstås som en refleksjon over disse forestillingene, over forestillingen om afrikanere som primitive, seksuelt aggressive og dyriske. Men ved å trekke opp et perspektiv tilbake til sultanene, oldtidens Egypt og slaveriets historie viser maleriet at disse forestillingen nettopp bare er kulturelle forestillinger eller fordommer som tjener utnyttelsen av andre mennesker.

Kunstverket viser oss hvordan våre forestillinger om mennesker med en annen etnisitet enn vår egen inngår i et større tankemønster eller en hel forestillingsverden.

Hva er så vår tids forestillinger om etniske minoriteter? Svarene er ikke like åpenbare som de var på Munchs tid. I dag har vi en større bevissthet omkring rasisme som samfunnsproblem, men en rekke vitnesbyrd og undersøkelser forteller oss like fullt at rester av gamle stereotypiske forestillinger lever videre i vår tid.

Man finner dem igjen i arbeidslivet, når man opplever å ikke bli kalt inn til intervju, selv om man er mer enn kompetent. Man aner (?) at det ligger til grunn når en ung student svarer på en boligannonse, og får til svar at man ikke leier ut til «afrikanske gutter». Eller når man blir stoppet av politiet eller blir vist bort i køen for et utested.

Slike underliggende og strukturelle forestillinger er dypt forankret i vår kultur og historie. Det kan dreie seg om forestillinger om latskap, voldelighet eller lavere intelligens. Nyere forskning viser at tidligere tiders forestillinger om afrikanske menn som særskilt virile og promiskuøse, fortsatt er svært utbredt.

Samfunnet er ikke lenger gjennomsyret av rasistiske holdninger, men fortidens rasistiske forestillinger preger fortsatt vårt samfunn og er slik med på å opprettholde stigmatiserende, diskriminerende og ekskluderende strukturer.

Var Munchs slektning Ludvig Ravensberg – eller for den saks skyld Munch selv – rasist? Det er ikke poenget, for en slik merkelapp fører som regel til en avsporing av debatten.

Forestillingene vi nevner her lever i stor grad videre på grunn av manglende bevissthet og ikke vond vilje. For å bekjempe den strukturelle rasismen, trenger vi en større grad av bevissthet omkring våre rasistiske forestillinger og deres historie.

Enhver tid og ethvert samfunn har sin form for rasisme. Slik var det på Munchs tid, og slik er det i dag. Rasismen i dagens Norge er ikke noe bedre fordi den ikke er så grov eller ekstrem som fortidens rasisme, eller fordi forholdene er verre andre steder.

Som den britisk-karibiske journalisten Gary Younge skrev i fjor i anledning drapet på George Floyd: «Rasisme er aldri bra eller bedre noe sted. Det finnes rett og slett ingen bedre rasisme.»