Avlys muntlig eksamen!

Det er ingen skam å snu, Guri Melby.

ANNE RAGNHILD KJÆR STI, lærer og rektor, Skien

Kunnskapsminister Guri Melby har til nå tviholdt på beslutningen om å gjennomføre muntlig eksamen for årets avgangselever ved landets videregående skoler. Hun hevder det er viktig med en ekstern evaluering av elevens læring og at vi bør holde på en slags normalitet selv om vi står midt i en pandemi.

Når hun møter motargumenter, enten fra UDIR, Barneombudet, Elevorganisasjonen eller Utdanningsforbundet, insisterer hun på at ingenting har endret seg siden hun tok denne beslutningen tidlig i februar.

Dette er med respekt å melde feil. Noe av det som er nytt i saken er presiseringene som nylig kom om hvilke konsekvenser det blir for elever som ikke fysisk kan møte opp på skolen eksamensdagen. Det viser seg å ikke være snau kost. Elever som er forhindret fra å møte til muntlig eksamen får rett og slett ikke utstedt et vitnemål og de får kun et betinget opptak til høyere utdanning.

Jeg kan ikke karakterisere det annet en som opprørende at vi har en kunnskapsminister som tilsynelatende ikke klarer å ta innover seg konsekvensene av eget prinsipprytteri.

Jeg ønsker derfor å spørre kunnskapsministeren direkte: Forstår du virkelig ikke hvor krevende det vil være for en ungdom å måtte holde seg faglig a jour i alle eksamensfag fra videregående skole samtidig som man skal starte opp på høyere utdanning? Forstår du virkelig ikke hvilken belastning det vil være for en ungdom å skulle klare dette aleine, uten det faglige fellesskapet med medelever eller med støtte fra en lærer? Forstår du virkelig ikke den ekstra påkjenninga det vil være for en ungdom å leve i redsel for å få så dårlig karakter på den utsatte muntlige eksamenen at vedkommende kan miste den betingede plassen man har fått på høyere utdanning?

Kunnskapsministeren sitter med stor makt og hun kan fremdeles endre beslutningen hun tok i februar. Guri Melby, det er ingen skam å snu. Vi snakker nå om et avgangskull som har fått ungdomstida si endevendt og som har opplevd utfordringer som verken du eller jeg måtte kjenne på i vår ungdomstid.

Det eneste riktige nå er å avlyse alle muntlige eksamener og la årets avgangselever få lov å bli helt ferdig med videregående skole når semesteret deres avsluttes i juni.