Ikke lik og del!

Jeg liker ikke det sosiale medier gjør med meg. Den innebygde SoMe-logikken omformer oss sakte og umerkelig til narsissister og hverandres bekreftende ekko. Jeg vil ikke bli bølla i Facebooks skolegård. Eller heiagjengen som står rundt en kamp og hauser opp stemningen og heier med sine tomler opp.

HILDE GUNN SLOTTEMO, professor i historie Nord Universitet

Vi kjenner dem, alle sammen: de tøffe gutta i Facebook-trådene. De som med skarpe formuleringer og sinte ordelag fyller debattene. De som terger fram krangel og konflikt, lar skarpe og sinte kommentarer oversvømme nettet. Som lar debatter og innlegg på egen Facebook-vegg forbli uredigerte foran for hundrevis, ja ofte tusenvis av følgere.

Det finnes også kvinner i gruppa, selvfølgelig. Jeg vil ikke bli en av dem. Likevel har jeg gjort det, gang på gang. Lagt ut kommentarer som rammer andre, trykket en bekreftende tommel opp eller gitt et hånlig smilefjes til andres bombastisk utsagn. Der og da har det vært opplevd som uskyldige støtteerklæringer. De er likevel gitt uten tanke på hvordan saken framstår for mottakeren, den andre, han eller hun på den motsatte sida av debatten.

Det er slik sosiale medier virker på oss. Vi lar oss forføre av heiaropene og støtteerklæringene. Mange har skrevet om dette, både i akademia, i media og – selvfølgelig – på sosiale medier. En av dem er Morgenbladet-journalisten Lena Lindgren, i den nylig utgitte boka «Ekko. Et essay om algoritmer og begjær». Rolig og klokt utforsker hun hvordan vi så lett forføres av å høre ekkoet av oss selv, hvordan vi søker bekreftelse på at vi teller med. Vi er som Narcissus og Ekko, de greske sagnfigurene: den ene forelsket i sitt eget speilbilde, den andre dømt til å bare kunne gjenta andre.

Vi fanges inn i dette alle sammen, nettopp slik Lindgren så godt viser. Det har en politisk dimensjon: Folk er lette å mobilisere, både til godt og til vondt. Få i politikken behersker dette som Sylvi Listhaug med sine nøye regisserte lik-og-del-kampanjer. Det skaper lett uoverstigelige politiske kløfter, uten vilje og evne til å lytte til hverandre. Forskning viser hvordan det formes avgrunner mellom meg (og heiagjengen min) og de andre (og heiagjengen hans/hennes), begge parter sikre på at de selv har rett.

Men det har ikke bare en politisk side, men også en personlig: Hva gjør sosiale medier med meg som menneske? Mister jeg evnen til å lytte, kjenne medfølelse og føle empati? De gangene jeg tar meg i å stå i den virtuelle heia-ringen, må jeg av og til deaktivere Facebook-kontoen min for noen timer, dager eller uker. Jeg trenger tid til å tenke meg om: Hvem vil jeg være på sosiale medier, som debattant og som stemme i samfunnet?

I prinsippet er det lignende mekanismer som gjelder for publisering i løssalgspressen. Kampen om oppmerksomhet er enorm. For å høres må en spisse, spisse og spisse poengene sine. Som akademiker og mer eller mindre fast aviskommentator kjenner jeg på et krysspress. Det er krevende å finne balansen mellom det faglig solide og det lett tabloide. Hvordan skrive sånn at jeg når ut til en bred allmennhet uten samtidig å kompromisse med seriøsiteten? For moderne mediekultur, med sin lik- og del-logikk, stimulerer ikke nødvendigvis de reelle forsøkene på å lytte for å forstå. De ansporer vår evne til å se oss selv.

Her er det en evig spenning mellom media og akademia. «Åh! Forskere skriver med så mange kjedelige nyanser og forbehold», stønner mediefolk. «Sukk. Det eneste de tenker på er klikk og lesertall», himler forskerne til svar – begge deler stereotype framstillinger og forenklinger av virkeligheten og hverandre. Tydeligst er dette i løssalgsavisene, mens mindre nisjeaviser lettere greier å forene solid forskning og allmennrettet formidling.

«Du blir nok aldri noen klikkvinner, Hilde Gunn», sier debattredaktør Hans Petter Sjøli, min «sjef» i VG, til meg. Nei, jeg gjør nok ikke det. Jeg er for redd for spisse formuleringer og svart-/hvite forenklinger. Men Sjøli er en klok mann: Han er opptatt av at VG skal ha bredde i tekstutvalget, deriblant også rom for de rolige, ettertenksomme, forskningsbaserte kommentarene.

De framoverlente gutta (og jentene, hva vet jeg?) på avisenes desker, derimot, de er kanskje mer opptatt av salgstall og klikk. For ledelse og eiere er det der pengene ligger. Jeg ser dem for meg, der de sitter foran digre skjermer som viser lesertall, klikk og delinger av avisstoffet i sanntid. Da blir suksess lett målt i kvantitet.

Men det er ikke bare de som fanges inn i disse logikkene. Vi gjør det, alle sammen. Også jeg. For jeg vil jo gjerne bli lest. Poenget med å skrive er jo at jeg har noe jeg vil formidle; jeg har et budskap, noe jeg vil si.

Her ligger det noen kompliserte dilemmaer i moderne mediekultur. Hvordan løser vi dem?

Skolevesenet har de siste årene blitt flinke til å lære elever å stå fram; til å mene noe, ta ordet og bli synlig. Det er bra; det gir viktig ballast og erfaring i et moderne demokrati. Men noe annet er samtidig blitt glemt. I Facebooks tid trenger vi å lære oss å lytte, i betydning å forsøke å forstå hva den andre faktisk mener. Det er viktig hvis målet er å skape innsikt, kunnskap og forståelse.

Det gjelder ikke bare barn og unge. Vi må alle dyrke evnen til å forsøke å se verden fra den andres perspektiv, i et reelt forsøk på respektfull diskusjon.

Demokratiet fordrer rolig innestemme. Det krever dialog, det at noen tar seg tid til en lyttende samtale: slik ser verden ut for meg – hvordan ser den ut for deg? En tekst er en invitasjon til en samtale, en invitasjon til at noen skal se det samme som jeg som forfatter ser, har litteraturviteren Toril Moi sagt.

Da kan vi ikke bare stirre forelsket på vårt eget speilbilde og søke bekreftelse fra vårt eget ekko. Det er ikke der innsikten ligger.