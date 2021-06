TI ÅR ETTER: – AUF vil forhindre et nytt 22. juli, Grete Dyb vil minimere skadeomfanget om det likevel skulle skje igjen. Begge perspektivene trengs, skriver kronikkforfatteren. Foto: Jørgen Braastad

Samtiden leger ikke alle sår

«Vi er her for dere», sa Jens Stoltenberg foran rosetoget etter 22. juli. Så snudde vi ryggen til.

STIAN BROMARK, forfatter av «Ingen fred å finne – 22. juli ti år etter»

«Det vi som forskere og fagfolk kan gjøre, er å være tydelig på hva slike ord faktisk gjør med folk. De som har vært i livsfare eller mistet noen, bærer de tyngste byrdene – for oss alle. Det må samfunnet ta innover seg. Men det er jo ikke det folk vil høre, selvfølgelig», sa Grete Dyb til meg da jeg intervjuet henne til min nye bok, «Ingen fred å finne. 22. juli ti år etter».

Dyb leder Utøya-studien ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress, som sist uke la fram en ny rapport om den psykiske helsa til de overlevende fra massakren i Tyrifjorden 22. juli 2011. Datainnsamlingen viser at en av tre overlevende sliter med ettervirkningene og at en tredjedel har mottatt hatefulle ytringer og trusler. Tallene er urovekkende høye. Hvordan har vi kommet hit?

Utøya-studien forteller oss hva som har skjedd, men sier lite om hvorfor. Jeg har to teorier.

Den første handler om hjelpeapparatet som sviktet. De overlevende fikk et nasjonalt tilbud om hjelp i kommunene det første året, men det var på et tidspunkt hvor mange fortsatt hadde kroppen full av adrenalin, ble distrahert av valgkampen og den massive mediedekningen, samt rettssaken, debatten om gjerningsmannens psykiske helse og deretter Gjørv-kommisjonens rapport om samfunnets sviktende beredskap.

Mange «landet» først på nyåret 2013. Men da var tilbudet borte, og de ble overlatt til seg selv med sorgen og traumene. I dag kan vi fastslå at tilbudet burde vart i minst tre år. Minst.

I min bok har jeg snakket med overlevende som i årevis har vaset rundt i systemet på jakt etter adekvat hjelp. Vi har hatt for lite kunnskap om PTSD og for få spesialister med traumeekspertise. En av AUF-erne jeg intervjuet, Hildegunn Fallang, har vært hos 15-20 forskjellige behandlere de ti siste årene – ingen av dem behersket det nødvendige fagfeltet. Ved juletiden 2020 hadde hun gitt opp.

«Jeg har stanget hodet i en vegg, selv med Utøya-overlevende-stempelet. Dette er brutalt å si, men jeg syns det er rart at ikke flere enn 600–700 tar selvmord i året i Norge, for systemet er ikke laget for folk som sliter, med mindre du er psykotisk. Det er overraskende at ingen av de 500 Utøya-overlevende har tatt livet sitt. Spesielt hvis flere har møtt systemet slik jeg har møtt det», sa hun.

Den andre teorien handler om samfunnsutviklingen og 22. juli-debatten de ti siste årene. Alle de overlevende jeg har snakket med, forteller at det har vært uhyre vanskelig å finne ro til å bearbeide traumet og gå videre.

Det skyldes hendelser det er vanskelig å kontrollere, som andre terrorangrep i Europa, ABB som klager over soningsforholdene eller høyreekstremister som marsjerer i gatene, men også mange debatter vi burde vært foruten, som konflikten rundt det nasjonale minnestedet, hets- og hatmeldinger eller beskyldninger om å spille offer, dra 22. juli-kort, «melke kua» og sette terroristers rettigheter høyere enn nordmenns sikkerhet. Hvem har ikke hørt dette i ulystige lag: «Jeg er så lei 22. juli»?

Det er her Dybs påminnelse om «hva slike ord faktisk gjør med folk» er betimelig. 22. juli-overlevende har fått mangelfull psykologisk hjelp de siste ti årene. I tillegg har vi skapt et samfunnsklima som ytterligere har lagt sten til byrden. Derfor har 22. juli forblitt et åpent sår, for enkeltindivider og for fellesskapet. AUF har sluttet å vente på at andre skal forvalte arven på en verdig og sannferdig måte, og etterlyste i april en ny 22. juli-kommisjon for å kartlegge grumset og styrke den ideologiske motstandskraften som trengs for å vaksinere samfunnet mot giftige holdninger.

Dette arbeidet bør suppleres med en gransking av helseoppfølgingen til ofrene for angrepet. En slik rapport ville trolig konkludert med at det nasjonale hjelpetilbudet varte for kort, tilbudet om spesialisert traumebehandling er for dårlig utbygget i Norge, at psykisk helse har vært underfinansiert og at forskningen burde vært mer omfattende.

Siden de offentlige tjenestene har vært mangelfull, har 22. juli-ofre vært nødt til å ty til private løsninger, til over tusen kroner timen. Det er ikke Norge anno 2010-tallet verdig. Beredskap rundt psykososiale konsekvenser av terror må bli like viktig som å sikre helikoptre og beredskapstroppen, sa Dyb til meg.

Den psykologiske beredskapen var svak forutfor 22. juli, til tross for at vi kunne lært mye av erfaringene fra blant annet terrorangrepet i USA 11. september 2001. Men nå virker det som om vi ikke har lært av 22. juli heller. Et ferskt eksempel er Gjerdrum-skredet i desember, der ti mennesker ble drept. «Mange hundre innbyggere i Gjerdrum trenger oppfølging med psykolog etter skredet. Kommunen er fortvilet over at de ikke kan tilby god nok hjelp», kunne NRK fortelle for bare fjorten dager siden.

AUF vil forhindre et nytt 22. juli, Grete Dyb vil minimere skadeomfanget om det likevel skulle skje igjen. Begge perspektivene trengs om vi nå ved tiårsmarkeringen omsider ønsker å ta på alvor statsministerens ord foran rosetoget tre dager etter terrorangrepet: «Vi er her for dere».