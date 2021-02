Kommentar

Et forvarsel om bølge tre

Av Astrid Meland

HAR VILLSMITTE: Svenskenes statsepidemiolog Anders Tegnell mente Sverige hadde lite mutantsmitte. Det ser ikke lenger slik ut. Foto: TT NEWS AGENCY

I Sverige går smitten ned. Men den nye, mer smittsomme varianten har fått spre seg i det stille.

NEDGANG I SMITTEN: Helse- og omsorgsminister Bent Høie på vei inn til regjeringens pressekonferanse med justis- og beredskapsminister Monica Mæland og helsedirektør Bjørn Guldvog. Foto: Lise Åserud

Igjen stenger landene grensene. Danmark har vedtatt grenseregler på linje med de norske.

Også svenskene har stengt riksgrensen etter mutantutbruddet i Norge. Den svenske innenriksministeren la rett nok til at de ikke kan sjekke hver grusvei inn til Norge.

Men grensestenging kan bli fremtiden. Til vi er vaksinert.

Antagelig har fordelen med dette vært størst i Norge. Tirsdag viste det seg at Sverige har masse mutantspredning. Det til tross for at statsepidemiolog Anders Tegnell de siste ukene har sagt det dreide seg om enkelttilfeller.

Nå er fire regioner screenet. Det ser ut til at hele 11 prosent var smittet av virusmutanten i forrige uke.

Sverige er altså på dansk nivå. Folkehelsemyndigheten i Sverige sier de ikke har kontroll. Men de mener det ikke er særlig mer de kunne ha gjort.

I England derimot har de sett hva varianten kan føre til. Der går de fra dør til dør med tester for å spore opp mutanter.

Den gode nyheten derfra er at de tror varianten er mindre smittsom enn først beregnet, altså mellom 25 til 40 prosent mer smittsom. Den dårlige nyheten er at de tror den er opp til 65 prosent mer dødelig.

Elleve eksempar av en ny variant er også dukket opp, som ser ut til å kombinere det verste fra begge verdener. Den kan være både mer smittsom og snike seg unna vaksine.

Det er ikke sikkert kombinasjonen fungerer i virkeligheten. Men ekspertene har allerede testet i labben. Det trengs mer antistoff for å ta knekken på denne.

GÅR DØR TIL DØR: Frivillige stiller som mutantjegere i London. Her banker de på dørene i Ealing i Vest-London for å få folk til å ta test. Foto: NIKLAS HALLE'N / AFP

Med en slik mutanthæren på kontinentet, synes det vanskelig å åpne norske grenser med det første. Smitten er også mye lavere i Norge enn de fleste andre land.

Vi vil få nye utbrudd om vi åpner opp.

Og får vi mer av mutanten må vi stenge mer ned hjemme. Nå som smittetallet er 0,8, vil det samme tallet være på over 1 dersom mutanten dominerer. Altså en endring fra synkende til voksende epidemi, uten at vi har lettet på et eneste tiltak.

BELGIA: Ordføreren i Molenbeek Catherine Moureaux ved åpningen av et vaksinasjonssenter i det smitterammede Brussel. Her anslås det å være mye mutantsmitte. Foto: OLIVIER HOSLET / EPA

Da økonomene i fjor regnet seg frem til at det mest lønnsomme er å holde smitten lav, er det fordi nordmenn lever mye enn vi hadde sett for oss av å klippe håret på hverandre og brygge espresso.

Om vi klarer å ha lav smitte og dermed holde åpent innenlands, betyr det overraskende mye for verdiskapningen.

Strategien vår kalles «kontroll.»

TYSK HJELP TIL PORTUGAL: Medisinsk utstyr og personal lettet i dag fra flybasen i Wunstorf i Tyskland på vei til å hjelpe et kriserammet Portugal. Foto: FRIEDEMANN VOGEL / EPA

Men nå er det oppstått forvirring om hva strategien egentlig er. FHI sa til VG mandag at de skifter strategi fordi de har gitt opp å eliminere den muterte varianten. Helsedirektoratet på sin side sier at de vil slå den ned. Camilla Stoltenberg innrømmet på onsdagens pressekonferanse at de kan ha bidratt til misforståelser.

For dette kom samtidig som østlandskommunene fikk lettelser fra onsdag.

I Oslo er for eksempel de stengte kjøpesentrene i praksis åpne. Regjeringen har gitt så mange unntak, at det neste bare er klesbutikker igjen som har stengt. Også kafeer inne på kjøpesenter kan holde åpent.

Oslo sentrum er blitt mer folksom over natten.

Det er tydelig at deler av FHI og deler av Helsedirektoratet er temmelig uenige om hvor harde tiltak de skal bruke for å presse smitten ned.

Etter at vaksinen kom, fikk «slå ned»-strategien overtaket. Det er noen av de landene som aksepterer minst smitte, folk over tid ser ut til å leve friest i coronaen.

I Perth i Australia har de ikke hatt smitte på ti måneder og levd som i 2019. Denne uken fikk de ett tilfellle, og innførte fem dagers lock down.

Etterpå er det antakelig tilbake til dagliglivet igjen. Smitteverntiltakene er få.

Spørsmålet er om det er en mulighet for Norge å slå ned, hardt og brutalt, og åpne mer etterpå, forutsatt fortsatt grensestenging?

FHI mener ikke det. Helsedirektoratet mener noe i den retningen. Og i mange europeiske land går man i newzealandsk og australsk retning, et år for sent.

GENEVE: Her mener ekspertene mutanten er dominerende. Bildet er fra hovedkvarteret til WHO hvor tidligere generalsekretær Gro Harlem Brundtland henger på veggen. Foto: Helge Mikalsen

Nå handler det om å få vaksinert flest mulig før mutantene får overtaket. Men heller ikke vaksineringen er på stell.

Mens vi kjekler om hvem som skal først i køen, er mangelen på vaksiner det egentlige problemet. Det er uansett ikke noe poeng prioritere Oslo med de små mengdene vi har nå.

I EU henger president Ursula von der Leyens ære på noen dunker med sjimpansevirus.

Virus som gir aper forkjølelse, brukes av vaksineprodusent AstraZeneca til å frakte vaksine inn i kroppene våre. Men akkurat nå når det gjelder, vil naturligvis ikke dette viruset formere seg

I Storbritannia har ikke fabrikkene samme problem. Der er Brexit blitt enda mer populært ettersom folk vaksineres i raskt tempo, mens EU sliter.

Britene har også fått vitenskapen mer på sin side de siste dagene. For eksempel har de fått støtte for valget om å vente i opp til 12 uker med å sette dose to. Også FHI anbefaler en slik lang venteperiode nå.

Britene har og lagt frem data på at AstraZeneca-vaksinen har god effekt på smittespredning, og argumenterer for at den kan brukes på de eldste, som flere EU-land denne uken har avvist.

VAKSINERER MED SPUTNIK: I Donetsk i Ukraina sitter folk i kø i påvente av en injeksjon av den tilsynelatende svært effektive russiskutviklede vaksinen. Foto: DAVE MUSTAINE / EPA

Kanskje er det russerne vi må nedverdige oss til å kjøpe av? For etter svært gode resultater for Sputnik V-vaksinen, vil Russland be EU om godkjenning samtidig som de frister et vaksinesønderknust Tyskland.

Paradoksalt selger de nasjonalistiske landene villig vekk vaksiner til resten av verden, mens det EU som motstandere skjeller ut som «globalistisk», innfører handelsbarrierer for å vaksinere sin egen befolkning.

For Putins del er en forklaring at 60 prosent av russerne sier nei til vaksinen. Og det er lett å ha forståelse for at tilliten til underbukse-forgifteren Putin ikke er på topp. For Kina er muligens et land i Øst-Europa ikke mer enn en gatestubb i Beijing.

PR-gevinsten ved å slå EU på dette, er enorm. Men det er ikke noe i veien for at Norge bruker denne vaksinen om den blir godkjent.

Det at verden nå har fått seks effektive vaksiner gjennom kliniske forsøk uten at en eneste vaksinert er død av covid-19, er fantastisk.

Men det haster å få laget mer vaksine før mutantene tar over.

Det skumleste fra vaksineforsøket i Sør-Afrika, er at det å ha hatt covid-19 fra før, ikke så ut til å beskytte mot å få sykdommen igjen.

Antagelig er ikke folk immune mot den nye varianten.

Flere produsenter har begynt å oppdaterte booster-vaksiner mot mutanter. Det tar nok mer enn de seks ukene som først ble forespeilet, å få dette ferdig. Det må også kjøres tester. Og sjimpansvirus og mye annet, kan skape problemer.

I mellomtiden må det vaksineres for full spiker med det vi har.

For selv om vaksinene virker dårligere mot den sør-afrikanske-varianten, ser de ut til å virke ganske godt.

Både Novavax og Johnson & Johnson har kjørt forsøk i Sør-Afrika. Og begge vaksinene var effektive mot mutanten. Novavax er 60 prosent effektiv i å forhindre sykdom i et land dominert av den nye mutanten.

Ser vi på AstraZeneca er ikke tallene helt sammenlignbare, men den gir altså bare 60 prosent beskyttelse mot sykdom som følge av det originale coronaviruset.

Januar ble den dødeligste måneden så langt i pandemien. 400 000 er døde. Og alle dem som mente høstbølge ikke ville bli så hard, tok grundig feil.

Blant dem Anders Tegnell. Og nå virker det som han har gjort samme feil igjen. Men dette viruset er ikke en ustoppelig naturkraft. Norge trenger ikke gjøre det samme. Vi er et av de landene som er best rustet til å slippe en bølge tre.

Men prisen er høy. Blant annet at vi må fortsette å holde grensen til Sverige stengt.