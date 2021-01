Leder

Portforbud er en særdeles dårlig ide

Regjeringen vil gjerne ha lovhjemmel til å innføre portforbud. Det er en særdeles dårlig ide - og et brudd på kontrakten mellom oss og dem.

Norge ligger lavt på de internasjonale corona-statistikkene, både i smittetall og dødstall. Det kan være mange årsaker til dette. Den kanskje aller viktigste årsaken er at nordmenn flest stoler på myndighetene - og på hverandre. Og myndighetene stoler på oss.

Forslaget om adgang til å innføre portforbud kan rokke ved denne tilliten. For hvis myndighetene stoler på oss, og vi på dem - hvorfor skal de da få anledning til å stenge oss inne i våre egne hjem?

«Sterk signaleffekt»

Som mange påpeker i høringsrunden rundt regjeringens forslag, er det smittevernfaglige grunnlaget for portforbud svakt. Det er mer av et kontrolltiltak enn et smitteverntiltak. Folkehelseinstituttet skriver rett ut at tilleggseffekten av et portforbud er liten, dersom andre smitteverntiltak følges lojalt av folk flest. Helsedirektoratet, på sin side, skriver at et slikt tiltak kan ha «en sterk signaleffekt til befolkningen om alvorligheten av situasjonen man befinner seg i.»

Denne formuleringen fra Helsedirektoratet er i seg selv et tillitsbrudd. Å true med et så inngripende tiltak som et portforbud er, for å skremme oss til å følge de andre tiltakene, bryter med det som hele tiden har vært myndighetenes linje: Åpenhet, og gjensidig tillit mellom de som bestemmer, og alle oss andre.

Smittevernloven er antagelig den mest inngripende loven vi har. Under alvorlige smitteutbrudd kan myndighetene gjøre omtrent hva de vil. Skulle corona-situasjonen bli så alvorlig at alle bør holde seg innendørs, kan myndighetene allerede i dag iverksette drastiske og radikale tiltak.

Beholdt et slags samhold

Akkurat nå er det vanskelig å se for seg at smittesituasjonen kan bli så ille. Men vi er sikre på at dersom vi kommer i en så dyp nasjonal krise, så er det fortsatt tillitsforholdet mellom myndighetene og alle oss andre som vil bære oss gjennom krisen. Ikke en lovbestemmelse om portforbud.

I motsetning til i mange andre europeiske byer, har det ikke vært massive protester og demonstrasjoner mot smitteverntiltak og nedstengte samfunn hos oss. Vi har klart å beholde et slags samhold, på tross av at mange nå er slitne og lei.

I et innlegg i Aftenposten har ni professorer, alt fra fremtrendende jurister til filosofer og psykologer, påpekt at det i Europa i stor grad er land med fortid som diktaturer, som har innført portforbud under pandemien - eller som har lovhjemmel til å gjøre dette. I mange av landene med langvarige demokratiske tradisjoner, som våre nærmeste naboland, har ikke myndighetene en slik adgang. Det er i dette selskapet Norge bør være. Det er her vi hører hjemme.