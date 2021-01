Kommentar

Generasjon isolasjon

Av Leif Welhaven

Barn og unge rammes hardt av coronatiltakene. Foto: MORTEN MØRLAND

Vi vet mye om at avstand redder liv, men foruroligende lite om hvor mye skade distanse forårsaker når barn og unge skal formes som mennesker.

Kampen mot pandemien inneholder en endeløs rekke med tall.

Antall døde. Antall på intensiven. Et «R-tall» som går hit eller dit. Milliarder spyttes inn og arbeidsplasser forsvinner ut.

Alt kan telles, veies og gir oss i sum en pekepinn på hvordan vi håndterer bekjempelsen av det bevegelige målet som heter covid-19.

«Alt blir bra» har vært budskapet fra mange barn under coronaen. Men hvor lang tid tar det? Foto: Lise Åserud

Men stilt overfor noen av de vondeste og vanskeligste spørsmålene har vi ikke noe presist telleapparat eller måleenhet å ta i bruk:

Hva gjør det med en barndom om tilværelsen preges mer av kohort enn kontakt?

Hvordan påvirkes man som menneske av å leve et «annerledesliv» i den mest formative alderen?

Hva tenker barna innerst inne når mamma eller pappa ikke kan svare på det sentrale spørsmålet: «Hvor lenge skal dette vare?».

Og kanskje aller verst - hvordan påvirker coronakrisen de som både er små og ekstra sårbare?

Folkehelseinstituttet gjorde tidligere i måneden et forsøk på å komme med noe som ligner et foreløpig svar. I det de selv omtaler som en «hurtigoversikt», går FHIs rapport gjennom det forskere i ulike OECD-land så langt har funnet ut om hvordan covid-19 påvirker barn og unges liv og helse.

93 studier er analysert, derav 11 fra Norge og Danmark.

Av flere grunner må nødvendigvis en slik oppstilling bli en oppvisning i forbehold, og det er verdt å merke seg at studiene primært tar for seg den første nedstengingen. Naturlig nok vet vi derfor lite om corona-slitasje og hvordan lengden av krisen påvirker de minste fysisk og psykisk.

Uansett er det noen forhold som trekkes frem i rapporten det er verdt å dvele ved:

Under pandemien ser det ut til å være en betydelig nedgang i registrerte saker om vold og mishandling av barn og unge. Det kan innebære at nødvendig hjelp ikke blir gitt fordi det ikke fanges opp av ulike hjelpetjenester.

Det trekkes frem at sosioøkonomiske forskjeller muligens er blitt forsterket, og at et mindretall av barna har fått det dårligere på mange livsområder. Det er ofte barn som allerede er utsatte.

Her er det dessuten relevant å stille spørsmål ved hvordan barn rammes når organiserte fritidsaktiviteter blir innskrenket eller i perioder er fraværende. Idretten er for eksempel landets største folkebevegelse, og du skal ikke undervurdere hvor viktig denne arenaen er for utvikling og inkludering.

For mange barn og unge som sliter kan idretten være et fristed, en oase vekk fra det man måtte streve med i hjemmet. I idretten får man også en forsterket voksenkontakt, et fellesskap med jevnaldrende og muligheter for sosial mestring i trygge rammer.

Riktignok har regjeringen vært nøye på å prioritere de aller yngste, men så sent som nå i januar ble jo barn igjen fratatt en slik arena i en rekke kommuner. Ingen kan si sikkert hvordan veien videre blir, om det vil blinke rødt igjen eller hvor mye folkehelsen vil lide av mer stillesitting.

Det er mye vi ikke vet om tingenes reelle coronatilstand hos den yngre garde, men vi har noen undersøkelser som gir visse indikasjoner.

I november viste en spørreundersøkelse fra Opinion på vegne av Røde Kors at 47 prosent i alderen 16-19 år føler seg corona-ensomme. Nesten halvparten av de som ble spurt svarte da at de er redd for at barn og unge er blitt mer ensomme det siste halve året. Faste sosiale møteplasser som er blitt borte, mindre kontakt med familie og venner og vedvarende uro rundt smittesituasjonen, var blant faktorene som ble trukket frem.

En annen rapport så på konsekvenser av smitteverntiltakene i barnehager og skoler, med læring, skolemiljø og psykisk helse blant temaene. Utdanningsdirektoratets rapport viste at andelen ensomme økte utover høsten, og at det i perioden april-november i fjor i snitt var 37 prosent blant de eldste tenåringene som følte seg ensomme.

I desember viste en undersøkelse blant foreldre, som Opinion utførte for Utdanningsnytt, at 35 prosent var helt eller ganske enige i at smitteverntiltak har hatt negative følger for eget barn. Samtidig var 40 prosent av motsatt oppfatning.

Det er grunn til å anta at svarene her vil svinge med tidspunkt og tiltaksgrad - og det virkelig ubesvarte spørsmålet er jo hvordan «generasjon isolasjon» påvirkes jo lengre krisen drar ut i tid. Vi vil aldri få visshet om dette i samme grad som rundt andre sider ved pandemien. Men det er all grunn til å være bekymret på de yngstes vegne.

Barna har gjort en heroisk innsats lenge nå.

Et knapt år er en evighet i et lite menneskes liv. Hvor mye mer må de tåle?