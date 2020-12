Leder

Brexit og EØS

PÅ VEI UT: Storbritannias statsminister Boris Johnson møtte onsdag EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen i et siste forsøk på å få en avtale. Foto: Olivier Hoslet / Pool

I disse dager får vi med all tydelighet demonstrert hvor viktig EØS-avtalen er for Norge.

Tre store hendelser dominerer det internasjonale nyhetsbildet i desember. Verdenssamfunnets kamp mot coronaviruset, politiske omveltninger i USA og Storbritannias farvel med EU. I forhold til alle disse store hendelsene er vår faste tilknytning til EU av uvurderlig betydning for Norge.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide har påpekt at pandemien har ført til et dypere samarbeid med EU. EØS-avtalen gir oss tilgang til store europeiske vaksineavtaler. Det ville blitt svært vanskelig for Norge alene å få til like gode vaksineavtaler som EU. Det er dessuten betryggende at Norge deltar i et felles europeisk godkjenningsprogram for vaksiner mot Covid-19, som baserer seg på de beste vitenskapelige råd.

20. januar overtar Joe Biden som president i USA. Han har gjort det klart at han ønsker å gjenopprette USAs støtte til multilaterale avtaler og organisasjoner. Den nye administrasjonen vil også legge stor vekt på å styrke det transatlantiske samarbeidet. EU blir en viktig samarbeidspartner for USA, ikke minst for å møte utfordringene fra et stadig sterkere og mer selvhevdende KIna. Det er i denne situasjonen en klar fordel for Norge å ha en nær økonomisk tilknytning til EU.

Britenes utmattende lange forhandlinger med EU viser hvor krevende det er å erstatte medlemskap med en handelsavtale. I en folkeavstemning i 2016 sa et flertall av britene nei til EU. Søndag ble partene enige om å forhandle på overtid. Ved årsskiftet står Storbritannia uansett utenfor EU, med store økonomiske og politiske konsekvenser.

I Norge vil både Senterpartiet og SV skrote EØS-avtalen. I deler av fagbevegelsen er det også betydelig motstand mot EØS. I høst har Senterpartiet opplevd en eventyrlig vekst, til over 20 prosent i enkelte meningsmålinger. Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum forteller velgerne at Norge kan få en langt bedre handelsavtale med EU enn dagens EØS-avtale.

Vi mener dette er en illusjon. Brexit gir en antydning av hvor risikabelt det ville være for Norge å skrote en velfungerende avtale. Et klart flertall i Norge innser dette. Oppslutningen om EØS er høyere enn noensinne, ifølge Sentios måling for Nationen og Klassekampen i november. EØS-avtalen gir Norge tilgang til de store indre marked i Europa. Norsk næringsliv, og i særlig grad eksportindustrien, er avhengig av markedstilgangen.

I virkelighetens verden finnes det bare ett godt alternativ til dagens EØS-avtale. Det er norsk medlemskap i EU. Da ville Norge i tillegg fått politisk innflytelse som vi ikke har i dag.

