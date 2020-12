Leder

Endelig fri - men ikke for alle

Noen er på jobb mens mange har fri. Dette bildet er fra intensivavdelingen på Ullevål sykehus - der det alltid er noen på vakt. Foto: Gøran Bohlin

Noen bærer samfunnet mens vi andre slapper av. Vi skylder dem en stor takk.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

Det er lenge siden julen har vært mer velkommen og etterlengtet enn i år. 2020 har krevd mye av oss alle. Nå, endelig, kan vi puste ut noen dager. Mange har en langt mindre sosial jul enn de er vant til. Likevel opplever de fleste at det kjennes det godt med fri fra hverdagen en liten stund.

Men ikke alle har fri i disse romjulsdagene. Tog og trikker frakter passasjerer, drosjer kjører. Politiet er på vakt. Sykehjemmene stenger ikke selv om det er jul. Tvert om, det kreves ekstra mye av de som er på jobb i år. De eldre kan ikke ta imot like mye besøk som vanlig i julen. Coronaen sørger for det. Derfor kan julen bli tung for mange av våre eldste.

De usynlige hendene

Paradoksalt nok kan ikke alle de som mest av alt fortjener fri og julefred, få det. Helsearbeidere må på jobb, og mange av de som ikke må møte på arbeidsplassen, er i beredskap. De vet at dersom smitten øker, eller det skjer uforutsette ting, må de trå til.

Melkebøndene kan aldri ta fri - kyrne må melkes, hver dag. Også når det er jul. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Selv om vi handler mindre i romjulen enn ellers, kan heller ikke butikkene stenge helt. Butikkansatte, som dette året både har vært mer utsatt for smitte enn de fleste, og som har fått økt arbeidspress fordi smittevernet krever mye, kan heller ikke få helt fri i disse juledagene.

Samfunnsmaskineriet vårt er avhengig av alle de usynlige hendene som sørger for at alt fungerer. Vi er avhengige av hodene og hendene til dem som sørger for strømnett og mobilnett, vannforsyning og trafikklys, ferjer og snøfrie veier. Vi er avhengige av bønder som står opp for å melke - hver eneste morgen. Av kokker som må lage mat til institusjoner. Av sjåfører som må frakte maten til dem som skal ha den.

En stor takk

Og så har vi dem som hjelper de som de fleste av oss vanligvis ikke ser. De som hjelper sårbare barn som må akuttplasseres i barnevernet i julen. De som tar seg av bostedsløse i rusmiljøer, eller psykisk syke som ikke vet hvor de skal gjøre av seg i disse romjulsdagene.

Listen er lang. Den består av mange mennesker vi ikke engang tenker på at vi trenger. Men nå, i romjula, hvor så mange av oss får noen velfortjente fridager, kan vi sende dem en vennlig tanke. En stor takk. Og kanskje et smil hvis vi er så heldige å treffe på noen av dem som bidrar til at vi andre kan puste ut. Og hvile.