Kommentar

Boikott-striden er unødig skitten

Av Leif Welhaven

Dette har vært virkemiddelet til NFF i vår, men stadig flere tar til orde for sterkere lut. I juni avgjøres boikottspørsmålet. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / BILDBYRÅN / POOL

Kampen om Qatar-saken er i ferd med å vokse til noe langt større enn ja eller nei til boikott. Nå er grunnleggende demokratiske prinsipper i spill i norsk fotball.

Diskusjonen om hvordan Norge skal forholde seg til neste års verdensmesterskap kunne og burde foregått i saklige og verdige former. I stedet har konfliktnivået økt til noe som ligner et gjørmebad.

Vi har de siste dagene sett atferd som kan problematiseres på begge sider. Men det er hevet over tvil at det er et uforklarlig og uforsvarlig valg fra Norges Fotballforbunds side som satte fyr på ordskiftet.

Forbundet hisser seg opp over metodene til supportere som mobiliserer for boikottsiden, men hopper bukk over at det vi ser i all hovedsak er en reaksjon.

En reaksjon på hvordan Norges Fotballforbund - den åpenbart sterke parten - har begått noe som umulig kan tolkes som annet enn et kuppforsøk.

I en sak om så alvorlige temaer som korrupsjon og menneskerettigheter, burde det være ekstra viktig å sikre fair play i behandlingen.

Ordene «fysisk ting» lyder kanskje ikke så kontroversielt, men er sprengstoff under rådende omstendigheter. I denne sammenhengen innebærer det at forbundet ønsker å kreve fysisk oppmøte for alle som skal ha noe å si når boikottspørsmålet skal avgjøres.

Reglene forbyr stemmegivning ved fullmakt, slik at breddeklubber i nord for eksempel ikke kan sende stemmene sine med noen som reiser til et fotballting. Du må ha vært medlem av en klubb i en måned for å kunne være delegat. Dersom forbundet banker gjennom oppmøte tre uker før tinget, kan klubber som eventuelt kunne søkt en pragmatisk løsning for å få stemt, i praksis bli satt sjakk matt.

Totalt er det rundt 1750 stemmeberettigede klubber i norsk fotball. De befinner seg spredt utover hele landet.

Mange av dem er små, med begrenset økonomi og en avstand til Ullevaal som er stor på flere plan enn bare geografisk. Like fullt har de akkurat like mye stemmerett som klubber med t-baneavstand til forbundskontorene.

Vi lever i en tid der pandemien har preget samfunnet i over et år, noe fotballen er blant aktørene som har fått merke kraftig. Å unngå eller begrense reising har hele veien vært en nøkkel i samfunnets felles kamp mot viruset.

Med det som bakteppe er Vålerenga-styreleder Tuva Ørbeck Sørheim svært presis når hun overfor NRK kaller planen om fysisk oppmøte for «absurd på flere nivåer».

Det aller mest alvorlige er hvordan NFF velger å angripe medlemsdemokratiet.

Det burde være i forbundets interesse å tilrettelegge for at så mange som mulig blir hørt i en så viktig sak. I stedet forsøker man seg på en løsning som vil gjøre det vanskeligere å få stemt.

Det er også grunn til å tro at det er lettere å forsøke å påvirke en sak i sin retning i korridorene under et ting, enn om folk med stemmerett kan få benytte den der de holder hus.

En av mange grunner til at ordet absurd er dekkende, er jo at NFF skal være der for medlemmene og demokratiet, ikke jobbe mot at flest mulig får delta.

Det nærmeste forbundstoppene har vært å forsvare egen tankegang i denne saken, er «slik har vi alltid gjort det»-linjen.

Det argumentet er tynt av minst tre grunner.

* For det første er verden i utvikling, og vi har fått se hvor godt digitale løsninger kan fungere.

* For det andre har ikke tidligere fotballting funnet sted midt i en viruskrise.

* For det tredje fantes det jo kutyme for hvordan valg ble avgjort også før kvinner fikk stemmerett, for eksempel. Uten at det var feil å gjøre noe med dette.

En annen side av Qatar-temaet er hvordan boikottforkjemperne har organisert seg. Det er mulig å diskutere hvor tydelig det er grunn til å forsøke å påvirke klubbene, og det kan fort dukke opp eksempler som er over streken.

Det er muligens også noen som nå får utløp for oppsamlet agg mot Norges Fotballforbund fra andre saker enn denne.

Men når vi ser hvordan et mektig forbundsapparat turer frem for å styre denne saken, er det egentlig ikke så rart at det utløses en lobby fra motstandere.

Det er overraskende om utfallet ender med at Norge sier nei til Qatar, men spørsmålet er om Norges Fotballforbund har begått en strategisk tabbe ved å utfordre demokratiske prinsipper.

Dersom boikottbevegelsen får fart fordi NFF forsøkte seg på et ugreit triks, bør ledelsen gå noen ordentlige runder med seg selv.

Det bør de uansett gjøre om hvordan et fotballdemokrati skal være, også i tider det er verken er pandemi eller Qatar på agendaen.

På et fysisk ting er det normalt et par hundre som møter opp, det er altså mellom 10 og 15 prosent. Helt uavhengig av den aktuelle konflikten, er tiden overmoden for å drøfte i hvilken grad norsk skal være et folkestyre i praksis.