Fedme er tungt nok. Myter og fordommer gjør det verre

Av Tone Sofie Aglen Kommentator

RADARPAR: Ronny Brede Aase har laget helseprogram på NRK. Her sammen med forloveden, programleder Tuva Fellmann. Foto: Odin Jæger

Det var på virkelig høy tid at en tykk fyr fikk lage et program om helse. Resultatet er noe av det mest befriende som er vist på norsk tv.

Foto: Roar Hagen

Er tjukke folk late?

Er det ikke bare å spise mindre og trene mer?

Det må da gå an å skjerpe seg ...

Hørt det før?

P3-profilen Ronny Brede Aase har laget et helseprogram på NRK der hans egen kropp spiller hovedrollen. Og i motsetning til de fleste som liker å vise kroppen sin på tv ville han neppe fått jobb som undertøysmodell.

Uten at man tenker særlig mye på det. Det kjente radio-fjeset er en så herlig og livsbejaende type at han er en slags alles drømme-bestevenn. Trygg og fornøyd med både seg selv og livet. Selv om BMI-kalkulatoren viser at han har alvorlig fedme. Grep må tas. Ikke for å bli lykkeligere, men for å spare helsa.

Overvekt er sjelden noe vi snakker om med positivt fortegn. Fedme er forbundet med helserisiko og livsstilssykdommer. Der vi generelt er blitt mer tolerante mot folk som skiller seg ut, er fedme fortsatt skambelagt. Mange må nok innrømme å ha tenkt sitt når man har sett en tykk person spise.

Å kommentere kroppen til folk er noe oppsiktsvekkende mange tillater seg. Forskning viser at vi gjerne tillegger slanke (og pene) mennesker andre positive egenskaper. Som viljestyrke. I vårt kroppsfokuserte samfunn scorer høy BMI lavest på vår mentale rangstige.

Så det burde være mange grunner til å holde vekta. Likevel blir vi altså bare tykkere. 60–70 prosent av alle nordmenn er overvektige eller har fedme. Det gjelder for så vidt ikke bare oss, vi ser den samme trenden over hele verden.

Noe av det beste med serien «Eit feitt liv», er at den slår hull på myter og viser hvor komplekst fedme er.

For hvor mange ganger har vi ikke fått høre at det å holde seg slank er så enkelt. Det er bare å spise mindre og trene mer. Forskningen viser at det er en sannhet med modifikasjoner.

Det er sterke biologiske mekanismer involvert, og gener spiller en betydelig rolle.

Flere av forskerne som er intervjuet i programmet hevder at slanking ikke virker. Det er en vanskelig kamp, og veldig mange går opp igjen når kuren er over og hverdagen er tilbake. Kroppen lengter tilbake til sin tyngste vekt, blir det sagt. Noe som får brikkene til å falle på plass.

Likevel sluker vi alt vi kommer over i håp om at det skulle finnes et magisk triks.

Det er gode grunner til å passe på vekta. Men Ronny Brede Aase er ikke bare en herlig motvekt til det massive kroppsfokuset. Han har gitt oss en viktig påminner om at både målet og motivasjonen med fordel bør justeres. Foto: Mattis Sandblad

Ifølge fedmeforskerne bør man heller slå seg til ro med litt overvekt, så lenge det ikke er helseskadelig og at man ikke fortsetter å gå opp i vekt. Men fedmedebatten viser at ekspertene slett ikke er enige i alt. For eksempel strides de om hvilken BMI som helsemessig er best å ligge på. Det er også uenighet om trening har noe særlig effekt.

Det betyr ikke at det er fritt frem for å spise hva man vil, eller gi blaffen. Serien har fått kritikk for å formidle at det ikke er noen vits å trene og spise sunt. For selv om det er mer komplekst enn vi kanskje tror, så bør det heller ikke bli en sovepute. Det er heller ikke slik at det ikke er en sammenheng mellom hva vi spiser og hva vi veier. Dessverre.

Et samfunn der få livnærer seg av kroppsarbeid, men med desto større overflod av god mat, gjør det ikke enkelt for oss. Det er matprogrammer og fristende oppskrifter praktisk talt overalt. Hygge og kos er noe vi gjerne forbinder med å putte noe inn i munnen. Ikke minst har vi vel mange erfart under pandemien at god mat og drikke er blitt høydepunktet i en litt grå hverdag.

Ronny Brede Aase er så langt fra en asket som man kan komme. Han er ikke skapt for et liv på Rugsprø med en halv reddik på. Når vi ser hva han har i seg av øl, burgere og chips, skjønner man at det finnes noen lavthengende frukter. Det sier sitt at et av hans slankegrep er å erstatte pilsen med hvitvin, rødvin eller kalorifattig øl. Ansiktsuttrykket når han finner ut at lørdagskosen han kan unne seg på det mest intense slankeprogrammet består av ti nøtter, et par tørkede aprikoser og tre ruter mørk sjokolade, er alene verdt serien.

Mens vi kan humre litt av den humørfylte tv-slankeren, vet vi at kroppspress gjør noen syke. Misnøye med egen kropp berøver atskillig mange flere for livskvalitet. Journalist og idéhistoriker Hilde Østby satte ord på det i sin nye bok «Mageboka».

Da hun fylte 45 år begynte hun å jakte på årsaken til at hun ikke liker kroppen sin. Ikke leser hun dameblader og ikke bryr hun seg om influensere. Jobben hennes handler om å bruke hodet, ikke kroppen. Likevel har hun hatet magen sin i nøyaktig 30 år. Så mye bortkastet energi. Men av den typen som ikke brenner kalorier.

Det er gode grunner til å passe på vekta. Men Ronny Brede Aase er ikke bare en herlig motvekt til det massive kroppsfokuset. Han har gitt oss en viktig påminner om at både målet og motivasjonen med fordel bør justeres. Målet bør ikke være den perfekte kropp. Og det er en misforstått motivasjon hvis man tror en tynnere kropp er veien til lykke.

Det bør holde med å få litt bedre helse.