Nå skal coronakroppen ut i hetebølgen

Av Astrid Meland

ET MINDRE AKTIVT ÅR: Treningssenter har vært stengt og folk har møttes mindre i pandemiåret. En god del har også fått noen ekstra kilo og føler seg i dårlige fysisk form. Foto: DisobeyArt / Shutterstock / NTB

Nordmenn er blitt dorskere og tykkere under pandemien. Kan vi bli slankere av å vende tilbake til kontoret?

Den nasjonale folkehelseundersøkelsen 2020 avslørte at corona har satt seg på hoftene. Mest på kvinner og unge, der en av tre sier at vekten har gått opp.

En ny undersøkelse fra Norsk koronamonitor gir en forklaring. 55.000 nordmenn er spurt. Og omtrent en av tre sier de har blitt i dårligere fysisk form under coronaen.

Vi beveger oss mindre. Og blir tykkere. Og nå er hetebølgen her. Coronakroppen skal ut og sole seg.

Ifølge avisen Børsen må vi oppgradere garderoben. Og det er trønderne som skal bruke mest penger på klær (4300 kroner). Helt som bestilt sier vestlendingene at de vil bruke tusen kroner mindre.

Vi vet jo fra før av at vi dusjet mindre under pandemien, samt brukt mindre sminke og til og med har noen skiftet undertøy sjeldnere.

Når vi må ut og handle klær, er det selvsagt litt fordi vi har gått med joggebukse – i alle fall på underkroppen – og ikke har oppgradert garderoben på lange tider.

Så er det nok behov ikke bare for ny mote, men litt større størrelser og.

Pandemien har vært dårlig for helsen på mange måter. Men hvorfor har det blitt sånn?

Mange hevder det er hjemmekontorets feil.

Det blir mindre bevegelse når det som skal til for å komme seg på kontoret er å åpne øynene og aktivere ansiktsgodkjenningen på mobilen.

Og om skrittene du tar kun er frem og tilbake til matskapet, så går det ikke opp. Eller det vil si, det gjør det. Og stengte treningssenter er den unnskyldningen vi alle drømmer om innimellom.

Folkehelseinstituttets undersøkelse viser at dette ikke er astrofysikk. Det er de som sier de spiser mindre sunt og beveger seg mindre, som også har gått opp i vekt.

Og det er ganske dramatiske tall. Blant de yngste nærmer vi oss halvparten som sier at de har vært mindre fysisk aktive nå enn før pandemien. Dette gjelder også nesten 40 prosent i aldersgruppen 25–49 år.

Om dette er vaner som setter seg blant unge, er det på tide å sette et stort kryss over «no» på de kjente, amerikanske skiltene med «no loitering» (løsgjengeri).

Hva slags langtidsproblemer denne pandemien og tiltakene mot den har hatt, vil nok vise seg i årene som kommer. Foreløpig har vi bare en vag idé.

Nå er hjemmekontor avviklet de fleste steder. Er det i cubiclen vi finner igjen folkehelsen?

Hjemmekontor er et coronatiltak som på langt nær er like forhatt som kohorter og fastmonterte sitteplasser. Ifølge en undersøkelse utført for Næringslivets Hovedorganisasjon, vil halvparten av oss fortsette med hjemmekontor etter pandemien.

Da statsminister Erna Solberg besøkte Bø i Telemark 21. juni, kom hun med et løfte til statlige ansatte: Det skal kunne være mulig å flytte «hjem» uansett hvor man kommer fra i landet – uten å måtte søke på ny jobb.

Er vi blitt så sedate at vi ikke en gang orker å komme oss på kontoret?

Kanskje det ikke er hjemmekontoret i seg selv, men det at vi ikke har møttes, som er årsaken til problemene.

For forfengelighet er – i riktig dosering – slett ingen dårlig ting.

Og det kan se ut som vi skjerper oss, bare vi får lov til å begynne å leve igjen. Da de første restriksjonene ble hevet i Storbritannia, tenkte britene mer på utseendet.

I april var begynte over halvparten å være opptatt av hvordan de så ut.

Nå var det flere som sa de skulle slanke seg, få hårklipp og ny garderobe.

Og det er der særlig trønderne ser ut til å være nå.

Dermed kan det være vi møter noen nye utgaver av oss selv på Nordre eller på stranden til helgen.

Om enn noen kilo tyngre.