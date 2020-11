TØFFE TIDER: – Nye restriksjoner kom i dag. De er harde for alle. For oss og mange i vår bransje, betyr det ikke bare at vi må være hjemme. Vi kan ikke ha hjemmekontor. Vi må stenge dørene, skriver Jimmy Øien. Foto: Eirik Nilsen

Vi kan ikke ha hjemmekontor, vi må stenge dørene

Oslo og Norge skal åpne igjen. Vi skal puste, leve, nyte. Spise, le og oppleve. Pandemien er ikke evig. Men skal vi leve, må vi overleve.

JIMMY ØIEN, gründer og kjøkkensjef for Rest, tidligere kokkelandslaget og Bocuse d'Or-vinner

Kjære venner, kolleger og gjester. Dere har stilt opp med munnbind, sprit og avstand. Sammen har vi holdt det gående, hardt arbeid og magiske opplevelser i ett. Det har vært inspirerende.

Nå er det slutt. Viruset har fortsatt å spre seg. Det må stanses, og alle må bidra. Også vi.

Nye restriksjoner kom i dag. De er harde for alle. For oss og mange i vår bransje, betyr det ikke bare at vi må være hjemme. Vi kan ikke ha hjemmekontor. Vi må stenge dørene.

I dag dekker vi ikke bordene.

Det som gjenstår å se, er hvem som kan dekke sine bord igjen.

Kjære byrådsleder og regjering. Nå må dere lytte. Enda mer, nå må dere handle.

Under første lockdown var det altfor dårlige ordninger for bedriftene. De fleste trengte en fallskjerm, men fikk en fjær.

Med en avsindig innsats og vilje har noen likevel klart seg – frem til nå. At flere dyktige har allerede gått konkurs, bør være en varsellampe. For en runde nummer to, på allerede brukne bein, kommer ikke til å gå.

Tiltakspakker og kriseløsninger er dyrt. Et ras av konkurser, hundrevis av unge arbeidsledige, et ødelagt bybilde og alvorlige psykiske og fysiske konsekvenser av lediggang, er mye dyrere.

Kostnaden er både økonomisk og menneskelig. Som kjøkkensjef og leder for en fantastisk gjeng, kjenner jeg spesielt på det siste. Det bør politikere også.

Én enkelt arbeidsledig person koster staten omkring 700.000 i året. Dersom kun én restaurant med 15 ansatte må stenge dørene for godt, er det langt fra sikkert at de ansatte finner andre arbeidsplasser. Regnestykket på konkurs kontra krisepakke burde være enkelt.

Oslo og Norge skal åpne igjen. Vi skal puste, leve, nyte. Spise, le og oppleve. Pandemien er ikke evig. Men skal vi leve, må vi overleve.

Det kan ikke vente. Bordet er tomt.

