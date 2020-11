Kommentar

Dette ser ikke bra ut

Av Astrid Meland

JOBBER MOT SOSIAL KONTROLL: Komiker og aktivist Shabana Rehman dannet i 2018 Født Fri. Nå er stiftelsen fratatt statsstøtten. Foto: Frode Hansen

Abid Rajas prestisjeprosjekt står igjen ribbet etter at Shabana Rehman beskyldes for å ha blandet sin private økonomi oppi det hele.

POLITISK HESTEHANDEL: Født Fri var hjertebarnet til Venstre, Abid Raja og Trine Skei Grande. Her sammen med Rehman ved åpningen i 2018. Foto: Tore Meek / NTB

Komikeren Shabana Rehman med sitt geniale mulla-løft, er elsket i Norge. Men hun er også kontroversiell. Etter at hennes stiftelse Født Fri ble fratatt statsstøtten i høst, har hun kjempet tilbake.

Rehman, som jeg for mange år siden var kollega med i Dagbladet, mener hun er utsatt for en kampanje. Hun støttes av kommentatorer i flere medier. Og en erfaren gransker hun leide inn, har slaktet granskingen av Født Fri.

Når Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) likevel opprettholder sitt vedtak, ser det svart ut for Født Fri som nesten utelukkende har levd av statsstøtte. De har tre uker på seg på å klage til departementet.

Å angripe prosessene er sentralt i all kriserådgivning, og Rehman har fått inn flere gode poenger.

Jeg tror likevel ikke det er IMDi, revisorfirmaet EY eller ondskapsfulle varslere som er skyld i Født Fris problemer. Problemet er at stiftelsen har rotet med økonomien.

For staten er ikke grei. Den er totalt firkantet.

Det er sant at Rehman er dårlig likt på deler av venstresiden etter at muslimske skoleelever mente de var gjort til latter i Stovnerrevyen hun var sentral i. Det falt også i dårlig jord at Født Fri ga en pris til den islamkritiske eks-iraneren Lily Bandehy, noe som ikke minst gjør norske, troende muslimer svært skeptiske.

Det forklarer også at sedvanlige sløseriombudsmenn som Aftenposten-skribent Kjetil Rolness og Nettavisens Erik Stephansen gikk helhjertet inn med støtte til Rehman. Det ville ikke skjedd om det var Antirasistisk Senter som hadde en daglig leder som ikke trengte å få innkjøpene sine godkjent og således endte opp fem mobiltelefoner til to ansatte og en Mac til 73.000 kroner.

Jeg tror hverken støttespillerne eller kritikere er utpreget prinsipielle her. Men det betyr ikke at de er uten poenger.

På meg virker det som granskerne i revisjonsfirmaet EY har vært akkurat så lite forståelsesfulle som slike folk kan være.

Du skal være mistenksom for å konkludere med at et opphold på hotell for å skrive manus til revy, egentlig var et privat spaopphold. Om Rehman var på spa i løpet av helgen, hva så?

EY virker også å overdrive når de lander på at Født Fris regnskapsfører er «nærstående» fordi han også har regnskapet i Rehmans private firma.

Innkjøp av catering fra Rehmans søster, virker heller ikke så ille om man legger godviljen til.

Det Rehman har beklaget konkret, er kjøp av en drone til i underkant av 10.000 kroner som ikke er brukt. Regnskapsføreren har beklaget å ha godkjent innkjøp av apper som kan ha vært til privat bruk.

Og det kan være Født Fris daglige leder trenger treningsapp og Apple Watch for å gjøre jobben sin, samt at stiftelsen måtte ha HBO for å se «Handmaids tale».

Det er sammenblandingen mellom Født Fri og Rehmans egen økonomi som er det vanskeligste.

At noen kjøp ser private ut, er en ting. I tillegg fikk hennes eget selskap dekket over 600.000 kroner i utgifter til en dokumentar av Født Fri. Dette er nå stort sett betalt tilbake, mesteparten etter at granskingen ble igangsatt. Født Fris regnskapsfører har forklart dette med at de «ikke var klar over hva som var påløpt».

Nettopp.

Det er neppe vanlig å låne bort statsstøtte til sitt eget private firma (eller vice versa) selv om formålet er bra. Og i hvert fall ikke da slite med å holde oversikt.

I ettertid har Født Fri anklaget granskerne i EY for tunnelsyn og uheldige avhørsteknikker. Det er derfor EY i sitt svar siterer at Rehman etter «avhøret» sa «Jeg synes i hvert fall at det er vært veldig bra kommunikasjon med dere».

I dag er Født Fris hovedanklage at de ikke har fått svare skikkelig og at det har gått altfor fort. Det kan være. Men jeg synes ikke de sentrale svarene har blitt så mye bedre med tiden. Uansett betyr ikke dette at ting har vært på stell i stiftelsen.

Til Rehmans forsvar må det sies at Født Fri ble forløst på høyst uvanlig vis, da hun ble headhuntet av Abid Raja til å jobbe mot sosial kontroll. Raja kom bærende med pengesekken. Og Rehman ble bedt om å finne på en måte å bruke opp alle disse skattepengene fort.

Rehman ble budsjettvinner uten å ha noen egen organisasjon. For dette var politikk. Venstre krevde å få Født Fri mot å la Frp beholde statsstøtten til den islamkritiske organisasjonen HRS.

Rehman har mange talenter, men selv har hun pekt på at hun ikke har kompetanse på økonomi. Da burde hun kanskje ikke blitt håndplukket til å lede en slik organisasjon?

Etter nesten tre års drift varslet tidligere ansatte om blant annet sløseri. Varslene ble omtalt i mediene, i første omgang av Vårt Land og NRK.

Rehman opplevde det naturlig nok som svært ubehagelig at mediene omtalte tur til London med innlagt A-ha-konsert og spa i Son som rent private luksusturer.

Og hun svarte greit på dette. Det er mulig revisorer aldri drar på forestillinger i London, men kunstnere kan gjøre det.

Når det likevel gikk som det gikk, er det fordi det på for mange punkter manglet gode svar.

Blant annet på apper, manglende reiseregninger, fordelsbeskatning, småansettelse av slektninger og en sammenblanding mellom økonomier.

Kanskje kunne Rehman tidligere fått vennlige råd heller enn en ødeleggende revisjonsrapport. Og det kan selvsagt diskuteres hva en revy skal koste. Men jeg tror man må være ganske gjerrig når det gjelder bruk av skattebetalernes penger.

Det er trist at dette skulle ende slik. Jeg håper Rehman finner styrke til å komme tilbake. Kanskje på scenen.

Etter mullaer er det ikke mye som er mer komisk enn revisorer.

