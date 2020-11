GRORUD-KRANGEL: – VG-innlegget fra Ap inneholder en lang skryteliste over hva Ap har fått til i Groruddalen, men lista er full av SV-gjennomslag, skriver seks SV-politikere. Foto: Helge Mikalsen

Debatt

Groruddalen trenger sterke talspersoner på tinget

De 140.000 innbyggerne i Groruddalen er garantert en stortingsrepresentant fra SV, men ikke fra Arbeiderpartiet.

Nå nettopp

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

KARI ELISABETH KASKI, stortingsrepresentant (SV)

MARIANNE BORGEN, ordfører i Oslo (SV)

HANS VOLD HUSUM, folkevalgt i bydel Bjerke (SV)

SUNNIVA MYRENE BRATSBERG, folkevalgt i bydel Alna (SV)

ALEJANDRO DECAP, folkevalgt i bydel Grorud (SV)

TORE LUDT, folkevalgt i bydel Stovner (SV)

«Groruddalen trenger ikke maskoter», skriver Oslo Ap i et debattinnlegg i VG, og sikter blant annet til SVs og Groruddalens stortingsrepresentant Kari Elisabeth Kaski. Innlegget kommer etter at Oslo Aps nominasjonskomite har lagt frem sitt eget forslag til stortingsliste, uten at flertallet har funnet plass til en eneste kandidat med bostedsadresse i en av de fire groruddalsbydelene før på 14. plass. SV på sin side har Kaski fra bydel Bjerke på førsteplass.

Å redusere folkevalgte politikere til «maskoter» er et usaklig angrep fra Arbeiderpartiet, ikke bare på SV, men på hele ideen om et representativt folkestyret. Det er overraskende at Ap latterliggjør Groruddalens representanter på Stortinget.

les også Groruddalen trenger resultater, ikke maskoter

Innlegget fra Ap inneholder en lang skryteliste over hva Ap har fått til i Groruddalen, men lista er full av SV-gjennomslag. Arbeiderpartiet vet godt at det aldri hadde blitt noe gratis aktivitetsskole eller full barnehagedekning uten SV.

Men å diskutere hvem som har æren for ting som har blitt gjennomført er nok ikke det innbyggerne våre er mest opptatt av. Og sannheten er jo at vi har gjennomført veldig mye i fellesskap. Viktigere er det å snakke om utfordringene vi har foran oss.

Det er flott at vi de siste fem årene har hatt et byrådssamarbeid som har gitt positive endringer i folks liv. SV er klare for å ta kampen for Groruddalen videre, både på Stortingets talerstol, i regjeringskontorene, i bystyret, i byråd og i bydelsutvalgene.

les også Kaski går i strupen på Bøhler: – Blir stemplet fordi de er fra Groruddalen

Nå står kampen om stortingsflertallet og regjeringsmakten. Vi håper Ap kan støtte oss på gratis aktivitetsskole for alle barn og universell gratis halvdagsplass i barnehagene i Groruddalen. Groruddølene trenger en ny tiårig områdesatsning som gjensidig forplikter Oslo kommune og staten. Prosjektstillinger knytta til barn og unge må bli mer langsiktige og faste. Jobbprogrammene og sommerjobbprosjektene i Dalen har vært en knallsuksess. La oss gjøre dette til varige ordninger!

De dårlige norskkunnskapene hos mange løser seg ikke av seg selv, vi må legge penger på bordet. Derfor foreslår SV en språkmilliard. Det koster å lære opp folk i norsk, men dette er inngangen til arbeidslivet, og smart bruk av penger. Kollektivtilbudet i Groruddalen må styrkes, vi kan ikke kjøre bil ut av luft- og støyproblemene våre.

Ap har vært utydelige i lokale saker som betyr mye innbyggerne, som i forslaget om å bygge Norges største høysikkerhetsfengsel på Bredtveit, nedleggelse av Stovner politistasjon og sykehusplasseringen i Oslo. Det er trolig grunnen til at både velgere og politikere flykter over til andre partier. Ap må gå i seg selv, ikke angripe andre.

Oslo er en delt by med store økonomiske og sosiale forskjeller. Den sittende regjeringen kjenner ikke hvor skoen trykker, og fører en politikk som forsterker forskjellene. Til neste år har vi sjansen til å få flertall for en ny regjering som også lytter til folk i Groruddalen.

Publisert: 05.11.20 kl. 08:54