Ny ordning treffer bredere

TILTAKSPAKKE: Finansminister Jan Tore Sanner (H) og næringsminister Iselin Nybø (V) står klar med nye kompensasjonsordninger. Foto: Hallgeir Vågenes

Regjeringen foreslår nye krisetiltak på til sammen 17,7 milliarder kr. Pakken skal bidra til å hjelpe norsk næringsliv gjennom pandemien. En raus statskasse til tross, mange bedrifter vil likevel ikke overleve coronakrisen.

I likhet med NHO-sjef Ole Erik Almlid mener vi det er bra at regjeringen lanserer en bred ordning som gir støtte basert på hvor hardt virksomheten er truffet, ikke hvilken næring den sorterer under. Det i seg selv vil kunne sikre mange arbeidsplasser i denne ekstreme situasjonen.

Den utvidete kompensasjonspotten betyr at budsjettunderskuddet for 2021 øker til drøye 331 milliarder kroner, eller ca. 3,2 prosent av oljefondet. Dermed bryter regjeringen handlingsregelen om ikke å bruke mer enn tre prosent av fondets verdi over statsbudsjettet.

For bedrifter på kanten av stupet er det likevel kun av akademisk interesse. Selv om den første smittebølgen likevel ikke utløste den konkursbølgen mange fryktet, er prognosene for runde nummer to illevarslende. Ved nedstengningen i vår hadde mange fortsatt litt å tære på. Nå er disse reservene i stor grad spist opp. Derfor legger regjeringen opp til at bedrifter fra og med november i år og ut februar neste år kan søke om å få dekket inntil 70 prosent av sine faste kostnader. For september og oktober er dekningsgraden inntil 60 prosent.

NHO mener det er for dårlig. Og kanskje må det justeringer til. Men svaret på alle bønner kan ikke være enda mer kontantstøtte. Vi har forståelse for at alle helst skulle hatt kompensasjonsordninger som både dekket 100 prosent av faste utgifter og bortfallet av forventet inntekt. Når det ikke er realistisk, selv ikke med verdens største oljefond, må myndighetene i størst mulig grad sørge for å koordinere hele spekteret av tiltak.

Alle vet at coronasituasjonen en dag er over. Det vi står midt oppi nå, er en midlertidig krise, der virksomheter på grunn av ytre restriksjoner ikke får penger inn – følgelig har de heller ikke noe å betale med. For de fleste bedrifter er faste kostnader gjerne avdrag, avgifter, skatter og forskuddsinnbetalinger til stat og kommune. At næringslivet skal overleve inntil normaliteten er tilbake handler også om at de møter pragmatisme hos fut og fogd og andre vesener som ikke nødvendigvis er kjent for sin romslighet. Et ferskt eksempel i så måte er det absurde avgiftskravet som nødetatene fikk etter å ha kjøpt håndsprit fra Arcus.

Inntil videre dreier tiltakene seg om å godtgjøre for nedstengt aktivitet. I neste runde må de stimulere til aktivitet. Heller ikke for næringslivet er det ønskelig med ordninger som kompenserer for passivitet.

Det er ikke gitt at alt fortsetter nøyaktig som før etter pandemien. Reisevaner kan ha blitt endret. Kanskje begynner vi å kjøpe andre typer tjenester. Det er viktig at ordningene treffer livskraftige bedrifter og virksomheter som innser nødvendigheten av omstilling. Det er også riktig, slik regjeringen legger opp til, at tiltakene har en tidsbegrensning. Ordninger som hindrer endring har en lei tendens til å bli varige. Å bære havre til en død hest er lite hensiktsmessig.

