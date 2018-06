ETTERLYSER GREP: – Ap bør ta et oppgjør med sitt eget partimedlem Bashe Musse, mener Amal Aden. Foto: Lien, Kyrre

Bashe Musse taler med to tunger

Publisert: 07.06.18 08:53 Oppdatert: 07.06.18 09:53

Det siste ungdom som har opplevd tortur på koranskoler i Somalia trenger er en som ikke tror på dem.

AMAL ADEN, forfatter og foredragsholder

Det ble kaos i store deler av det somaliske miljøet etter NRKs avsløring av hvordan norsk-somalisk ungdom ble mishandlet på koranskoler i Somalia . Kaoset ble enda større da «deres» talsperson Bashe Musse ble avslørt i å dobbeltkommunisere. Til somalisk TV sier han at han ikke tror det forekommer at voksne mennesker bytter på å slå barn som er bundet fast, mens til NRK sier han at han er rystet over avsløringene.

Musse hevder at det er NRK som har oversatt feil, og tatt ting ut av sin sammenheng. Mange i det somaliske miljøet er nå på jakt etter å finne den eller de som har tipset NRK om denne saken, og hvem som har oversatt intervjuet som ble sendt på somalisk TV. Det mobiliseres i både nord og sør, øst og vest for å finne «de skyldige». Det spekuleres i om det er noen som er imot Musse på grunn av klanen han tilhører, eller er det noen som er ute etter plassen hans i politikken – påstandene og konspirasjonene er mange.

Det er ikke noe galt i oversettelsen, det er mange tusen norsk-somaliere i Norge som kan begge språkene, men utfordringen er å få noen som tør å gå imot en fremtredende talsperson for mange somaliere.

En talsperson som taler med to tunger er kanskje ikke så uvanlig i noen miljøer. Det er kanskje mer vanlig enn det norske samfunnet er klar over eller liker å tro. I tidligere kronikker har jeg tatt opp utfordringen med at personer som skal jobbe for integrering samtidig kjemper imot. Slike personer sier en ting til nordmenn og en annen ting til «sine egne». Æreskulturen og lojaliteten sitter dypt hos mange. Slike personer er ikke lett å avsløre, de har ofte mye makt i miljøet og blir sett opp til av mange. De representerer det patriarlske mange av oss har rømt fra.

For meg, og andre, er det ikke denne dobbeltkommunikasjonen overraskende. Han har slik jeg oppfatter det i mange år kjempet mot oss som prøver å skape endringer i det somaliske miljøet, vi som kjemper for frihet. Det er en skam og uverdig at han bagatelliserer hva ungdom opplever på disse koranskolene. Det er bare vi som miljø som kan skape endringer, da kan vi ikke ha en «talsperson» som bagatelliserer og dobbeltkommuniserer. Vi må ha personer som tør å jobbe mot negativ sosial kontroll og undertrykkelse, og som har integritet og selvrespekt. Det koster å stå imot æreskultur og undertrykkelse.

Det siste ungdom som har opplevd tortur på koranskoler i Somalia trenger er en som ikke tror på dem. Disse ungdommene har behov for å bli trodd og hørt. Vi må forhindre at flere ungdommer opplever det samme. Vi har mange flinke og ressurs sterke norsk-somaliere i Norge, jeg håper bare flere kommer på banen nå.

Jeg mener at det politiske partiet Musse tilhører også må komme på banen. Arbeiderpartiet bør ta sterk avstand fra hva en i partiet deres gjør.

Vi må nå konsentrerer oss om det som er viktig i denne saken, nemlig ungdom som opplever tortur. Det er trist å se når det blir opprettet støttegrupper for Musse på Facebook, hvor er støttegruppene til ungdom som har opplevd tortur på koranskolene?