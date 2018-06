Mani Hussaini. Foto: Hansen,Frode

AUF vil alltid utfordre vedtatte sannheter

Publisert: 11.06.18 15:05

Huset rives ikke ned ved å male veggene på ny, Astrid Meland.

MANI HUSSAINI, leder i AUF

Etter å ha lest Astrid Meland sin tirade mot vårt innspill om hvordan levealdersjusteringen i dag fører til at pensjonssystemet blir urettferdig for noen, så kunne en trodd at hun jobbet deltid som kriseanalytiker for NHO.

Pensjonsreformen, er som Meland sier, noe av det fineste arvesølvet fra Stoltenberg-regjeringen. Den sikret at vi, generasjonene som vokser opp nå, også har mulighet til å få en trygg og god pensjon når den dagen kommer. Allikevel må man ikke tro at det er en hellig ku og at den er perfekt som den er i dag.

Levealdersjusteringen ble innført for å gi mer i pensjon om du sto i arbeid lengre. Det er naturlig å tenke at dette er rettferdig. Fordi man får mer, fordi man også betaler mer inn til pensjonskassen.

Men det er ikke slik at alle kan bli kontoransatte, med rolige arbeidsdager, hvor enkelte arbeidsdager kan utføres fra en en stol på hytta på fjellet. Mange i Norge jobber innenfor tungt krevende jobber innen både industri og velferdstjenester.

Utfordringen for disse yrkene er hardt krevende jobber, men også ugunstig arbeidstid, lave lønninger og mangel på hele, faste stillinger. Det solidariske vil faktisk være å se om det finnes noen hull i levealdersjusteringen og som bør endres slik at alle sikres en rettferdig pensjon for alle.

Vi i AUF kommer alltid til å sette folkene fremfor systemet. Det er det dette handler om. Hvis vi skal ha et pensjonssystem som har troverdighet også fremover i tid, så trenger vi at det også er tilpasset tiden vi lever i. Det er på tide at vi igjen diskuterer pensjon høyt. Ikke for å rive huset, men for å se på hvordan det er innredet. Levealder er bare en av mange ting som vi kan pusse opp.

Vi som er unge i dag bytter oftere jobb, har deltidsstillinger og nulltimerskontrakter etter at regjeringen har fått styre arbeidslivspolitikken en stund.

Når regjeringen sier nei til at bedriftene skal spare pensjon for sine ansatte fra første krone, så sitter vi som er unge i dag, igjen som pensjonstapere i fremtiden. Jeg ønsker å skape et pensjonssystem som er rettferdig, også for oss unge.

Hvis jeg blir en populist for å løfte frem nye ideer i en politisk debatt, så skal Meland og alle andre få lov til å kalle meg populist. AUF kommer alltid til å fremme ny politikk. Utfordre vedtatte sannheter, og aldri si oss fornøyd med at ting bare er som de er. Det er AUFs rolle.

For etter fem år med Frp og Høyre i regjering så er mye i Norge som trenger mer enn kun et malingsstrøk.