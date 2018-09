Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Säpo advarer

2018-09-03

Denne uke går svenske velgere til urnene. Valgkampen har tatt seg opp. Det har også aktiviteten på sosiale medier.

03.09.18

Den har økt på en måte som gjør at det svenske sikkerhetspolitiet Säpo ber folk utvise ekstra aktsomhet med hva de leser og bringer videre. Säpo har registrert en påfallende vekst i antallet roboter og falske profiler som har til hensikt å påvirke valget, melder Sveriges Radio (SR).

I en pressemelding avviser Säpo at de mistenker noen navngitt fremmed makt for å stå bak en større påvirkningsoperasjon. Men legger samtidig til at det finnes eksempler på fremmede makters ønske om å polarisere og skape splittelse gjennom å stille Sverige i et dårlig lys: «For eksempel har det gjennom russiske medier i stor utstrekning blitt spredt bilder og artikler som handler om bilbranner i Vest-Sverige og demonstrasjoner i Stockholm, i forsøk på å beskrive et Sverige i kaos.»

Onsdag publiserte det svenske forsvarets forskningsinstitutt (FOI) en studie som viser at det den siste tiden har vært en voldsom økning i automatiske Twitter-kontoer som diskuterer svensk politikk. Dette er kontoer som kan brukes til å spre desinformasjon. Ved stor spredning, ofte i form av automatisk videresending, kan det få andre brukere av sosiale medier til å tro at innholdet er mer allment akseptert enn det egentlig er.

Ifølge FOI-studien er det 40 prosent mer sannsynlig at de automatiske Twitter-kontoene sprer innhold som er til støtte til Sverigedemokraterna enn hva menneskestyrte kontoer gjør. NTB skriver at Forsvarets analytikere har gått gjennom nærmere 600.000 twittermeldinger fra mer enn 45.000 kontoer i forbindelse med studien.

Det er imidlertid mange som prøver seg på denne arenaen. Som Frederick Fooy, senioranalytiker i Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) fortalte VG før helgen, ser man på radikal islam og Russland som de største truslene frem mot valget. Michael Chertoff, som var USAs sikkerhetsminister under president George W. Bush, besøkte Norge nylig og uttalte til NRK at dataangrep mot befolkningen som har til hensikt å undergrave samfunnet, er vår tids største sikkerhetsutfordring.

Slike angrep kan ødelegge tilliten til samfunnsinstitusjoner, sier han. Det splitter folk, skader valg og kan føre til vold, ifølge Chertoff. En årsak er at mange søker til medier som ikke forholder seg til anerkjente prinsipper for kildekritikk, men går til kanaler som bekrefter «alternative fakta».

I en fragmentert nyhetsstrøm hvor skillet mellom sant og usant er opphevet av selv USAs president, øker faren for at undergravende krefter får økt påvirkningskraft.